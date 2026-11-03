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Phantom Blade Zero vtrhlo mezi herní giganty. Za 72 hodin prodalo 4 miliony kopií

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Čínská akční novinka Phantom Blade Zero zažívá mimořádný start. Během tří dnů překonala čtyři miliony prodaných kopií a na Steamu současně přilákala přes 833 tisíc hráčů. Úspěch přitom nestojí na zavedené herní značce.
Phantom Blade Zero vtrhlo mezi herní giganty. Za 72 hodin prodalo 4 miliony kopií

Phantom Blade Zero vtrhlo mezi herní giganty. Za 72 hodin prodalo 4 miliony kopií

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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