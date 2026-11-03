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Policisté pátrají po nebezpečném recidivistovi. Prozradí ho velké tetování na krku

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Dennívýzva
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Policisté hledají nebezpečného recidivistu, který trestnou činnost páchá hlavně v Praze a Středočeském kraji. Má na kontě vloupání i krádeže, bere drogy. Před policisty už jednou městem ujížděl rychlostí 200 kilometrů v hodině.
Policisté pátrají po nebezpečném recidivistovi. Prozradí ho velké tetování na krku

Policisté pátrají po nebezpečném recidivistovi. Prozradí ho velké tetování na krku

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 12:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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