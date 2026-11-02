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Google mění vizuál klíčových aplikací: Telefon, Zprávy a Kontakty dostávají nové ikony

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Google sem tam dělá úpravy, kterých si sotva někdo všimne. Pokud jde o design aplikací, tak se spíše mění postupně a jednou za čas se...
Google mění vizuál klíčových aplikací: Telefon, Zprávy a Kontakty dostávají nové ikony

Google mění vizuál klíčových aplikací: Telefon, Zprávy a Kontakty dostávají nové ikony

Zdroj: Dotekomanie.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 19:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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