5 věcí, které ti doma zbytečně berou pocit klidu, i když je dávno nevnímáš

Hromádka na židli, deset lahviček na umyvadle, kabely pod stolem a věci, které nemají vlastní místo, nejsou katastrofa. Když je ale potkáváš každý den, domov může působit rušněji, než si vůbec uvědomuješ.
Nemusíš mít minimalistický byt v odstínech béžové ani schovávat toustovač pokaždé, když ho použiješ. Domov má vypadat, že v něm někdo žije. Jen existuje rozdíl mezi útulným životem a prostředím, ve kterém oči pořád narážejí na drobné nedokončené úkoly.
Časem je přestaneš vědomě registrovat. Přesto tě každý z nich nenápadně upozorňuje: tohle jednou uklidit, tohle někam dát, tohle vyřešit.
1. Židle, která už dávno není židle
Začalo to jedním svetrem. Pak jsi na něj položila kalhoty, které nejsou dost čisté do skříně, ale rozhodně nejsou dost špinavé do koše. Přibyla kabelka, podprsenka, pyžamo a jedno tričko, které sis možná chtěla vzít zítra. Židle přestala existovat. Máš textilní geologický útvar.
Nejde o to všechno každý večer perfektně skládat. Pomůže ale dát téhle kategorii vlastní místo: háčky, malý věšák, koš nebo část police vyhrazenou přesně pro „ještě jednou si to vezmu“. Jakmile věci mají legitimní mezistanici, přestanou kolonizovat nábytek.
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2. Povrchy, na kterých by teoreticky mohl být vidět povrch
Kuchyňská linka bývá dokonalý příklad. Kávovar, rychlovarná konvice, olej, koření, vitaminy, pošta, dvě sklenice, nabíječka, nákupní seznam a záhadný šroubek, u kterého nikdo neví, odkud vypadl, ale nikdo ho nechce vyhodit. Každá věc jednotlivě je úplně normální. Dohromady vytvářejí pocit, že místnost ještě nebyla dokončena.
Nemusíš odklidit všechno. Zkus jen část plochy nechat skutečně prázdnou. Jeden volný kus kuchyňské linky nebo komody udělá pro pocit prostoru překvapivě mnoho.
3. Koupelna, ve které má každá lahvička právo na vlastní výstavu
Otevřený šampon. Druhý otevřený šampon. Maska, kterou používáš jednou měsíčně. Čtyři séra. Vatové tamponky. Kartáč. Parfém. Krém. Další krém, protože ten první je přece na něco úplně jiného. Ráno se mezi nimi snažíš najít zubní pastu.
Koupelna bývá malá a právě proto na ní vizuální množství věcí funguje tak silně. Jednoduchý tácek, košík nebo zásuvka dokážou z deseti samostatných předmětů udělat jednu vizuální skupinu. A navíc konečně zjistíš, že vlastníš tři skoro stejné tělové oleje.
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4. Věci čekající „až bude čas“
Taška s oblečením na darování stojí vedle dveří třetí týden. Krabice od nové lampy čeká, až budeš mít cestu ke kontejneru. Balíček, který máš vrátit, už získal status člena domácnosti.
Tohle je zvláštní kategorie nepořádku, protože každá věc představuje otevřený úkol. Někdy je nejrychlejší cestou k pocitu klidu nevyleštit koupelnu, ale vzít při odchodu tu jednu tašku, která tě každý den zdraví z předsíně.
5. Věci bez domova
Nůžky. Nabíječky. Gumičky. Účtenky. Klíč, o kterém netušíš, co odemyká, ale vyhodit ho pochopitelně nemůžeš, protože právě potom by se okamžitě ukázalo, co odemyká.
Když něco nemá své místo, uklízíš to pokaždé jinam a následně to hledáš. Nemusíš kupovat organizéry na všechno. Často stačí jedna krabička v zásuvce označená v duchu velmi přesně jako „všechen ten bordel, který nemá kategorii“. I chaos může být organizovaný.
Klidnější domov nemusí být prázdnější
Možná miluješ knihy všude kolem, svíčky na stole, deset polštářů na pohovce a magnetky na lednici. Neexistuje důvod se jich zbavovat, pokud ti dělají radost. Rozdíl je mezi věcí, kterou sis vybrala, a věcí, kterou už tři týdny pouze obcházíš.
Domov nemusí vypadat jako katalog. Jen je příjemné, když při pohledu kolem sebe nevidíš dvacet malých připomínek toho, co ještě musíš udělat.
A pokud chceš začít úplně nejmenším krokem, najdi tu židli.
Víš přesně, kterou myslím.
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Další inspiraci pro příjemnější domov najdeš na Poudree.cz. Zdroje: 1. Saxbe D. E., Repetti R. L. – No Place Like Home: Home Tours Correlate With Daily Patterns of Mood and Cortisol, Personality and Social Psychology Bulletin, 2010, DOI: 10.1177/0146167209352864. 2. Sleep Foundation – How Your Bedroom Environment Can Affect Sleep: sleepfoundation.org/bedroom-environment.