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Novotný se opřel do G MMA. Muradovovu účast označil za ostudu kariéry

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Ondřej Novotný ostře zkritizoval první tiskovou konferenci G MMA a nešetřil ani Makhmuda Muradova. Jeho angažmá v bizarním projektu podle něj zbytečně poškozuje kariéru šampiona OKTAGONu.
Novotný se opřel do G MMA. Muradovovu účast označil za ostudu kariéry

Novotný se opřel do G MMA. Muradovovu účast označil za ostudu kariéry

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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