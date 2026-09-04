Vlado Lengál si chce v Brně spravit chuť: Fanoušci ode mě nemůžou očekávat opatrný zápas

Souboj dvou lehkých vah je součástí turnaje OKTAGON 93 ve Winning Group Areně. Lengál do něj nastoupí s bilancí 9–7, zatímco německý soupeř má šest výher a čtyři porážky. Český bojovník ale odmítá, že by Adorfova série tří neúspěchů dělala z brněnského zápasu snadnou záležitost.
Adorf není ořezávátko
Adorf při lednovém debutu v OKTAGONu podlehl Tomáši Cigánikovi škrcením RNC v prvním kole. Předtím absolvoval pětikolový zápas o titul organizace The Cage MMA, který prohrál jednomyslně na body. Právě odolnost v delším duelu je pro Lengála důvodem, proč poslední výsledky nepřeceňovat.
„Samozřejmě je to nebezpečný zápas. Chci ukázat, že jsem high level. Dostal jsem výzvu, tak jsem ji přijal a chci si spravit chuť,“ řekl Lengál pro MMAmag.cz.
Při studování soupeře se zaměřil hlavně na jeho porážku s Cigánikem a předchozí pětikolový duel.
„Cigánik má skvělé jiu-jitsu a ukončil ho v prvním kole. Předtím ale Adorf bojoval pět kol a prohrál na body, což není jen tak. Určitě to nebude žádné ořezávátko, ale já ho porazím.“
Všech devět Lengálových profesionálních vítězství přišlo na KO nebo TKO. Stejná vlastnost, která mu umožňuje rozhodovat zápasy jedinou přesnou kombinací, ho však podle vlastních slov připravila o lepší výsledek v posledním duelu.
Chyba proti Aslanerovi
V dubnu na OKTAGONu 87 prohrál jednomyslně na body s Ozanem Aslanerem. Oficiální pohled bodových rozhodčích přisoudil první kolo Aslanerovi, druhé Lengálovi a rozhodující třetí znovu jeho soupeři.
Lengál byl ve druhém kole blízko ukončení. Aslanera zasypal údery, kopy a koleny, jenže soupeř jeho tlak ustál. Po zpětném zhlédnutí duelu českého zápasníka nejvíc mrzely dvě věci: verdikt a vlastní rozhodování.
„Nejvíc mě mrzelo rozhodnutí rozhodčích, když jsem soupeře přestřílel o šedesát úderů. Ale to už je za námi. Mohl jsem tam trošku změnit taktiku. Hlavně se z toho nepos*at a jít dál.“
Ještě konkrétnější byl při hodnocení třetího kola. Lengál po zápase přiznal, že neposlouchal roh, a nyní říká, že ho to mohlo stát vítězství.
„S rohem jsme to probírali. Trenéři drží spolu a já jsem nerespektoval jejich pokyny, což mě stálo vítězství. Trošku jsme na tom zapracovali, ještě to musíme doladit a jdeme zvítězit.“
Aslaner se po výhře posunul na páté místo aktuálního žebříčku lehké váhy OKTAGONu, zatímco Lengál z elitní desítky vypadl. Ve 37 letech ale návrat mezi nejvýše postavená jména nepovažuje za nereálný.
„Strašně rychle se to tam motá. Chyběl opravdu kousíček od vítězství. Teď jdeme vyhrát, naskočit do žebříčku a postupovat co nejvýš. Je to reálné. Do konce roku bych chtěl stihnout ještě dva zápasy, takže uvidíme, kde budu na jeho konci.“
Spolupracuje s odborníky
Lengál v minulosti stavěl přípravu hlavně na množství tréninku. Dnes pracuje s krevními hodnotami, sportovními testy, regenerací, stravou, suplementací i psychikou. Za největší změnu považuje spolupráci s odborníky, které dříve kolem sebe neměl.
„Před pár lety jsem nespolupracoval s takovými profesionály. Teď se cítím opravdu jako profesionální sportovec a poznám to i na výkonnosti. Ladíme sportovní testy, výsledky krve a další věci, aby to bylo co nejlepší. Cítím se jako Terminátor, fakt v nejlepší formě.“
Konec kariéry zatím neváže na konkrétní věk. Rozhodující pro něj budou výkon a výsledky.
„Cítím se skvěle, mám skvělý tým a pracujeme na výkonnosti. Když se rozhlédneme kolem sebe, bojovníci dosahují nejlepších výsledků i ve vyšším věku. Čas na odchod bude, až na to nebudu mít výkonnost a nebudu dělat výsledky.“
Změna přístupu podle něj přišla později, než by si přál. Kdyby mohl dnešní zkušenosti předat svému pětadvacetiletému já, cíl by byl podstatně vyšší.
„Kdyby mi bylo pětadvacet a měl bych znalosti jako teď a tak skvělý tým, určitě by mým snem bylo dostat se do UFC. Bylo by to jinak.“
Pomohl mu také přesun z pérové do lehké váhy. Do limitu 70,3 kilogramu sice stále shazuje a soupeři mu připadají výrazně větší, do klece už ale nevstupuje tak vyčerpaný jako po náročném shazování do pérové divize.
„I do sedmdesátky se potrápím. Když lezu do klece, říkám si, proč jsou ti soupeři tak velcí. Ale je to lepší, nejsem tak vysílený a tohle je moje přirozená váha.“
Brno a vlastní instinkt
Lengál nevylučuje taktickou úpravu, odmítá však představu, že by před domácím publikem absolvoval opatrný zápas založený pouze na sbírání bodů. Jeho plán zůstává stejný: najít cestu k ukončení.
„To bych určitě nedokázal. Já chci soupeře vždycky ukončit. Netaktizuju. Nebo taktizuju proto, abych soupeře ukončil. Fanoušci ode mě nic jiného čekat nemůžou,“ říká s úsměvem.
Právě honba za ukončením zápasu se mu podle vlastních slov vymstila proti Aslanerovi.
„Upnul jsem se ke knokautu. Myslím si, že kdybych soupeře hodil nebo si ho odkontroloval na zemi, s přehledem bych vyhrál. Ale to je moje fight IQ. Já chci soupeře vždycky ukončit. Bohužel. A tak to bude.“
Brno nevnímá jako prostředí, které by mu svazovalo ruce.
„Pro mě je domácí prostředí vždycky výhoda a žene mě dopředu. Česká republika je domov, ale v Brně jsem opravdu doma. Je to skvělé a je to výhoda.“
Lengál má podle vlastního součtu přes dvě stovky zápasů napříč bojovými sporty. S přibývajícími zkušenostmi a prací s dětmi se změnil i jeho pohled na to, co chce v závěru kariéry předávat.
„Chci být vzorem. Chci být tvrdý, nepříjemný bojovník a ukázat, jak by měl bojovník správně bojovat, vypadat a projít celou cestu. Není to zadarmo.“
Konkrétní jméno dalšího soupeře po případné výhře nad Adorfem si zatím nechává pro sebe. Rozhodnutí prý probere také se synem Vladíkem.
„On to všechno strašně řeší a určitě mi dobře poradí. Po vítězném zápase vám to řeknu v kleci.“
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Nikola Andreev