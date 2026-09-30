Takto fotí Redmi Note 17 Pro 5G, navštívili jsme Budapešť

Takto fotí Redmi Note 17 Pro 5G, navštívili jsme BudapešťPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Takto fotí Redmi Note 17 Pro 5G, navštívili jsme BudapešťZdroj: Dotekomanie.cz
Článek byl publikován 30.09.2026 16:00
Klíče, batoh a dokonce i domácí mazlíčky. To všechno má hlídat nový lokátor Galaxy SmartTag 3 od...
Huawei sice na poli mobilních telefonů už není u nás tolik vidět, příslušenství tu však stále ve velkém...
Motorola má již na kontě několik skládacích modelů, ale zatím nepředstavila žádný model, který by nabídl...
Boj s „kyberšmejdy“ bude asi nekonečný, ale i tak mnozí nevzdávají boj a vymýšlejí nové technologie, které...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- Samsung ukrývá v nastavení bluetooth funkci, která zabrání přerušování hudby. Ne každý ji zná, změní vám život
- WhatsApp může v telefonu zabírat klidně 60 GB, přitom zbytečně. Uvolněte místo bez mazání chatů
- Google Mapy v Android Auto vás nově varují chvíli před křižovatkou. Řidiči konečně nebudou tápat
- 17 milionů zařízení sloužilo hackerům a jejich majitelé o tom neměli tušení. Policie odhalila obří botnet s 200 servery