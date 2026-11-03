Dva košíky, dvě ceny. Než obviníte algoritmus, podívejte se na dopravu

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Ruce u otevřeného notebooku, jedna drží modrou platební kartu

Ruce u otevřeného notebooku, jedna drží modrou platební kartu

Zdroj: Bogdan Hoyaux / European Commission / Wikimedia / CC BY 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 12:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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