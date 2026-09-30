Samsung představuje Galaxy Tab S12 Ultra a S12+, cena začíná na 31 999 Kč

V poslední době vidíme, že výrobci si nedělají těžkou hlavu s názvy svých produktů. Dříve jsme se dočkali základní verze zařízení a pak následovaly modely Plus, Ultra a podobně. Samsung ukazuje, že se obejde i bez základní verze a máme zde rovnou Galaxy Tab S12 Ultra a Galaxy Tab S12+.
Galaxy Tab S12 Ultra a Galaxy Tab S12+
Jak byste od novinek očekávali, tak nabídnou poměrně dost příslušenství, i v podobě klávesnice nebo stylusu. Oba tablety ale patří mezi ty větší, jelikož S12+ má úhlopříčku 12,6 palců a Ultra verze dokonce 14,6 palců. Některé vlastnosti mají stejné, jako například procesor. Samsung sáhnul po Dimensity 9500, což sice není novinka, ale výkonu má na rozdávání.
Zdroj: Samsung
Oba modely se dodávají ve verzích s WiFi nebo i 5G, přičemž jsou vybaveny i eSIM technologií. Dobrou zprávou je, že oba mají certifikaci IP68, takže se hodí i na dovolenou k vodě. Také se mohou chlubit čtyřmi reproduktory a mají jednu zajímavost, která se jen tak nevidí. Oba mají totiž čtečky otisků prstů v displeji. Právě u tabletů se většinou dávají na bok zařízení.
„Tablety řady Galaxy Tab S12 jsou určené uživatelům, kteří srší nápady, pořád se učí něco nového a kladou si další a další ambiciózní cíle,“ říká Jay Kim, výkonný viceprezident a ředitel Customer Experience Office v divizi Mobile eXperience (MX) v Samsung Electronics. „Vsadili jsme na špičkový hardware a velké displeje v kombinaci s jedinečnou silou umělé inteligence Galaxy AI. Cílem bylo zjednodušit a zrychlit plnění složitých úkolů, aby se uživatelé mohli plně soustředit na výsledky.“
Bonusem navíc je pak 7letá softwarová podpora, tedy dostanou i Android 24, tedy dle informací od Samsungu.
Zdroj: Samsung
Ceny a dostupnost
Do prodeje zamíří novinky 7. října a navíc se nabídne několik akcí, které trvají do konce roku:
Cashback (7. 10. – 31. 12. 2026): 10 000 Kč u modelu Galaxy Tab S12 Ultra 6 000 Kč u modelu Galaxy Tab S12+ Záruka 3 roky: Ke standardní dvouleté záruce získáte +1 rok navíc. Podmínka pro cashback a záruku: Registrace v aplikaci Samsung Members (sekce Výhody) do 14 dnů od nákupu. Streamování zdarma: Služba Lepší.TV s balíčkem HBO až na 6 měsíců zdarma (přes 165 TV stanic).
Model Velikost uložiště Doporučená maloobchodní cena Cena po cashbacku Galaxy Tab S12 Ultra 256 GB + 12 GB RAM 37 899 Kč 27 899 Kč 512 GB + 12 GB RAM 42 799 Kč 32 799 Kč 1 TB + 16 GB RAM 52 599 Kč 42 599 Kč Galaxy Tab S12 Ultra 5G 256 GB + 12 GB RAM 41 599 Kč 31 599 Kč 512 GB + 12 GB RAM 46 499 Kč 36 499 Kč 1 TB + 16 GB RAM 52 299 Kč 42 299 Kč Galaxy Tab S12+ 256 GB + 12 GB RAM 31 999 Kč 25 999 Kč 512 GB + 12 GB RAM 36 899 Kč 30 899 Kč Galaxy Tab S12+ 5G 256 GB + 12 GB RAM 35 699 Kč 29 699 Kč 512 GB + 12 GB RAM 40 599 Kč 34 599 Kč Specifikace Galaxy Tab S12 Ultra displej: 14,6 palců (37,1 cm), Dynamic AMOLED 2X, 2960 x 1848, 120 Hz, jas až 1600 nitů (HBM 1000 nitů) procesor: MediaTek Dimensity 9500 RAM: 12/16 GB úložiště: 256/512 GB / 1 TB, podpora microSD až 2 TB Operační systém: Android 17, One UI 9 Dual SIM: pSIM + eSIM Foťáky: zadní: 13 Mpx (hlavní) přední: 12 Mpx (ultraširokoúhlý) IP68 čtečka otisků prstů na displeji (FOD) 4x reproduktor (4kanálový prostorový zvuk) Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth v6.0, USB-C rozměry a hmotnost: 208,5 x 326,3 x 5,1 mm, 692 g (Wi-Fi) / 695 g (5G) baterie a nabíjení: 11 600 mAh, 45W rychlé nabíjení Specifikace Galaxy Tab S12+ displej: 12,6 palců (32 cm), Dynamic AMOLED 2X, 2800 x 1752, 120 Hz, jas až 1600 nitů (HBM 1000 nitů) procesor: MediaTek Dimensity 9500 RAM: 12 GB úložiště: 256/512 GB, podpora microSD až 2 TB Operační systém: Android 17, One UI 9 Dual SIM: pSIM + eSIM Foťáky: zadní: 13 Mpx (hlavní) přední: 12 Mpx (ultraširokoúhlý) IP68 čtečka otisků prstů na displeji (FOD) 4x reproduktor (4kanálový prostorový zvuk) Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth v6.0, USB-C rozměry a hmotnost: 187,8 x 289,5 x 5,3 mm, 553 g (Wi-Fi) / 555 g (5G) baterie a nabíjení: 10 600 mAh, 45W rychlé nabíjení Zdroj: Tisková zpráva