Galaxy S26 fotí ve 24 Mpx, většina majitelů o tom neví: režim se odemyká až po stažení aplikace z Galaxy Store

Běžný režim Foto nabízí na každém kusu z řady S26 tři rozlišení: 12, 24 a 50 megapixelů, u modelu Ultra k nim přibývá ještě 200 Mpx. Dvanáct megapixelů telefon zpracuje nejrychleji a snímky zaberou nejméně místa, padesát nebo dvě stě megapixelů dá víc detailu, jenže soubory rostou a zpracování je v některých situacích náročnější. Prostřední hodnota je z téhle nabídky jediná, kterou si musíte nejdřív odemknout.
Co je AI Fusion a proč se u nočních snímků režim sám vypíná
Podle popisu, který na fórech Samsung Community zveřejnil moderátor značky a přebral ho server Android Authority, AI Fusion spojuje výpočetní zpracování více snímků s daty z fotoaparátu s vyšším rozlišením. V praxi to znamená víc prostoru pro ořez, jemnější textury a víc detailu, hlavně za denního světla. Žádný skrytý senzor v telefonu není, jde o způsob, jakým software poskládá to, co hlavní fotoaparát nasnímá.
Přepínač ale neplatí bez výjimek. Při nočním focení, při použití blesku nebo při sériovém snímání se telefon může vrátit k dvanáctimegapixelovému výstupu, protože v těžkém světle se vyplatí skládat víc snímků do menšího rozlišení. Druhý přepínač s názvem „Keep 24MP resolution“ má pomoct tomu, aby telefon vyšší rozlišení udržel i při změně některých podmínek.
Jediným zdrojem tvrzení o kvalitě 24Mpx snímků zůstává samotný Samsung. Laboratoř DXOMARK hodnotí fotoaparát Galaxy S26 jako vyvážený a u modelu Ultra vyzdvihuje posun v nočním focení a zoomu, jenže to je hodnocení celé kamery, ne tohoto konkrétního režimu.
Kudy vede cesta k přepínači 24MP resolution v Camera Assistantu
Nejdřív otevřete aplikaci Fotoaparát a klepnete na Rychlé ovládací prvky, tedy ikonu ozubeného kolečka. Odtud přejdete do Nastavení a vyberete položku Camera Assistant. Pokud modul v telefonu nemáte, systém sám nabídne stažení z Galaxy Store, takže si aplikaci nemusíte hledat ručně.
Uvnitř Camera Assistantu zapnete volbu „24MP resolution“ a případně i přepínač, který se snaží rozlišení udržet. Potom se vrátíte do fotoaparátu a v nabídce rozlišení zvolíte 24 Mpx. Celé to zabere sotva minutu, jenže bez návodu se k tomu dostane málokdo, protože žádný z těch kroků nevede přes hlavní obrazovku kamery.
Nad 1,9× přestane 24 Mpx platit, u Ultra je situace rozdělená
Samsung v oficiální podpoře uvádí přesné rozsahy zoomu, ve kterých vyšší rozlišení funguje. U Galaxy S26 a S26+ je to od 1× do 1,9×, tedy jen kolem základního záběru. Galaxy S26 Ultra má rozsahy dva, od 0,6× do 1,9× a potom znovu od 5× do 9,9×, takže vyšší rozlišení pokrývá i část teleobjektivu.
Mimo tyto hodnoty fotoaparát uloží snímek v jiném dostupném rozlišení, typicky ve dvanácti megapixelech. Stejně se režim chová při focení zblízka v makru, při skenování dokumentů a v situacích, kdy telefon sáhne po jiném fotografickém režimu.
Camera Assistant existuje od časů Galaxy S22 a pořád stojí mimo fotoaparát
Samsung tenhle modul používá už od řady Galaxy S22 jako místo pro pokročilá nastavení, která by v hlavním rozhraní kamery zbytečně mátla méně technické uživatele. Vedlejší efekt téhle filozofie je vidět právě tady: funkci, kterou by ocenil i běžný fotograf, je potřeba nejdřív doinstalovat.
Ještě horší bylo dřívější umístění. Volba 24 Mpx se skrývala v podmenu „Advanced resolution options“, tedy dvě úrovně od hlavní obrazovky fotoaparátu. V březnu 2026 Samsung Camera Assistant aktualizoval, přesunul přepínač do viditelnější části modulu a přidal k němu volbu pro udržení rozlišení. To, že výrobce nastavení sám stěhoval blíž k povrchu, je přiznání, že do té doby ho lidé nenacházeli.
V českém Galaxy Store je Camera Assistant k dispozici, Samsung ale upozorňuje, že dostupnost jednotlivých funkcí se liší podle zařízení a regionu.