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Google Chrome si při sdílení karty mezi zařízeními zapamatuje i místo, kde jste skončili

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Google rozšiřuje Chrome o několik novinek zaměřených na studium a práci s delším obsahem. Vylepšení se týká jak přenosu otevřených karet mezi zařízeními, tak integrace...
Google Chrome si při sdílení karty mezi zařízeními zapamatuje i místo, kde jste skončili

Google Chrome si při sdílení karty mezi zařízeními zapamatuje i místo, kde jste skončili

Zdroj: Dotekomanie
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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