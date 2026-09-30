Google Chrome si při sdílení karty mezi zařízeními zapamatuje i místo, kde jste skončili

Google Chrome si při sdílení karty mezi zařízeními zapamatuje i místo, kde jste skončiliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Google Chrome si při sdílení karty mezi zařízeními zapamatuje i místo, kde jste skončiliZdroj: Dotekomanie
Článek byl publikován 30.09.2026 18:00
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