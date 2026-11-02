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Nokia 2360 Flip je nová skládačka pro seniory

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Nabídka telefonů u firmy HMD se rozšiřuje o jedno zařízení pod názvem Nokia 2360 Flip, které především zaujme véčkovou konstrukcí. Přitom zároveň uspokojí pouze nenáročné...
Nokia 2360 Flip je nová skládačka pro seniory

Nokia 2360 Flip je nová skládačka pro seniory

Zdroj: Nokia 2360 Flip | Zdroj: HMD
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 14:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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