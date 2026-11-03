Péče o zahradu před zimou: V listopadu péče o zahradu nekončí. Ukliďte záhony, ostříhejte trvalky a zazimujte zahradní vybavení. Podívejte se, na co nezapomenout, než přijdou první mrazy.
Péče o zahradu před zimou
Zahrada se právě v listopadu pomalu ukládá k zimnímu spánku, ale pro její majitele práce ještě nekončí. Právě v tomto období je potřeba dokončit několik důležitých úkolů, které rozhodnou o tom, v jaké kondici přečkají zimu nejen rostliny, ale také o tom, jak bude zahrada vypadat na jaře. Nemusíte trávit venku celé hodiny, stačí, když si práci dobře rozvrhnete a pečlivě naplánujete nejdůležitější přípravy během několika odpoledních dní. Odstraňte nemocné a napadené rostliny
Projděte si celou zahradu a pečlivě zkontrolujte
zeleninové záhony, trvalky, okrasné keře i stromy. Zbytky rostlin napadené škůdci nebo houbovými chorobami odstraňte, aby se nákaza zbytečně nešířila do další sezony. Zdravé rostlinné zbytky můžete podle jejich druhů využít v kompostu. Napadené zbytky rostlin raději vyhoďte do bioodpadu, aby se nákaza v kompostu nešířila. Péče o zahradu před zimou – Těchto 7 věcí udělejte dříve, než udeří první mrazy – Připravte půdu na další sezonu. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Připravte půdu na další sezonu
Po sklizni
ovoce a zeleniny odstraňte všechny zbytky zelené hmoty. Záhony podle potřeby zryjte a aplikujte čerstvý hnůj nebo kompost, který zapracujte pomocí rýče. Následně půdu na záhonech pečlivě urovnejte hrabičkami. Pokud máte v záhonech volné místo, můžete vysadit zelené hnojení. Některé druhy, například žito nebo vikev, pomáhají půdu chránit a obohacovat. Čtěte také: Soukromí bez plotu: Jak využít vysoké okrasné trávy jako živou zástěnu Nezapomeňte na trvalky a citlivé rostliny
Některé
trvalky je dobré na podzim seříznout, jiné je lepší ponechat přes zimu s nadzemními listy a odkvetlými květy. Suchá květenství mohou rostliny chránit před mrazem a zároveň poskytnout potravu ptákům.
Citlivější druhy, například hortenzie nebo růže, chraňte podle jejich nároků přehnutím zeminy nebo vhodnou zimní ochranou. U choulostivých druhů pěstovaných v nádobách zvažte přenesení na chráněné místo nebo alespoň nádoby zabalte do miralonu a přes něj dejte jutový pytel, který bude zároveň působit jako stylová dekorace.
Čtěte také: Co vysadit do moderního záhonu? Vsaďte na rozchodníky, astry a okrasné trávy. Tohle je sázka na jistotou pro krásnou skalku! Zkontrolujte ovocné stromy a keře
Ze
stromů odstraňte všechny zbylé plody, které se mohou stát během zimních měsíců zdrojem infekce. Posbírejte spadané ovoce kolem stromů a shrabejte zbytky listí. Kmeny mladých stromků chraňte proti okusu zvěří vhodným pletivem nebo chráničem. Podzim je také ideální doba pro výsadbu mnoha ovocných dřevin, pokud není půda zamrzlá. Péče o zahradu před zimou – Těchto 7 věcí udělejte dříve, než udeří první mrazy – Připravte trávník na zimu. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Připravte trávník na zimu
Po shrabání posledních kusů listů můžete provést poslední sečení trávníku. To proveďte podle počasí a růstu
trávníku. Trávu však nesekejte příliš nízko, protože by mohla přes zimu vymrznout. Optimální délka pažitu na zimní měsíce je 4 až 6 cm. Čtěte také: Okrasné trávy jsou nejhezčí na podzim: Tyto druhy promění záhon i prázdný kout zahrady Vypusťte vodu ze zahradních hadic
Před příchodem mrazů vypusťte vodu ze sudů, zahradních hadic, nadzemních nádrží a dalších zařízení, která by mohla při zamrznutí popraskat. Nezapomeňte také na zavlažovací systém a zahradní kohoutky.
Nechte na zahradě také trochu přírodního nepořádku
Zahrada nemusí být dokonale uklizená. Malá hromádka listí, několik větví nebo bezpečně umístěná hromada dřeva může poskytnout úkryt užitečným živočichům, jako jsou ježci, hmyz i další drobní obyvatelé zahrady.
Tip redakce PlanetaZahrady
S podzimním úklidem to nepřehánějte. Malá hromada listí pod stromem vypadá efektně a zároveň může posloužit jako úkryt drobným živočichům. Pokud přidáte listí také do okrasných záhonů, poslouží jako přirozený mulč.
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Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj:
PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)