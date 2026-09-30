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Takto fotí Redmi Note 17 Pro 5G, navštívili jsme Budapešť

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Xiaomi představilo tento měsíc novou řadu Redmi Note 17. My už jsme se věnovali nejvybavenějšímu modelu Redmi Note 17 Pro Max (první dojmy) a modelu...
Takto fotí Redmi Note 17 Pro 5G, navštívili jsme Budapešť

Takto fotí Redmi Note 17 Pro 5G, navštívili jsme Budapešť

Zdroj: Dotekomanie.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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