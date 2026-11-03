Seniory, co dostávají důchod 8. a 14. dne, čeká velké překvapení. Toto by měli vědět

Dva výplatní termíny se kvůli víkendu posunou
Listopad 2026 zkomplikuje plánování rodinného rozpočtu tisícům českých důchodců. Dva pravidelné výplatní termíny se posunou kvůli tomu, že připadnou na víkend. Senioři s automatickými platbami nastavenými těsně po připsání důchodu musí zbystřit, platba nemusí projít.
Česká správa sociálního zabezpečení vyplácí důchody v sedmi pravidelných termínech během první poloviny měsíce, vždy v sudé dny od 2. do 14. dne. V listopadu 2026 však 8. den připadne na neděli a 14. den na sobotu, což vyvolá posun výplat.
Důchodci s běžným termínem 8. listopadu obdrží peníze až v pondělí 9. listopadu. Naopak ti, kdo obvykle dostávají důchod 14. dne, si mohou oddechnout – jejich výplata dorazí už v pátek 13. listopadu.
Pozor na mezeru a automatické platby
Senioři s výplatním termínem 8. dne čelí ještě jednomu riziku: mezi říjnovou splátkou (8. října) a posunutou listopadovou výplatou (9. listopadu) uplyne 32 dní. Tento delší časový interval může zkomplikovat plánování rodinného rozpočtu zejména těm, kdo žijí přesně od výplaty k výplatě.
Změna termínu může způsobit vážné potíže těm, kdo mají nastavené pravidelné platby těsně po připsání důchodu. Nájem, zálohy na energie nebo splátky často odcházejí z účtu automaticky – a pokud důchod dorazí o den později, může dojít k problémům.
Lidé s výplatním termínem 8. listopadu by měli zkontrolovat, zda mají na účtu dostatečnou rezervu pro platby naplánované na pondělí 9. listopadu. V opačném případě hrozí penále za prodlení nebo dokonce vrácení platby.
Naopak senioři s termínem 14. listopadu mohou využít toho, že peníze dostanou už v pátek. Mají tak o den více na případné nákupy nebo vyřízení záležitostí před víkendem.
Přehled výplatních termínů v listopadu 2026
- 2. listopadu (pondělí) – výplata beze změny
- 4. listopadu (středa) – výplata beze změny
- 6. listopadu (pátek) – výplata beze změny
- 8. listopadu (neděle) → výplata přesunuta na 9. listopadu (pondělí)
- 10. listopadu (úterý) – výplata beze změny
- 12. listopadu (čtvrtek) – výplata beze změny (platí i pro klienty zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem)
- 14. listopadu (sobota) → výplata přesunuta na 13. listopadu (pátek)
Zbývajících pět výplatních termínů zůstává beze změny. Důchody vyplácené 2., 4., 6., 10. a 12. listopadu dorazí přesně podle plánu, protože všechny tyto dny připadají na pracovní dny.
Posun se týká jak výplat na bankovní účty, tak důchodů vyplácených prostřednictvím České pošty. Výše důchodu se nemění, mění se pouze den, kdy peníze skutečně dorazí na účet nebo k poštovní přepážce.
Kde najít svůj výplatní termín a co se chystá dál
Svůj konkrétní výplatní termín najdou příjemci v původním rozhodnutí o přiznání důchodu. Pokud si nejsou jistí, mohou se obrátit přímo na Českou správu sociálního zabezpečení.
Většiny důchodců se listopadová změna vůbec nedotkne. Pět ze sedmi výplatních termínů zůstává stejných, posun se týká pouze dvou skupin seniorů.
Od dubna 2025 platí sjednocení výplatních termínů výhradně do první poloviny měsíce. Dříve se důchody vyplácely až do 24. dne v měsíci, což komplikovalo plánování rodinných rozpočtů i promítání valorizací.
Do budoucna se připravuje ještě zásadnější změna. Od července 2027 by se měl systém posunout z takzvaného klouzavého měsíce na kalendářní měsíc. To znamená, že každá splátka důchodu se bude vztahovat přímo k danému měsíci, nikoli k období mezi dvěma výplatními termíny. Valorizace od ledna se tak projeví rovnou v celé lednové splátce, což zjednoduší výpočty i orientaci seniorů v jejich příjmech. Přechod měl původně začít už od roku 2025, ale jeho účinnost byla legislativně posunuta o dva roky.
Zdroje článku: techzpravy.cz, zakonyprolidi.cz, cssz.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková