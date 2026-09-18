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Gemini Live se naučí číst, hlasový vstup už nebude jedinou cestou

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Dnes už víme, že Gemini Live míří do Android Auto, díky čemuž budete moci vést nepřerušovanou komunikaci i za volantem. Vývojáři v Googlu aktuálně pracují...
Gemini Live se naučí číst, hlasový vstup už nebude jedinou cestou

Gemini Live se naučí číst, hlasový vstup už nebude jedinou cestou

Zdroj: Google
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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