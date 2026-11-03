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Péče o zahradu před zimou: Těchto 7 věcí udělejte dříve, než udeří první mrazy

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Péče o zahradu před zimou: V listopadu péče o zahradu nekončí. Ukliďte záhony, ostříhejte trvalky a zazimujte zahradní vybavení. Podívejte se, na co nezapomenout, než přijdou …
Péče o zahradu před zimou: Těchto 7 věcí udělejte dříve, než udeří první mrazy

Péče o zahradu před zimou: Těchto 7 věcí udělejte dříve, než udeří první mrazy

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 12:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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