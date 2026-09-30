Samsung představil lokátor Galaxy SmartTag 3. Je menší a funguje i s iPhonem

Samsung představil lokátor Galaxy SmartTag 3. Je menší a funguje i s iPhonemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Samsung představil lokátor Galaxy SmartTag 3. Je menší a funguje i s iPhonemZdroj: Samsung Galaxy SmartTag 3, zdroj: Samsung
Článek byl publikován 30.09.2026 13:41
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