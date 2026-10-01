Pokračujte na počítači tam, kde jste na telefonu skončili: Chrome pošle i pozici na stránce a rozepsaný text

Posílat odkazy mezi telefonem a počítačem umí Chrome roky. Jenže na druhém zařízení se stránka otevřela od začátku, takže dlouhý dokument jste museli znovu prolistovat a rozepsaný text nebyl kde vzít. Google na svém blogu oznámil, že nová verze funkce dokáže při odeslání karty zachovat její aktuální stav. Čtete-li na telefonu třicátou stránku dokumentu a pod ní máte rozepsaný komentář, na počítači navážete na stejném místě.
Co je page_context a proč kvůli němu neztratíte rozepsaný komentář
Rozdíl proti starší verzi je v tom, co vlastně Chrome na druhé zařízení pošle. Dříve šlo v zásadě o adresu stránky. Nově se přenáší takzvaný page_context, tedy dodatečný kontext otevřené karty, díky kterému lze pokračovat ve stejném stavu, v jakém jste kartu opustili.
Podle Googlu do tohoto kontextu patří pozice posouvání, takže si prohlížeč pamatuje, kde jste na stránce skončili, a dále data z formulářových polí, u kterých se zachová část rozepsaného obsahu. To druhé je zároveň nejméně jasná část celé novinky: Google mluví o částečně vyplněných polích, ale neříká, která se přenesou a která ne.
Ovládání je jednoduché. Otevřete kartu, přejdete do nabídky sdílení, zvolíte „Send to your devices“ a vyberete cílové zařízení. Funkce navazuje na synchronizaci Chrome, takže na obou zařízeních musíte být přihlášeni ke stejnému účtu Google, stejně jako u synchronizace karet a historie.
Formuláře se šifrují před uložením, jedna ochrana je ale volitelná
Přenos rozepsaných formulářů zákonitě vede k otázce, co se s těmi daty děje cestou. Podle oficiální nápovědy Chrome jsou synchronizovaná data chráněna šifrováním a uživatel si k tomu navíc může nastavit vlastní přístupovou frázi, po jejímž zapnutí Google k obsahu uloženému v účtu nemá přístup.
U samotného page_contextu je ochrana popsaná konkrétněji. Chromium commit z dubna 2026 přidal do datového formátu pole encrypted_page_context: před uložením synchronizačních dat se kontext zašifruje klíči používanými pro synchronizaci a nezašifrované pole se odstraní. Nejde tedy pouze o zabezpečený přenos, šifruje se i to, co se ukládá.
Slabé místo je v tom, že přístupová fráze je volitelná. U rozepsaných formulářů, tedy u obsahu, který člověk zpravidla nikam neposílá záměrně, by silnější ochrana měla být výchozím stavem, a ne nastavením, které si uživatel musí najít sám.
Handoff to umí taky, Chrome za to nežádá zařízení jedné značky
Konkurence nabízí podobné věci už delší dobu. Apple má Handoff a iCloud Tabs pro Safari, takže mezi iPhonem, iPadem a Macem vidíte otevřené panely a můžete pokračovat na jiném zařízení. Samsung Internet synchronizuje záložky, historii a další data mezi zařízeními.
Google u novinky v Chrome výslovně zmiňuje kombinaci zachované pozice na stránce a částečně vyplněných formulářů, tedy obnovení stavu karty, ne jen otevření téže adresy. Praktická výhoda Chrome je jeho multiplatformní povaha: telefon, počítač a tablet nemusí být od jednoho výrobce, stačí Chrome a aktivní synchronizace na podporovaných zařízeních.
Kvízy z Gemini zatím jen v angličtině, čeština už je v seznamu
Ve stejném oznámení Google rozšířil také Gemini v Chrome. Asistent v prohlížeči nově pracuje s videi a podcasty a z podkladů pro studium umí vytvořit interaktivní kvíz. Na desktopu mu lze předat až deset otevřených panelů současně, takže může vycházet z obsahu více karet naráz.
Háček je v dostupnosti. Kvízy vytvořené přímo v Gemini v Chrome jsou podle aktuální nápovědy Googlu zatím k mání v angličtině a pouze v USA a Indii. Pro Česko se situace od prvního uvedení asistenta zlepšila, protože aktuální seznam podporovaných regionů a jazyků už češtinu zahrnuje, Gemini v Chrome se ale stále zavádí postupně a každý uživatel ho nemusí mít k dispozici hned.