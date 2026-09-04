Václav Mikulášek promluvil o těžkém období. V Plzni ho nyní čeká premiéra v boxu bez rukavicPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Václav Mikulášek promluvil o těžkém období. V Plzni ho nyní čeká premiéra v boxu bez rukavic
Vlado Lengál se 12. září na OKTAGONu 93 vrátí před brněnské publikum proti Maurici Adorfovi. V exkluzivním...
Khamzat Chimaev po květnové ztrátě titulu mluvil o odchodu ze střední váhy. Teď obrátil: chce zůstat, znovu...
OKTAGON 94 míří 26. září do Deutsche Bank Parku ve Frankfurtu a podle oznámení organizace zbývá do...
Po titulové porážce s Ionem Surduem se Andrej Kalašnik vrací do Brna v jiné váze i životní situaci. Poprvé...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →