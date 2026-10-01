Kurnikovová v Bratislavě překvapila všechny. Bývalá ruská bohyně přišla na koncert Iglesiase a nikdo ji nepoznal

Sobota 26. září 2026, Národní fotbalový stadion v Bratislavě. Enrique Iglesias odehrál jeden z pouhých dvou evropských koncertů toho roku. V hledišti výkřiky, na pódiu hitovka za hitovkou. A pár metrů za oponou se pohybovala žena, která na přelomu tisíciletí plnila obálky sportovních i módních magazínů po celém světě. Bez doprovodu, bez okázalého stylingu, bez jediného gesta říkajícího „jsem tu taky“. Podle slovenského deníku Pravda, který převzal svědectví od Plusky, slovenská zpěvačka Barbora Chlebcová, účinkující na předkapele, Kurnikovovou v zákulisí zahlédla a vyfotila. Popsala ji jako ženu bez manier a extravagance, která splývala spíš se štábem než s VIP zónou.
Od světové jedničky k zákulisnímu stínu
Aby člověk pochopil sílu toho kontrastu, stačí se podívat na čísla. Podle oficiálního profilu na WTA byla Kurnikovová nejvýše osmou hráčkou světa ve dvouhře a světovou jedničkou ve čtyřhře, kde nasbírala šestnáct titulů. Její tvář prodávala tenisové přenosy i reklamní kampaně. Na kurtu i mimo něj patřila k nejfotografovanějším sportovcům planety.
Jenže kariéru jí podťala záda. V březnu 2003, v jednadvaceti letech, na tiskové konferenci popsala sérii zranění a snahu vrátit se tam, kde byla předtím. Návrat se nekonal. Z hlavního tenisového okruhu zmizela a s ní postupně i její mediální všudypřítomnost.
Čtyři děti, minimum veřejných výstupů
S Iglesiasem tvoří pár přes dvě dekády. Žijí na Floridě, mají čtyři děti: dvojčata Lucy a Nicolase, dceru Mary a nejmladšího syna Romea, který se narodil 17. prosince 2025. Jméno Romeo Kurnikovová veřejně potvrdila až o tři měsíce později instagramovým popiskem „Lucy+Nicolas+Mary+Romeo“.
Ten instagramový post byl přitom výjimkou. V říjnu 2025 zveřejnila halloweenskou fotku s dětmi, první příspěvek po více než roce ticha na sociálních sítích. Iglesias sám v jednom z mála vyjádření popsal svůj současný režim prostě: vodí děti do školy, sleduje, jak rostou, užívá si čas doma. Po narození čtvrtého dítěte podle People en Español omezil koncertní agendu, aby mohl být víc s rodinou.
Nejde o náhlý obrat. Je to vzorec, který pár buduje roky.
Bratislava jako důkaz strategie
Bratislavský koncert nebyl náhodnou zastávkou. Podle Rádia Expres šlo o finální koncert Iglesiase ve střední Evropě v daném roce a jednu z pouhých dvou evropských show. Sedmadvacet tisíc diváků, vyprodaný stadion. Akce, kde by přítomnost slavné partnerky normálně generovala desítky titulků.
Místo toho ticho. Kurnikovová nepózovala na červeném koberci, neseděla v první řadě, neobjevila se na žádném oficiálním záběru. Její přítomnost zachytila náhodou zpěvačka v zákulisí. To není selhání PR, to je záměr. Žena, která kdysi nemohla projít letištní halou bez blesků fotoaparátů, dnes dokáže projít zákulisím koncertu pro desítky tisíc lidí, aniž by ji kdokoli z publika zaregistroval.
Co zbylo z globální ikony
V lednu 2025 ji fotografové zachytili v Miami při soukromém výjezdu, jedna z mála veřejných stop za poslední roky. V září 2026 zákulisí v Bratislavě. Mezi tím prakticky nic. Žádné rozhovory, žádné kampaně, žádné červené koberce.
Pro české fanoušky Iglesiase navíc platí, že šance vidět zpěváka naživo se zúžila. Ticketmaster CZ k přelomu září a října 2026 neuvádí žádné nadcházející termíny. Poslední český koncert se konal v pražské O2 areně v červnu 2022, předtím dva vyprodané večery tamtéž v květnu 2018.
Kurnikovová v Bratislavě nikoho nepřekvapila proměnou vzhledu ani skandálem. Překvapila tím, jak důsledně odmítá být vidět, a jak přirozeně jí to po dvaceti letech praxe jde.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta