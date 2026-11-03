Glosa: Babiše potápí vlastní ego a motoristé: Pavel mu ukazuje, jak vypadá prezident

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Během sporu kolem summitu NATO v Ankaře to chvíli vypadalo, že Petr Pavel (65) ztrácí půdu pod nohama. Babiš (72) s Macinkou (48) do něj šili a vláda kolem něj rozehrála politickou přetahovanou. Jenže Pavel je bývalý voják, který vedl Vojenský výbor NATO a je zvyklý fungovat pod tlakem. Nenechal se zastrašit ani rozhodit. Zatímco on si zachovává klid a dekorum, Andrej Babiš působí čím dál nervózněji, kope kolem sebe a taky začíná fňukat... Pavel pod tlakem?
Při sporu o české zastoupení na summitu NATO v Ankaře to chvíli opravdu vypadalo, že Petr Pavel ztrácí půdu pod nohama. Jenže pak mi došlo, že Pavel není někdo, kdo se sesype, když na něj pár politiků zvýší hlas. Je to bývalý voják, který v letech 2015 až 2018 vedl Vojenský výbor NATO.
Ten člověk je zvyklý fungovat pod tlakem. Nenechá se zastrašit ani rozhodit jen proto, že kolem něj někdo dělá rámus. Nejspíš ho to uvnitř štve jako každého, ale navenek si zachová klid a promyslí si další krok. Chvíli to mohlo vypadat, že couvá, jenže on se prostě nenechal vytlačit.
Pavel si zachovává dekorum, mluví klidně a rozvážně, i když je kolem něj pořádný politický rámus. Babiš naopak chvílemi působí, jako by mu každá další kritika zvedla tlak. Jednou rudne, jindy je bledý jako stěna, kope kolem sebe a vysvětluje, že všichni jsou proti němu.
Praha ho nemá ráda, novináři mu ubližují, ostatní za všechno můžou. On je přeci ten hodný, který vlastně nic neudělal. Člověk skoro čeká, že tam konečně už i kápne nějaká ta slzička a objeví se nudle u nosu. Babiše potápějí i Motoristé
Babiše podle mě nepotápí jen Praha nebo opozice. Pod nohy mu hází klacky i jeho vlastní vláda, a hlavně Motoristé. Když jste předseda vlády, nemůžete pokaždé jen pokrčit rameny, že někdo z vašeho týmu zase něco vyvedl. To je vaše vláda, vaše odpovědnost a vaši ministři.
Jestli Macinka z politické debaty udělá osobní přestřelku a Turek působí, jako by si spletl veřejnou funkci s pózováním u naleštěného auta v Paříšké, jde to nakonec za Babišem. On si je tam vybral a on by měl být ten, kdo v tom udělá pořádek. Jeden přestane tleskat, druhý se vrátí a omluví
Na předávání státních vyznamenání po Pavlově projevu Babiš nejdřív tleskal velmi rezervovaně, pak přestal úplně a začal listovat brožurou, zatímco sál i jeho žena pokračovali v potlesku. Musím tedy uznat, že jsem se opět přesvědčila, že Monika Babišová je inteligencí a slušností úplně na jiném levelu než její manžel.
A čím víc se Babiš snaží působit, že ho nic nerozhodí, tím víc na mě působí, že ho rozhodí úplně všechno. Je čím dál podrážděnější a člověk má pocit, že z něj pomalu vyprchává jistota, se kterou kdysi vcházel do každé místnosti. Možná už sám cítí, že mu ta obrovská síla trochu protéká mezi prsty. A Motoristé mu v tom zrovna nepomáhají. Spíš mu na nohy přivazují další závaží a tváří se, že je to plovací kruh.
Pavel původně oznámil, že kvůli dovolené v Maroku nepůjde volit. Nakonec se ale vrátil do Česka, odvolil a omluvil se, že to špatně naplánoval. Prostě uznal chybu. Bez dlouhého vysvětlování, proč za to může někdo jiný. Možná to není žádný hrdinský čin, ale v politice někdy obyčejné „promiňte“ působí skoro jako vzácný úkaz. Světová senzace
A pak tu máme Pavla s foťákem na Formuli 1. Na Hungaroringu se pohyboval mezi akreditovanými fotografy a zahraniční média se toho chytla po celém světě. O Pavlovi vyšlo 447 zahraničních výstupů v 59 zemích a 26 jazycích. Prezident mezi fotografy s foťákem u oka. To je obrázek, u kterého si člověk, vlastně celý svět řekne: „wow!“.
A když zrovna nefotí formule, můžete ho potkat v davu na koncertě AC/DC. Takže podle jeho koníčků se klidně může stát, že vás srazí na sjezdovce, protože to na lyžích neubrzdí. A když se na ulici špatně rozhlédnete, je možné, že vás prezident srazí na motorce.
Neříkám, že Petr Pavel je bez chyby nebo že se o jeho minulosti nemá mluvit. Byl členem KSČ a studoval vojenské zpravodajství; Sám své členství označil za chybu. Je fér se na to ptát. Stejně fér je ale mluvit i o minulosti Andreje Babiše a jeho evidenci ve svazcích StB, kterou dlouhodobě odmítá. Minulost se nedá vytahovat jen u jednoho politika a u druhého dělat, že se nás netýká.
Mně z toho vychází hlavně to, že lidé vidí rozdíl mezi člověkem, který si umí zachovat klid, uznat chybu, a člověkem, který se při každém neúspěchu začne rozhlížet, koho za něj obvinit. Babiš je premiér. Jeho vláda není parta náhodných kolemjdoucích, kterou potkal cestou na Hrad. Pokud mu Motoristé škodí, měl by si s nimi udělat pořádek. Pokud mu nevyšly volby, měl by se zamyslet proč. A pokud mu lidé netleskají asi je důvod proč. Zdroj: Aplausin.cz