Heidi Klum se letos utrhla ze řetězu. Na Halloween dorazila jako svoje useknutá ruka, vzala s sebou i kousek manžela

Na první pohled to vypadalo jako něco, co byste čekali spíš v brutálním
hororu než na večírku celebrit. Obrovská useknutá lidská ruka, krvavé šlachy, rudé nehty a mezi tím vším obličej, ze kterého kapala krev. A uvnitř? Jedna z nejslavnějších supermodelek světa. Heidi Klum totiž na letošní Halloween znovu předvedla, že její fantazie nezná hranic.
Třiapadesátiletá německá modelka si pro svůj tradiční halloweenský večírek, který se konal 31. října v newyorské restauraci Cathédrale, připravila další pořádně bizarní překvapení. Tentokrát se rozhodla převléknout za obrovskou useknutou lidskou ruku připomínající tu z
Wednesday, ale v ženské podobě s prsteny a nalakovanými nehty. A aby toho nebylo málo, nešlo o jen tak ledajakou ruku. Modelka totiž nechala vytvořit věrnou kopii své vlastní levé ruky.
Kostým byl propracovaný do těch nejmenších detailů. Z krvavého pahýlu trčely šlachy a vazy, zatímco na prstech nechyběly dlouhé červené nehty ani prsteny. Samotná Heidi byla k nepoznání. Vidět jí byly pouze oči a ústa, ze kterých jí stékala umělá krev.
Celý hororový výjev navíc doprovázeli pomocníci v ochranných oblecích potřísněných krví. Vypadalo to tak trochu jako scéna z filmu, ve kterém se nějaký nepovedený vědecký experiment vymkl kontrole.
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Možná si říkáte, jak někoho vůbec napadne převléknout se za vlastní useknutou ruku. Heidi na to má poměrně jednoduché vysvětlení. Prostě se jednou podívala na svou dlaň a začala přemýšlet, jestli by se do její zvětšené podoby dokázala celá schovat.
Jak prozradila v rozhovoru pro
Vogue, nápad dostala už před rokem. Společně s maskérem a specialistou na filmové efekty Mikem Marinem a jeho týmem ProRenFX pak začali řešit, jak gigantickou ruku vytvořit tak, aby v ní mohla skutečně chodit.
K výrobě využili také skeny jejího těla. Výsledkem byla obří anatomická kopie se všemi detaily včetně žil, svalů a linií na dlani. Samotné oblékání a líčení trvalo přibližně pět až šest hodin. Ještě náročnější ale bylo podle modelky kostým nosit, protože byl velmi těžký.
Zajímavostí je, že na ruce nechyběly ani její zásnubní a snubní prsten nebo tetování se jménem manžela Toma Kaulitze. Ten se letošního večírku kvůli koncertnímu turné nemohl zúčastnit. Heidi tak alespoň symbolicky vzala kousek svého manžela s sebou.
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Kdo sleduje halloweenské proměny Heidi Klum pravidelně, ví, že modelka se rozhodně nespokojí s obyčejnou maskou čarodějnice nebo upíra. V minulosti už na červený koberec dorazila jako odpudivě realistická žížala, mimozemšťan E.T., páv nebo zelená princezna Fiona z animovaného filmu
Shrek.
Právě její proměna v obrovského červa z roku 2022 patří k těm nejznámějším. Heidi byla tehdy kompletně ukrytá v realistickém kostýmu bez končetin a na večírek dorazila jako návnada na rybářském háčku.
V roce 2023 zase ohromila propracovaným kostýmem páva, jehož obrovský barevný ocas tvořila skupina tanečníků. O rok později se proměnila v mimozemšťana E.T. a loni přišla jako medúza s hady místo vlasů.
Její nejslavnější proměny nedávno připomněl také magazín
BuzzFeed, který sestavil žebříček 25 kostýmů podle toho, kolik úsilí podle autorky jejich příprava vyžadovala. Některé starší převleky působí ve srovnání s těmi současnými téměř obyčejně.
Čtvrt století halloweenských šíleností
Letošní Halloween byl pro Heidi Klum výjimečný ještě z jednoho důvodu. Její slavný večírek totiž oslavil 25. ročník. Z původní celebrity party se během let stala jedna z nejsledovanějších halloweenských událostí, při které se každoročně čeká především na to, v jaké podobě dorazí samotná hostitelka.
Modelka přitom přiznává, že ji baví hlavně moment překvapení. Nechce se opakovat a každý rok hledá něco, co ještě nikdo neviděl. Z obyčejných věcí se snaží vytvořit něco naprosto absurdního.
A zatímco ostatní celebrity po Halloweenu odkládají kostýmy do skříní, Heidi už podle svých slov 1. listopadu začíná přemýšlet, za co půjde příště. Po obřím červovi, mimozemšťanovi a krvavé useknuté ruce ale bude mít pořádně těžký úkol.
Foto: s_bukley (Ryan Born) via Depositphotos Foto: s_bukley (Ryan Born) via Depositphotos Foto: s_bukley (Ryan Born) via Depositphotos Foto: s_bukley (Ryan Born) via Depositphotos Foto: s_bukley (Ryan Born) via Depositphotos Foto: Xavier Collin/Image Press Agency via Depositphotos
Zdroj: Vogue, BuzzFeed