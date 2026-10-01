Mikrofon v televiz i LG doběhne až 18 sekund po povelu: přepisy toho, co řeknete, zůstávají uložené v paměti televize

Jádrem zjištění je to, co se děje po vyslovení aktivačního slova. Televize LG s operačním systémem webOS spustí hlasovou relaci, během níž z vaší řeči vznikají textové přepisy, takzvané voice-recognition results, a k nim technické logy. Výzkumníci je našli uložené přímo v zařízení, v čitelné textové podobě, a vznikají i tehdy, když je televize offline. Relace podle jejich měření nekončí posledním slovem, ale dobíhá zhruba 10 až 15 sekund. LG ve svém vyjádření uvádí, že bez další řeči se relace ukončí přibližně po deseti sekundách, a pokud mluvíte dál, až po detekci konce řeči, nejpozději zhruba po 18 sekundách.
Přepisy leží v televizi čitelně, i když je odpojená od sítě
Nejde o nepřetržitý odposlech místnosti. Televize převádí na text řeč zachycenou v rámci aktivní relace, ať už ji spustíte tlačítkem na ovladači, nebo hands-free povelem. Potíž je v tom, že přepisy podle výzkumníků nejsou ani šifrované, ani anonymizované. Nešifrovaný textový záznam toho, co jste řekli, uložený v běžné spotřební elektronice připojené k internetu, je slabé místo bez ohledu na to, jak dlouho relace trvá.
Dobíhající relace přitom znamená, že mikrofon nezachytí jen povel „přepni na jedničku“, ale i větu, kterou vzápětí řeknete někomu v pokoji. LG argumentuje, že takhle se aktivní hlasová relace chová standardně a o odposlech nejde. Technicky to sedí, jenže člověk v obýváku rozdíl mezi standardním chováním a pocitem, že ho televize ještě poslouchá, nepozná.
Kauza se od zveřejnění videa šířila rychle. Desátého září ji převzala mezinárodní média včetně Al Jazeery, 12. září vydalo stanovisko LG USA a 16. září se připojila i česká pobočka LG vlastním prohlášením o ochraně soukromí na chytrých televizorech.
Kam míří data o sledování: 40 milionů televizí jen v USA
Vedle hlasu je v televizích LG technologie ACR, tedy automatické rozpoznávání obsahu, která analyzuje, co zrovna běží na obrazovce. Tyto údaje mohou putovat do reklamního ekosystému LG Ad Solutions. Podle partnerského materiálu firmy Hightouch má tato platforma dosah přes 40 milionů televizí ve Spojených státech a dalších 300 milionů adresovatelných zařízení, což z ní dělá reklamní síť srovnatelnou velikostí s velkými online platformami.
Cílit se dá podle sledovaných pořadů, používaných aplikací, lokace, nákupních návyků i herních preferencí. LG v americkém i českém stanovisku výslovně tvrdí, že hlasová data ani zvuk z okolí televize svým reklamním službám neposkytuje. Data z ACR a údaje o sledování jsou ale jiná kategorie a ta do reklamního systému proudit mohou, pokud uživatel odsouhlasil volitelné dohody při prvním zapnutí přístroje.
Mikrofon v pohotovostním režimu a záplaty, které LG nedatovalo
Bezpečnostní komunitu znepokojuje ještě jedna vrstva. Výzkumníci nahlásili zranitelnosti ve webOS, jejichž úspěšné zneužití by útočníkovi mohlo otevřít přístup k mikrofonu televize, potenciálně i v pohotovostním režimu. Jak upozorňuje Malwarebytes, detaily zůstávají zatím neveřejné v režimu responsible disclosure, aby se k nim případní útočníci nedostali dřív než k opravě.
LG zatím nezveřejnilo ani identifikátory CVE, ani termín, kdy záplaty dorazí. Firma obecně uvádí, že u způsobilých televizí poskytuje bezpečnostní aktualizace až pět let od prvního vydání dané verze webOS. U televizoru, který se běžně používá deset let a víc, to znamená, že majitelé starších modelů se opravy nemusí dočkat vůbec.
Samsung, Google i Sony sbírají taky, u LG se sešlo víc vrstev najednou
Sběr dat z chytrých televizí není specialitou jedné značky. Samsung potvrzuje volitelné ACR, které může sbírat údaje o sledování, identifikátor televize a IP adresu. Google TV přiznává sběr dat o sledování, o interakcích s aplikacemi, o přibližné poloze a diagnostiku. Sony ve svých zásadách ochrany soukromí uvádí zpracování televizních dat pro chytré služby na základě souhlasu.
Rozdíl u LG dělá kombinace: lokální textové přepisy řeči, dobíhající hlasové relace, rozsáhlý reklamní ekosystém a k tomu nahlášené bezpečnostní díry v systému. Každá z těch věcí by samostatně byla běžnou položkou v zásadách ochrany soukromí, dohromady vytvářejí zařízení, které v obýváku poslouchá, dívá se a hlásí to dál.
Tři místa v nastavení, kde souhlasy odmítnete nebo je odvoláte
LG opakuje, že hlasové funkce, ACR i personalizovaná reklama jsou volitelné a základní používání televize na nich nestojí. Podle oficiální podpory jsou povinné jen základní podmínky používání a zásady ochrany soukromí. Souhlasy s viewing information, hlasovými funkcemi a personalizovanou reklamou lze odmítnout hned při prvním zapnutí, nebo je kdykoli později odvolat v nabídce Settings, položce Privacy & Terms a dál v User Agreements.
Samotné hlasové ovládání se vypíná jinou cestou, přes All Settings, General, AI Service a Voice Recognition Settings. Podporované modely mají navíc hardwarový přepínač mikrofonu. Kdo chce mít jistotu, může televizi odpojit od internetu a používat ji jako obyčejný displej s externím streamerem, třeba Apple TV nebo Chromecastem.
V podmínkách LG je pak jeden odstavec, který stojí za přečtení: firma uvádí, že při hlasové interakci mohou být zachyceny i hlasy dalších osob v okolí televize, a povinnost informovat je o tom přenáší na uživatele. Máte-li zapnuté hands-free ovládání, podle těchto podmínek byste měli o funkci říct každé návštěvě, která se u vás v obýváku posadí.