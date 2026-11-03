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Křičel na prodavačku, ať mu vydá tisícovky. Brněnští policisté hledají lupiče

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Brněnští kriminalisté hledají lupiče, který nastoupil do stánku s tabákem v ulici Merhautově a na obsluhu vytáhl nůž. Po prodavačce chtěl peníze, pak ho ale vyrušil další zákazník. Podezřelý tak utekl s prázdnou.
Křičel na prodavačku, ať mu vydá tisícovky. Brněnští policisté hledají lupiče

Křičel na prodavačku, ať mu vydá tisícovky. Brněnští policisté hledají lupiče

Zdroj: PČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 12:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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