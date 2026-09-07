Napodobeniny medu se stále objevují v prodeji. Od skutečně kvalitního výrobku je lze rozeznat pomocí snadného testu

Reklama
2 min
Napodobeniny medu se stále objevují v prodeji. Od skutečně kvalitního výrobku je lze rozeznat pomocí snadného testuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Všichni vědí, jak se med vyrábí a odkud pochází, avšak můžeme narazit i na náhražky, které se skutečnému medu jen podobají. Poradíme vám, jak zjistit, jestli je med skutečný.
Bez popisku
Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Reklama
Chlad některým potravinám výrazně škodí a zhoršuje jejich vlastnosti. Uchovávání v lednici proto může být zásadní chybou
I silně zanesený rošt plynového sporáku může znovu zářit. Účinná čisticí směs vznikne doma za pouhých pár korun
Vyčistit rošt u plynového sporáku může být pro někoho práce na obtíž. Můžete k tomu použít mnoho chemických...
Usazený vodní kámen nemusí sprchovou hlavici zničit. Důmyslná metoda jí vrátí čistotu a zároveň ušetří peníze i čas
Jakmile vám ze sprchy začne naprosto nekontrolovaně na všechny strany cákat voda, znamená to jediné. Je čas...
Správně uvařené špagety lze rozpoznat bez ochutnávání a rizika opaření. Italové k tomu používají jednoduchý test
Špagety miluje snad každý a jejich vaření není nijak složité. Naučte se ale poznat, že už jsou hotové bez...
Stroužky česneku lze zbavit slupky bez zdlouhavého trápení i špinavých rukou. Pomůže překvapivě jednoduchá vychytávka
Česnek neboli židovská vanilka je naprosto nepostradatelnou složkou české kuchyně. I pokud není přímo...
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- 5 věcí, které ti doma zbytečně berou pocit klidu, i když je dávno nevnímáš
- Chlad některým potravinám výrazně škodí a zhoršuje jejich vlastnosti. Uchovávání v lednici proto může být zásadní chybou
- I silně zanesený rošt plynového sporáku může znovu zářit. Účinná čisticí směs vznikne doma za pouhých pár korun
- Usazený vodní kámen nemusí sprchovou hlavici zničit. Důmyslná metoda jí vrátí čistotu a zároveň ušetří peníze i čas
Sůl, olej a vana, nic víc nepotřebuju. Zawadská v 67 letech prozradila svůj domácí recept na mladší pokožku
VIPživot.cz
dnes, 08:38
3 min
Končí vám platnost občanky? Před volbami můžete mít v Hradci problém
Hradecká Drbna
dnes, 08:38
1 min
Zelí rostlo do hlávek sotva jako pěst. Pak děda přidal do zálivky dvě suroviny a teď každá hlávka váží přes 4 kilo
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 08:38
2 min
Předvolební boj o Prahu 1 slibuje velkou bitvu
Náš REGION
dnes, 08:37
4 min
Nový most, staré spojenectví. Severní Korea a Rusko propojily své hranice
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:34
Reklama
Sucho zdecimovalo úrodu v Plzeňském kraji. Výnosy obilí a řepky klesly až o polovinu
Náš REGION
dnes, 08:32
2 min
Thajští BL herci Joong & Dunk v exkluzivním rozhovoru promluvili o tom, co jim dělá radost, náročných společných scénách i důležitosti fanoušků
Asianstyle
dnes, 08:30
6 min
Velká čínská zeď nikdy nezabránila nájezdníkům vstoupit do Číny: Přesto se jedná o významnou památku s bohatou historií
NESPECHEJ.cz
dnes, 08:30
4 min
Většina Čechů má záclony pověšené špatně. Přitom stačí dodržet jednoduché pravidlo
FAJNTIP.cz
dnes, 08:30
4 min
Každý čtvrtý rodič říká dítěti věty, které mohou pokazit jeho vztah k jídlu
Náš REGION
dnes, 08:29
2 min
Reklama
„Šance jedna ku tisíci.“ Těžký osud Čecha zocelil, při revoluci měl na očích klapky
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 08:26
Marek Lambora se vrací jako král a otec. Princ zakletý v čase má první klapku
Aplausin.cz
dnes, 08:24
3 min
Po letních třicítkách přijde prudký zlom. Česko čekají bouřky, déšť a výrazné ochlazení
Trendy Život
dnes, 08:23
2 min
Menšík chtěl z tribuny odstranit dva rušivé fanoušky. Za chvíli mu s tím začal pomáhat celý stadion
Vše o sportu
dnes, 08:22
3 min
Leoš Mareš promluvil o velkém přešlapu v SuperStar. Dnes už ví, že to byla chyba
Trendy Život
dnes, 08:19
2 min
Reklama
Činnost štítné žlázy lze podpořit také vhodně sestaveným jídelníčkem. Rozhodující je dostatek důležitých živin
Zdravestravovani.eu
dnes, 08:18
2 min
Politické zemětřesení! Německo se probouzí z povolební kocoviny
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:17
Chlystové a jejich tajné noční tance a bičování. Odhalená pravda o ruské sektě
kroniQa
dnes, 08:14
3 min
Týden v Ulici: Tajemný zloděj, lechtivý nález a pátrání po identitě
BetterLife
dnes, 08:14
2 min
Další podezřelý případ v Německu. V Berlíně hořela rozvodna, u jiné někdo přestřihl plot
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:11
Reklama
Vaše brambory v srpnu volají po méně vody. Poznáte to podle jednoho detailu na vrcholcích
adbz.cz
dnes, 08:11
2 min
Proč pes ničí byt, i když „ví, že nesmí“
Kód Enigma
dnes, 08:10
11 min
Orbán vítá triumf AfD v Německu. „Připravte se, tohle je jen začátek“
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:08
V sedle legendárního kola ujel 700 km, voják zamířil s Favoritem až do Itálie
Plzeňská Drbna
dnes, 08:05
1 min
5 věcí, které ti doma zbytečně berou pocit klidu, i když je dávno nevnímáš
Poudree.cz
dnes, 08:05
3 min
Reklama
Napodobeniny medu se stále objevují v prodeji. Od skutečně kvalitního výrobku je lze rozeznat pomocí snadného testu
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 08:02
2 min
Lidé masově opouští Windows a přechází na Linux. Za tři roky se počet uživatelů zdevítinásobil
Mobify.cz
dnes, 08:02
4 min
Takto by měl loupat brambory každý. Slupka sleze sama bez popálených prstů
NESPECHEJ.cz
dnes, 08:00
2 min
Z kapky krve zjistí až padesát druhů rakoviny. Proč lékaři mírní nadšení z nových testů
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 07:58
Fanoušci Zbrojovky zničili vlak po debaklu v Praze
Náš REGION
dnes, 07:57
1 min
Reklama
Goji – červený zázrak přírody!
Krasnezeny.eu
dnes, 07:54
2 min
Karlos Vémola má strach o své děti. Lela podle něj hrozí odchodem na Slovensko
Žena.cz
dnes, 07:51
Chlad některým potravinám výrazně škodí a zhoršuje jejich vlastnosti. Uchovávání v lednici proto může být zásadní chybou
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 07:50
3 min
Wimbledon už nevypadá jako osamělý zázrak. Nosková je na dalším grandslamu mezi osmi nejlepšími – teď přijde Sabalenková
Vše o sportu
dnes, 07:42
4 min
Krásnoplodka: exotický keř s nádhernými fialovými kuličkami, který můžete pěstovat i u nás
Planeta zahrady
dnes, 07:41
4 min
Reklama
Pod lavinou na Severním Kavkazu zemřelo 11 horolezců, oznámily ruské úřady
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 07:38
Proslavil ho kultovní Kancl i Láska nebeská. Herec Martin Freeman oslaví 55 let
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 07:38
CSG rozšíří výrobu Tatra Defence v Kopřivnici za 49,7 milionu eur
Trade-off
dnes, 07:35
1 min
Kynutý švestkový koláč podle staré tradice: Žádné zkratky, jen ovoce a pořádná drobenka
Cooky.cz
dnes, 07:34
5 min
Od hrozícího krachu ke Grammy. Jak se loděnická továrna stala světovou velmocí na gramodesky
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 07:30
Reklama
Reklama
Češi šílí z „králíkáren“ s končící životností. Prodeje bytů v panelácích strmě rostou
Spotřebiče, které za žádných okolností nezapojujte do prodlužovačky zároveň s ostatními zařízeními. Riziko vzniku požárů je enormní
Tvrdá dřina a jedno jídlo pořád dokola. Brad Pitt se za půl roku změnil k nepoznání
Co bylo dřív – slepice, nebo vejce? Otázka, která je starší než věda sama. Odpověď je až překvapivě jednoduchá
Karlos Vémola má strach o své děti. Lela podle něj hrozí odchodem na Slovensko
Reklama
Reklama