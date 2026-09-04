Andrej Kalašnik před návratem do Brna mluví o porážce od Surdua, přechodu do střední váhy i penězích v MMA

Andrej Kalašnik se 12. září představí na turnaji OKTAGON 93 v brněnské Winning Group Areně. Proti Kennedymu Rayombovi nastoupí poprvé od 1. listopadu 2025, kdy ho Ion Surdu ukončil v závěru prvního kola titulového souboje. Návrat se odehraje ve stejné hale, tentokrát však ve střední váze.
Organizace přitom Kalašnika na oficiálním profilu stále vede jako osmého muže welterové divize. Zápas ve váhové kategorii do 84 kilogramů proto zatím neznamená definitivní odchod z váhy, ve které se dostal až k titulové šanci.
Zranění horší než váha
Surdu před titulovým duelem nesplnil limit o 3,6 kilogramu. Kalašnik si navíc přibližně dva týdny před zápasem natrhl vazy v koleni, chodil o berlích a jeho trenéři mu doporučovali, aby do klece nenastupoval. Ani s odstupem času by však své rozhodnutí nezměnil.
„Byl to titulový zápas, bylo to doma a fanoušci už měli koupené lístky. Jsem takový paličák. Trenéři mě od toho odrazovali, nechtěli, abych zápasil, ale já jsem chtěl,“ řekl Kalašnik v exkluzivním rozhovoru pro MMAmag.cz.
Zpětně ho netrápí tolik Surduova váha jako vlastní zdravotní stav. Zranění mu vzalo možnost stavět taktiku na wrestlingu a práci na zemi, kterou považoval za svou nejsilnější cestu k vítězství.
„Co mě štve nejvíc? Asi ty okolnosti. Ani ne ta váha, ale spíš to zranění. Nebyl jsem ve stoprocentní kondici. Každý máme před zápasem nějaký problém, vzal jsem to a teď už je to odepsaná kapitola.“
Kalašnik proto vsadil na přestřelku v postoji. Doufal, že v nepřehledných výměnách trefí Surdua dřív, než šampion zasáhne jeho. Moldavan ale v čase 4:27 prvního kola zápas ukončil údery.
„Počítal jsem s tím, že vyvoláme rvačku a bude to padni komu padni. Když se na zápas podívám s odstupem, je vidět, že jsem po některých úderech neudržel balanc. Asi by bylo lepší jít do toho klidněji, ale Surdu má výborný pohyb a v chaosu jsem viděl větší šanci.“
Porážka prodloužila kariéru
Před zápasem Kalašnik připouštěl, že by po zisku titulu mohl kariéru ukončit jako šampion. Porážka však tento plán obrátila. Místo odchodu mu zůstal další cíl.
„Paradoxně ano. Tím, že jsem prohrál, mám zase metu vyhrát titul a vrátit se. Možná jsem si tím prodloužil kariéru,“ připustil.
Ani případná výhra nad Surduem by podle něj automaticky neznamenala okamžitý konec. Za skutečného šampiona považuje bojovníka, který titul také obhájí. Myšlenka odejít na vrcholu však před zápasem existovala.
Nyní o pásu přemýšlet nechce. Soustředí se na návrat, zdravotní stav a Rayombu. Zásadní změna proti předchozí přípravě spočívá v tom, že už nemusí tréninky kombinovat s kancelářskou prací.
„Po zápase se Surduem jsem dal výpověď a teď jsem profesionální sportovec na plný úvazek. Mám víc času na sebe, víc tréninkových jednotek a snažím se víc poslouchat tělo.“
Právě regeneraci dříve často podceňoval. Nyní ji bere jako součást přípravy, nikoli jako ztracený čas. Když cítí, že tělo přestává stíhat, vynechá další trénink místo toho, aby jen navyšoval počet jednotek.
„Neženu se za tím, abych měl sto padesát tréninků týdně. Když cítím, že už tělo mele z posledního, raději si dám regeneraci. I ta je součástí tréninku. Snažím se tím předcházet zraněním, aby se neopakovalo to, co před Surduem.“
Střední váha jako test
Kalašnik v minulosti nastupoval do přípravy přibližně z 92 kilogramů. Shazování do welterové váhy proto nebylo jednoduché a možnost přechodu mezi střední váhy zvažoval delší dobu. Rayomba pro něj bude prvním skutečným testem.
„Zatím je to jednorázový test. Uvidíme, jak nám to sedne z hlediska těla a výkonu. Možná zůstanu v osmdesát čtyřce, ale jsem spíš menší střední váha. Možná se vrátím do sedmdesát sedmi. Tady je to vždycky pokus omyl a ukáže to zápas.“
Výsledek nebude jediným měřítkem. Kalašnik chce sledovat, jak se bude pohybovat, jak bude reagovat jeho tělo a kolik kilogramů nabere po vážení.
„Důležitý bude pocit v zápase. Jak se budu hýbat, nakolik mi naskočí váha a jak bude reagovat tělo. Není to jen o tom zeleném políčku u výsledku.“
Rayomba má aktuální bilanci sedm výher a šest porážek. Třikrát zvítězil na KO nebo TKO a třikrát submisí. Čtyři z jeho šesti porážek naopak skončily KO nebo TKO, v OKTAGONu ho v prvním kole zastavili Hojat Khajevand i Marek Bartl.
Kalašnik nechce předem určit, zda na německého soupeře okamžitě zatlačí, nebo ho bude nutit k chybám trpělivější prací. Rozhodnutí má přijít podle prvních výměn.
„Vidím v něm soupeře jako každého jiného. Občas musíš být trpělivý, občas musíš zatlačit. Myslím, že po první minutě uvidíme, jakou kartu budeme hrát.“
V Brně bude muset hlídat také vlastní emoce. Podpora domácího publika ho v minulosti někdy přiměla zrychlit tempo dřív, než bylo potřeba.
„Diváci v Brně mě ženou, takže jsem tam vždycky trochu přepálený. Tentokrát se musím nenechat ovlivnit diváky a ukázat hlavně technicky pěkný zápas.“
Trenér vidí zápas jinak
Během pauzy od zápasení si Kalašnik vyzkoušel také výraznější trenérskou roli. Společně s Mikýřem vedl český tým v projektu Tipsport Cage Game, který proti sobě postavil české a slovenské bojovníky.
Trenérské zkušenosti měl už dříve z gymu a soukromých lekcí, týmový formát mu ale ukázal jiný druh odpovědnosti. Přiznal, že zápasy svěřenců prožívá hůř než vlastní souboje.
„Andrej v kleci je jiný člověk než Andrej za klecí jako trenér. Zápas vidíš z jiného nadhledu a snažíš se napojit na svěřence. Kolikrát jsem víc nervózní, když zápasí někdo ode mě, než když jdu sám.“
Cage Game pro něj nebyl jen odskok do televizní zábavy. Za největší přínos považoval práci s bojovníky a vítězství českého týmu v prvním ročníku projektu.
„Byla to týmová soutěž a vyhrát první takový projekt pro Českou republiku byl velký zážitek.“
MMA už je jeho práce
Před titulovým zápasem Kalašnik otevřeně mluvil o tom, že ho samotné zápasení neuživí. To už nyní neplatí. Po odchodu ze zaměstnání žije ze sportu, sponzorů a příležitostného trénování klientů.
Podle jeho odhadu však jde v českém MMA stále o výjimku. Většina profesionálních bojovníků musí zápasení kombinovat s trenérskou, manuální nebo jinou prací.
„Myslím, že v republice se MMA živí maximálně pět, šest nebo sedm lidí. Ostatní musí dělat trenéry, spolupráce nebo jinou práci. Organizace by podle mě měly změnit cenovou politiku a platit víc, protože tohle může ten sport nakonec zabít.“
Problém vidí hlavně v dopadu na mladé zápasníky. Pokud budou kolem sebe neustále slyšet, že ani známí profesionálové nedokážou ze sportu zaplatit běžný život, mohou dát přednost stabilnějšímu zaměstnání.
Sám zároveň odmítá, že by kvůli pozornosti musel neustále hrát roli baviče. Vagabund, humor na sociálních sítích i účast v televizních projektech podle něj vycházejí z jeho povahy a momentální nálady.
„Nemám pocit, že musím lidi neustále bavit. Když mě to baví, dám na sociální sítě nějaké vtípky. Jindy jsem vážnější. Neberu se jako šašek nebo komediant.“
Jasnou hranici má u politické propagace. Nepřijal by peníze za podporu strany, se kterou se neztotožňuje, bez ohledu na to, zda by šlo o levici, nebo pravici.
Reprezentace jako privilegium
Kalašnik se narodil na Ukrajině, ale od dvou let vyrůstal v Brně. Českou republiku proto nevnímá jen jako zemi, pod jejíž vlajkou nastupuje. Reprezentace je pro něj spojena s vděčností i odpovědností.
„Reprezentovat Česko je něco krásného. Nastupovat pod českou vlajkou, mít podporu lidí a dělat něco pro ten stát. Samozřejmě hasiči nebo doktoři dělají stokrát víc než my sportovci, ale já mám privilegium a možnost tuhle zemi reprezentovat.“
S domácím prostředím přichází také tlak. Jako trenér českého týmu ho cítil v Cage Game, jako bojovník ho znovu zažije 12. září v aréně, ve které přišel o titulovou šanci.
„Je to dar od Boha, že jsem zdravý, můžu nastupovat a reprezentovat nějakou zemi. Můžu svými výsledky zlepšovat postavení českého MMA. Je to krásný pocit.“
Proti Rayombovi nebude napravovat pouze poslední výsledek. Poprvé ukáže, jak se změnil po odchodu ze zaměstnání, zda mu bude vyhovovat střední váha a jestli dokáže před domácím publikem udržet tempo, které si sám zvolí.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Nikola Andreev