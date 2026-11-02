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Nové Vivo Y32 5G láká na kapacitu 8000 mAh a certifikaci IP69

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Ještě donedávna platilo, že mobilní telefony nižší třídy nemají co nabídnout, až tedy na nižší cenu. Čím dál častěji se ale objevují poměrně zajímavější kousky,...
Nové Vivo Y32 5G láká na kapacitu 8000 mAh a certifikaci IP69

Nové Vivo Y32 5G láká na kapacitu 8000 mAh a certifikaci IP69

Zdroj: Vivo
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 07:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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