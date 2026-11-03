Dva košíky, dvě ceny. Než obviníte algoritmus, podívejte se na dopravu

Personalizovanou cenu musí e-shop přiznat před nákupem, pokud ji zákazníkovi upravil automatizovaným rozhodováním. Když ale na dvou obrazovkách vidíte dvě různé částky, začněte u ceny samotného výrobku. Rozdíl může dělat třeba doprava.
Pošlete někomu odkaz na sluchátka a za chvíli vám přijde snímek obrazovky s nižší cenou. Než začnete podezírat obchod, otevřete si oba stejný odkaz ve stejnou chvíli. I dvě nabídky ze stejného webu se mohou lišit v něčem, čeho si na první pohled nevšimnete.
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Kdy musí e-shop cenu na míru přiznat
Podle
§ 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku musí podnikatel spotřebiteli říct, že mu cenu přizpůsobil na základě automatizovaného rozhodování. Musí to udělat s dostatečným předstihem, než se spotřebitel smlouvou či závaznou nabídkou zaváže. Podle výkladu Evropské komise má informace doprovázet konkrétní nabídku. Obecná zmínka v zásadách ochrany osobních údajů nestačí.
Rozhoduje, z čeho systém při úpravě ceny vychází. Pokud obchod od určité hodiny nebo kvůli vyšší poptávce změní cenu stejně pro všechny, nejde o personalizaci, i kdyby změnu spustil algoritmus. Pokud ale systém určí cenu podle profilu zákazníka, například podle toho, co dříve vyhledával, jde o personalizaci. Týkat se může i skupiny lidí vybrané podle jejich chování. Samotný § 1820 v tomto bodě požaduje informaci o tom, že cena byla upravena.
https://chytrenato.cz/soudni-prodej-bytu/
Rozdíl mezi cenou na mobilu a na notebooku sám o sobě neprozradí, jak obchod cenu vypočítal. Shixart1985 / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno Nejdřív porovnejte výrobek, potom košík
Ověřte stejný model, variantu a počet kusů. Na tržišti zkontrolujte také
jméno skutečného prodejce. Pak přejděte ve stejnou chvíli do stejného kroku objednávky a srovnejte měnu, místo a způsob doručení, platbu i případný kupon nebo klubovou výhodu. U akce s přeškrtnutou cenou je další otázkou, z jaké ceny obchod slevu počítá.
Modelový příklad: Sluchátka stojí v obou košících 1 290 Kč. V jednom vychází doručení do boxu na 59 Kč, ve druhém kurýr na 129 Kč. Celkem tedy vidíte 1 349 a 1 419 Kč. Celý rozdíl 70 Kč vysvětluje doprava. Kdyby však při shodné dopravě stála v jednom košíku samotná sluchátka 1 390 Kč, zbyl by stokorunový rozdíl v ceně výrobku. Pořád byste ale nevěděli, proč vznikl.
Doručení do výdejního boxu a kurýrem může mít jinou cenu, i když samotný výrobek stojí stejně. Eliška Jindříšková / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Pokud rozdíl přetrvá i po sjednocení podmínek, můžete zkusit totéž ve stejném prohlížeči s přihlášením a bez něj. Změní-li se cena, přihlášení je jedna ze stop, které stojí za prověření. Samotný pokus neukáže, jestli jde o zveřejněnou klubovou cenu, nebo o individuální výpočet. A stejná cena při jednom porovnání nevylučuje, že obchod personalizuje jiné nabídky.
Co si uložit, když ceny dál nesedí
Pořiďte snímky obou nabídek s datem, časem a adresou stránky. Zachyťte cenu položky, dopravu, slevu i celkovou částku. Obchodu pak položte konkrétní otázku: Byla cena tohoto výrobku v mé nabídce upravena automatizovaně podle mého profilu? Pokud ano, kde jsem se to mohl před nákupem dozvědět?
Máte-li podezření, že český e-shop povinnou informaci neposkytl, můžete s podklady
podat podnět ke kontrole České obchodní inspekci. Podnět slouží ke kontrole obchodníka. Sám vám nezajistí levnější cenu ani vrácení rozdílu. Zdroje fotografií Nákup na notebooku s platební kartou: Bogdan Hoyaux / European Commission / Wikimedia / CC BY 4.0 / zmenšeno Telefon a notebook při prohlížení nabídek: Shixart1985 / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno Výdejní boxy v pražských Stodůlkách: Eliška Jindříšková / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno