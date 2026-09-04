Novotný se opřel do G MMA. Muradovovu účast označil za ostudu kariéryPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Novotný se opřel do G MMA. Muradovovu účast označil za ostudu kariéry
Badr Hari se poprvé vyjádřil k případu, kvůli kterému byl v Amsterdamu zadržen. Tvrdí, že jde o rodinný...
Salahdine Parnasse ještě před debutem v UFC pojmenoval jméno, které ho láká nejvíc. Pokud zvládne Dana...
Justin Gaethje po zisku titulu lehké váhy nechce jít cestou odvet s Maxem Hollowayem a Charlesem Oliveirou....
Song Yadong po životní výhře nad Umarem Nurmagomedovem vytáhl záběry z šatny před samotným zápasem. Na...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →