Necháváte mobil nabitý na 100 % celou noc? Výměna baterie iPhonu v autorizovaném servisu vyjde až na 2 662 korun

Nejrozšířenější představa o nabíjení zní, že se telefon přes noc „přebije“. Apple to sám vyvrací, elektronika nabíjení ukončí a k přebití nedojde. Háček je jinde: čím déle baterie setrvává na maximální úrovni nabití, tím rychleji probíhá její chemické stárnutí. Zapojený telefon tedy neohrožuje samotný proud, ale hodiny strávené na sto procentech, které po dosažení plného stavu následují.
Apple slibuje 1 000 cyklů, u iPhonu 14 to byla polovina
Výrobci dnes udávají, kolik nabíjecích cyklů má telefon vydržet, než kapacita klesne na 80 % původní hodnoty. Apple uvádí u iPhonu 15 a novějších až 1 000 úplných cyklů, u iPhonu 14 a starších jen 500. Google slibuje u Pixelu 8a a novějších přibližně 1 000 cyklů, zatímco modely od Pixelu 3 po 8 Pro a Pixel Fold zvládnou zhruba 800.
Všechna tahla čísla platí za ideálních podmínek, takže je berte jako horní hranici, ne jako garanci. Samsung počty cyklů pro jednotlivé modely veřejně neuvádí a nabízí místo toho ochranné režimy a diagnostiku v aplikaci Samsung Members. Majitel Galaxy tak nemá jak porovnat, jestli jeho telefon má na stejnou životnost jako konkurence.
Studie z Warwicku: bezdrátová podložka zahřála baterii víc než kabel
Teplo je druhý faktor, který stárnutí urychluje. Apple varuje před používáním a nabíjením iPhonu v prostředí nad 35 °C, Google doporučuje nabíjet Pixel na chladném místě ideálně kolem 25 °C. Orientační pravidlo z odborné literatury říká, že rychlost některých chemických reakcí se s každými deseti stupni zhruba zdvojnásobí, byť to neplatí univerzálně pro všechny degradační procesy v baterii.
Prakticky to znamená, že nejvíc baterii zatěžuje telefon nabíjený na letní palubní desce, pod polštářem nebo v těsném pouzdru. Všechny tři situace mají společné to, že vznikající teplo nemá kam odejít.
Bezdrátové nabíjení se přitom často doporučuje jako šetrnější volba. Studie z University of Warwick ukázala opak: podložka generovala vyšší teploty než kabel a při špatném zarovnání cívek držela zvýšenou teplotu ještě déle. Rozhodující není rychlost nabíjení, ale to, jak moc se u něj baterie zahřeje.
Pixel se i s nastaveným limitem jednou za deset cyklů dobije do plna
Třetí pravidlo se týká opačného konce stupnice. Samsung doporučuje nenechávat baterii dlouhodobě na velmi nízké ani velmi vysoké úrovni nabití, Google upozorňuje, že pro delší životnost není potřeba telefon pravidelně vybíjet k nule a pak dobíjet na sto procent. Škodí návyk, jednorázová výjimka před cestou nebo dlouhým dnem ničemu zásadně neublíží.
Občasné plné nabití je u některých telefonů dokonce součástí měření kapacity. Pixel jej provádí každých deset cyklů i tehdy, když má uživatel nastavený limit 80 %. Telefon, který se navzdory omezení jednou za čas dostane na sto procent, tedy nefunguje špatně.
Tři cesty v nastavení, které limit nabíjení zapnou během chvíle
U iPhonu 15 a novějších najdete pevný limit nabíjení v Nastavení, Baterie, Nabíjení, typicky se nastavuje na 80 %. Starší iPhony po iPhone 14 mají v Nastavení pod položkou Baterie a Kondice baterie a nabíjení volbu Optimalizované nabíjení, které zkracuje dobu strávenou na plném stavu. Galaxy s One UI 6.1 a novějším nabízí v Nastavení, Baterie, Ochrana baterie tři režimy: Základní, Adaptivní a Maximální, přičemž nejpřísnější je poslední z nich. Pixel 6a a novější má omezení na 80 % v Nastavení pod Baterie, Stav baterie a Optimalizace nabíjení.
Pevný strop na 80 % ale znamená, že se dobrovolně vzdáte pětiny kapacity každý den. Kdo potřebuje plnou výdrž, sáhne spíš po adaptivním nabíjení. To u Pixelů dokončuje nabíjení na 100 % těsně před okamžikem, kdy telefon obvykle odpojujete, takže na maximu stráví jen krátkou chvíli.
Baterie do iPhonu 11 stojí 1 700 Kč, u 16 Pro skoro o tisícovku víc
Veřejný ceník autorizovaných servisů Applu uvádí za výměnu baterie 1 700 Kč u modelů SE 2 a 3, XR a 11. U většiny iPhonů od dvanáctky po šestnáctku zaplatíte 2 299 Kč a u iPhonu 16 Pro a Pro Max 2 662 Kč, tedy o 962 Kč víc než u nejlevnější kategorie.
Samsung standardní mimozáruční cenu sděluje až po diagnostice, veřejně bývá vidět spíš akční nabídka za 499 Kč v rámci promo kampaní. Google u Pixelu nabízí odhad ceny přes servisní centrum po zadání IMEI a typu závady. Ani u jedné z těchto značek se tak předem nedozvíte, kolik oprava opravdu stojí, což je proti Applu s veřejným ceníkem krok zpátky.
Stav baterie si přitom zkontrolujete hned. iPhone ukazuje maximální kapacitu přímo v nastavení a při výrazném poklesu zobrazí upozornění na zhoršenou kondici, Pixel na podporovaných modelech uvádí stav baterie a u novějších i počet cyklů. Samsung odkazuje na diagnostiku v aplikaci Samsung Members. Google považuje baterii Pixelu 8a a novějších za opotřebovanou při poklesu kapacity pod 80 % nebo po zhruba 1 000 cyklech.