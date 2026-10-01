OnePlus 16 slibuje 185 snímků za sekundu ve hrách a premiéru 12. října. Oficiální prodej v Česku je ale nepravděpodobný

Čísla, kterými OnePlus svůj nárok podpírá, jsou navázaná na konkrétní hry. V Peace Elite, Arena Breakout, CrossFire, Nizhan: Future a Naruto Mobile má telefon zvládnout zobrazit až 185 snímků za sekundu. Call of Duty Mobile má běžet na 165 FPS a Genshin Impact přes 180 FPS, tam už ovšem s pomocí interpolace, takže dopočítané snímky nevznikají výpočtem hry. Právě tenhle rozpis je na oznámení silnější než samotné heslo o nejlepším výkonu.
Tři herní technologie, které OnePlus zdědil z modelu 15
Značka svůj nárok opírá o herní jádro Fengchi v nové generaci, o vylepšený engine pro vysokou obnovovací frekvenci a o sadu tří čipů, kterou sama označuje jako e-sports triple-chip. Žádná z těch tří věcí není nová, všechny se objevily už v OnePlus 15 v první generaci a teď mají jít o stupeň dál.
Co v oznámení chybí, jsou nezávislé benchmarky a měření throttlingu, tedy toho, jak dlouho telefon vysoký výkon udrží, než ho kvůli teplotě sníží. U zařízení, které stojí na dlouhých herních sezeních, je to podstatnější údaj než špičková hodnota snímků. Dokud ho nikdo nezměří, zůstává 185 FPS tvrzením výrobce.
185 snímků zvládne ROG Phone 9 už od loňska, v čem je rozdíl
ASUS uvádí u ROG Phone 9 stejnou hodnotu 185 Hz v režimu Game Genie, zatímco systémově telefon běží na 165 Hz. Parametr sám tedy není novinkou. Novinkou je, že si ho bere telefon, který se neprezentuje jako herní speciál s RGB podsvícením a přídavným ventilátorem, a gaming se posouvá do jádra identity celé řady.
Pro koho to má smysl, je otázka počtu. Rozdíl mezi 120 a 185 snímky za sekundu ocení hráči kompetitivních titulů, kde záleží na plynulosti a odezvě. Kdo si zahraje občas a většinu času kouká do aplikací, dostane parametr, který mu v praxi nic nepřinese.
Pohánět má OnePlus 16 šestou generaci čipu Snapdragon 8 Elite. To je na papíře novější platforma než Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, který je v Samsungu Galaxy S26 Ultra. Srovnání s Apple A20 Pro z iPhonu 18 Pro je jiná disciplína, protože jde o odlišné platformy a bez přímých testů se z toho pořadí vyvodit nedá.
Rezervace už běží, cena zůstává skrytá
Oficiální rezervační stránka na čínském webu OnePlus je spuštěná a vypisuje čtyři paměťové varianty. Cena u nich zatím chybí, takže jediné, co lze o pozici modelu na trhu říct, vychází z výbavy, ne z čísel v ceníku.
Potvrzené datum 12. října 2026 v 17:00 místního času platí výhradně pro Čínu. Mezitím OnePlus 16. července 2026 v komunitním příspěvku oznámil, že končí s novými produktovými rollouty v Evropě a Severní Americe. Předchozí OnePlus 15 ještě v listopadu 2025 severoamerickou premiéru dostal, u nového modelu žádné uvedení pro tyhle regiony potvrzené není.
Dovoz z Číny: čínská ROM a servis, na který se nelze spolehnout
Kdo model přesto bude chtít, zbývá mu dovoz, a ten má tři konkrétní komplikace. Čínská verze systému přináší jinou softwarovou výbavu, lišit se můžou podporovaná pásma LTE a 5G a s nimi i dostupnost některých služeb. Lokální záruka a servis přes oficiální distribuci u dovezeného čínského kusu dostupné být nemusí.
Telefon s výkonem na špičce androidového světa, u kterého se reklamace řeší napříč kontinenty, je pro většinu kupujících špatný obchod. Herní ambice OnePlus 16 jsou přitom vyhraněné a po odchodu z Evropy dávají smysl: v Číně potřebuje značka jasně rozpoznatelnou identitu a gaming je jedna z nejvýraznějších cest, jak ji získat.
Jak se sliby o výkonu potkají s realitou, se ukáže po čínském uvedení 12. října. Ceny čtyř paměťových variant OnePlus zveřejní až tam.