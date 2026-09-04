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OKTAGON míří k dalšímu vyprodanému stadionu. Ve Frankfurtu zbývá méně než 8 tisíc lístků

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OKTAGON 94 míří 26. září do Deutsche Bank Parku ve Frankfurtu a podle oznámení organizace zbývá do vyprodání méně než 8 tisíc vstupenek.
OKTAGON míří k dalšímu vyprodanému stadionu. Ve Frankfurtu zbývá méně než 8 tisíc lístků

OKTAGON míří k dalšímu vyprodanému stadionu. Ve Frankfurtu zbývá méně než 8 tisíc lístků

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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