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Pirát si nebral servítky. Tvrdě zaútočil na Naruszczku

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Dennívýzva
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Samuel Krištofič odpověděl na další útoky Marcina Naruszczky po kontroverzní odvetě na RFA 32. Polského veterána obvinil z nečestného jednání a naznačil, že případná trilogie už bude bez respektu.
Pirát si nebral servítky. Tvrdě zaútočil na Naruszczku

Pirát si nebral servítky. Tvrdě zaútočil na Naruszczku

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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