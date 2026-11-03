Phantom Blade Zero vtrhlo mezi herní giganty. Za 72 hodin prodalo 4 miliony kopií

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Čtyři miliony prodaných kopií během pouhých 72 hodin. Takový výsledek oznámilo čínské studio S-GAME u své nové akční hry
, která vyšla 29. října 2026 na PlayStation 5 a PC. Z titulu, který si musel získávat pozornost především ukázkami soubojů a neobvyklým výtvarným stylem, se během jediného víkendu stal výrazný komerční úspěch. Phantom Blade Zero
Vývojáři zveřejnili prodejní čísla 2. listopadu prostřednictvím oficiálního účtu hry na sociální síti X. Výsledek zahrnuje digitální prodeje na podporovaných platformách, tedy PlayStation 5, Steamu a Epic Games Store. Studio zatím neprozradilo, jaký podíl připadá na jednotlivé obchody a platformy.
Ještě zajímavější je pohled na Steam, kde lze zájem hráčů sledovat prostřednictvím veřejných statistik. Podle databáze SteamDB dosáhlo Phantom Blade Zero v neděli 1. listopadu maxima
833 921 současně hrajících uživatelů. Pro představu, jde o číslo blížící se historickému maximu Baldur’s Gate 3, které na stejné platformě zaznamenalo přes 875 tisíc souběžných hráčů.
Zájem tedy není patrný pouze z oznámených prodejů. Lidé hru také skutečně spouštějí a tráví v ní čas. Je ovšem důležité rozlišovat počet prodaných kopií a současně připojených hráčů. První údaj pochází od studia S-GAME a vztahuje se na všechny platformy, druhý zachycuje pouze uživatele Steamu v jednom konkrétním okamžiku.
Proč hráče tolik přitahuje právě Phantom Blade Zero?
Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o další akční RPG s náročnými souboji a temným fantasy světem. Phantom Blade Zero ale staví svou identitu na čínské tradici wuxia, tedy příbězích mistrů bojových umění, a kombinuje ji s fantaskními technologiemi a výrazně stylizovanou akcí.
Hlavním hrdinou je bojovník Soul, který po obvinění z vraždy svého mistra prchá před bývalými spojenci. Situaci komplikuje smrtelné zranění srdce. Na odhalení skutečného pozadí spiknutí má pouhých 66 dní.
Největší pozornost si hra získává bojovým systémem. Namísto pomalého vyčkávání sází na rychlé výměny úderů, blokování, úhyby a plynulé kombinování útoků. Vývojáři při tvorbě animací spolupracovali se skutečnými odborníky na bojová umění. Do přípravy se zapojili například mistři ze šaolinského prostředí a tvůrci akčních choreografií.
Studio využilo rozsáhlý motion capture a při vytváření prostředí pořizovalo také trojrozměrné skeny skutečných míst v Číně. Cílem nebylo pouze nabídnout pohledné souboje, ale vytvořit hru, ve které jednotlivé pohyby připomínají propracovanou filmovou choreografii.
Úspěch
Phantom Blade Zero zároveň ukazuje, že výrazné akční tituly z čínských studií už nejsou na světovém trhu žádnou okrajovou záležitostí. Po komerčním průlomu Black Myth: Wukong přichází další původní značka, která dokázala oslovit miliony zákazníků bez dlouhé historie předchozích dílů. Prodeje jsou působivé, ale hráči na PC by měli znát jeden důležitý detail
Dosavadní reakce na Steamu naznačují, že zájem po vydání nespadl pouze do krátkodobé vlny očekávání. Přibližně devět z deseti uživatelských hodnocení je kladných a hra si drží označení „Velmi kladné“. Pozitivní přijetí je pro novou značku důležité především proto, že může pomoci udržet zájem i po úvodním víkendu.
Ne všechno se však obešlo bez technických komplikací. Kreativní ředitel studia S-GAME Soulframe Liang ještě před vydáním upozornil na nestabilitu výkonu s ovladačem NVIDIA 621.01. Podle interních testů vývojářů poskytovala lepší výsledky verze 617.42, ke které doporučili návrat do vydání další opravy.
Vývojáři zároveň připravili přibližně 5GB aktualizaci pro první den vydání, která upravovala výkon ray tracingu a path tracingu a opravovala další chyby. Pro PC hráče jde o připomínku, že i mimořádně úspěšná hra může mít na konkrétních hardwarových konfiguracích problémy.
Phantom Blade Zero je aktuálně dostupné digitálně na PC a PlayStation 5. Fyzické vydání pro konzoli Sony vývojáři plánují na rok 2027. České titulky podle aktuálních údajů na Steamu hra nenabízí.
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