Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Necháváte mobil nabitý na 100 % celou noc? Výměna baterie iPhonu v autorizovaném servisu vyjde až na 2 662 korun

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Lithiová baterie stárne vždycky, tempo ale ovlivňuje to, jak s telefonem zacházíte. Nejhůř na ni působí kombinace plného nabití a tepla, tedy přesně situace, kterou si doma vyrábíte každou noc. Čtyři návyky to dokážou zpomalit a tři z nich zapnete přímo v nastavení.
Necháváte mobil nabitý na 100 % celou noc? Výměna baterie iPhonu v autorizovaném servisu vyjde až na 2 662 korun

Necháváte mobil nabitý na 100 % celou noc? Výměna baterie iPhonu v autorizovaném servisu vyjde až na 2 662 korun

Zdroj: Foto: Pic8892 - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 18:46

Reklama
Další články z Centrum Extra: Mobil
Pokračujte na počítači tam, kde jste na telefonu skončili: Chrome pošle i pozici na stránce a rozepsaný text
Pokračujte na počítači tam, kde jste na telefonu skončili: Chrome pošle i pozici na stránce a rozepsaný text
Dva roky čekání, stejný senzor tepu: Garmin fēnix 9 startuje na 24 490 Kč a LTE mu ubere půlku výdrže
Dva roky čekání, stejný senzor tepu: Garmin fēnix 9 startuje na 24 490 Kč a LTE mu ubere půlku výdrže

Garmin poslal na trh fēnix 9 dne 25. srpna 2026 a za nejvyšší verzi Pro inReach chce 31 990 Kč. Novou...

Mikrofon v televiz i LG doběhne až 18 sekund po povelu: přepisy toho, co řeknete, zůstávají uložené v paměti televize
Mikrofon v televiz i LG doběhne až 18 sekund po povelu: přepisy toho, co řeknete, zůstávají uložené v paměti televize

Technologický kanál Gamers Nexus zveřejnil 6. září 2026 video, které mluví o 216 milionech „špionážních...

OnePlus 16 slibuje 185 snímků za sekundu ve hrách a premiéru 12. října. Oficiální prodej v Česku je ale nepravděpodobný
OnePlus 16 slibuje 185 snímků za sekundu ve hrách a premiéru 12. října. Oficiální prodej v Česku je ale nepravděpodobný

Manažer OnePlus China Liu Baoyou o novém modelu na akci Snapdragon Gaming Technology Awards mluvil jako o...

Galaxy S26 fotí ve 24 Mpx, většina majitelů o tom neví: režim se odemyká až po stažení aplikace z Galaxy Store
Galaxy S26 fotí ve 24 Mpx, většina majitelů o tom neví: režim se odemyká až po stažení aplikace z Galaxy Store

Samsung do řady Galaxy S26 zabudoval fotorežim, který vzniká skládáním několika snímků technikou AI Fusion....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Mobil
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.