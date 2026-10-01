Dva roky čekání, stejný senzor tepu: Garmin fēnix 9 startuje na 24 490 Kč a LTE mu ubere půlku výdrže

Když Garmin 27. srpna 2024 uváděl fēnix 8, výslovně mluvil o přechodu na optický snímač Elevate Gen5. U devítky, která dorazila o dva dny dřív než přesně o dva roky později, se v oficiálních materiálech píše jen o „Garmin Elevate wrist heart rate monitor“, k tomu Pulse Ox a aplikace EKG. Číslo nové generace tam nikde není.
Co dva roky vývoje přinesly: o 30 % svižnější mapy a dvojnásobná paměť
Nejvíc je na devítce vidět nový mapový engine. Posun map po displeji je podle Garminu až o 30 % rychlejší, což je přesně ten typ změny, který člověk pozná při první túře, kdy mapu neustále táhne prstem. Úložiště 64 GB znamená víc offline map, hudby a tras najednou, dvojnásobná operační paměť oproti fēnix 8 pak stojí za plynulejším chodem celého systému.
Druhá polovina změn se týká toho, jak se hodinky nosí a čtou. AMOLED displej má vyšší jas než u osmičky, takže na přímém slunci je čitelnější, a některé varianty Pro zhubly na tloušťce. Verze Pro inReach navíc přidává LTE-M a satelitní komunikaci.
Proč u devítky chybí označení Elevate Gen6
Senzor mohl projít úpravami firmwaru nebo kalibrace, to z materiálů nepoznáte. Poznáte z nich ale jedno: Garmin sám případné změny nepovažoval za tak velké, aby je pojmenoval jako novou generaci. U osmičky to udělal, u devítky ne.
Měření krevního tlaku přitom firma zkoumá a drží na metodu jeho určování patent. Od patentu k hotové funkci na zápěstí je ovšem daleko. Samsung tlak na Galaxy Watch měří, ale uživatele nutí kalibrovat hodinky klasickou manžetou a kalibraci pravidelně opakovat. Apple Watch Series 12 krevní tlak neměří vůbec. Garmin se zjevně rozhodl, že funkci s takovými podmínkami svým outdoorovým zákazníkům nabízet nebude.
S LTE spadne výdrž 47mm modelu z 32 na 16 hodin
LTE-M ve fēnix 9 Pro inReach funguje jinak, než jsou lidé zvyklí z Apple Watch. Hodinky nedostanou telefonní číslo a neslouží k běžným hovorům a SMS, datové spojení Garmin využívá pro vlastní služby: hovory a zprávy v Messengeru, sledování polohy přes LiveTrack a nouzové SOS. Bez aktivního tarifu inReach nic z toho nepoběží a ten v Evropě startuje zhruba na 250 Kč měsíčně, k čemuž se připočítá jednorázová aktivace kolem 1 250 Kč.
Pak je tu účet za energii. U 47mm fēnix 9 Pro AMOLED klesá výdrž v režimu aktivity z 32 hodin na 16 hodin, když běží LTE LiveTrack. U 43mm varianty je to 18 hodin proti 9 hodinám se zapnutým připojením. Obě čísla říkají totéž: LTE spolkne polovinu času, po který hodinky vydrží zaznamenávat sport.
Placené spojení s poloviční výdrží se vyplatí tam, kde telefon v kapse k ničemu není, tedy na vícedenních túrách, ultramaratonech a cestách mimo dosah sítě. Pro běžný provoz ve městě jde o drahý nadstandard s měsíčním poplatkem.
Majitel fēnix 8 dostal část novinek zdarma už v srpnu 2025
Řada funkcí, které se u devítky prezentují jako novinky, už běží na starších hodinkách. Aktualizace ze srpna 2025 přinesla pro fēnix 8 a Enduro 3 mimo jiné running tolerance, Garmin Triathlon Coach, denní doporučené tréninky pro dráhový běh, Evening Report a Smart Wake Alarm, tedy funkce kolem plánování tréninku, večerního přehledu a buzení. V únoru 2026 přišla další vlna aktualizací pro vybrané modely včetně fēnix 8 Pro.
Pro majitele osmičky to výrazně mění kalkulaci. Exkluzivní pro devítku zůstává hardware: jasnější displej, dvojnásobná paměť, 64GB úložiště, rychlejší mapy a konektivita inReach. To jsou komfortní vylepšení, ne důvod platit plnou cenu za druhé hodinky téže řady. Prémiovou částku Garmin tentokrát žádá za výkon platformy, ne za posun ve zdravotním měření.
Jinak vypadá situace pro toho, kdo přechází z fēnix 6, fēnix 7 nebo od konkurence. Ten dostane rozsáhlý tréninkový ekosystém, nejlepší displej, jaký Garmin v řadě nabízí, a mapy, které nezdržují. Základní fēnix 9 stojí 24 490 Kč, varianta Pro 27 490 Kč a Pro inReach 31 990 Kč.