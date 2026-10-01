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Kurnikovová v Bratislavě překvapila všechny. Bývalá ruská bohyně přišla na koncert Iglesiase a nikdo ji nepoznal

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Sedmadvacet tisíc lidí sledovalo Enriqueho Iglesiase na bratislavském stadionu. Jeho partnerka Anna Kurnikovová stála v zákulisí, a nikdo si jí nevšiml.
Kurnikovová v Bratislavě překvapila všechny. Bývalá ruská bohyně přišla na koncert Iglesiase a nikdo ji nepoznal

Kurnikovová v Bratislavě překvapila všechny. Bývalá ruská bohyně přišla na koncert Iglesiase a nikdo ji nepoznal

Zdroj: Jon E. Dougherty, U.S. Army/ Public domain
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 18:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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