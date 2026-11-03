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Bitcoin nemá továrny, zaměstnance ani vlastní stát. Proč za něj lidé platí tolik peněz?

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Bitcoin si nemůžeme vzít do ruky, není podložený zlatem a žádná centrální banka nezaručuje jeho hodnotu. Přesto jsou lidé ochotni za jedinou digitální jednotku platit obrovské částky. Pro jedny představuje budoucnost peněz, pro druhé nebezpečnou spekulaci. Co vlastně vytváří jeho cenu, proč tolik záleží na čísle 21 milionů a může mít něco hodnotu jen proto, že tomu lidé věří?
Bitcoin nemá továrny, zaměstnance ani vlastní stát. Proč za něj lidé platí tolik peněz?

Bitcoin nemá továrny, zaměstnance ani vlastní stát. Proč za něj lidé platí tolik peněz?

Doba čtení 10 min

Článek byl publikován 03.11.2026 12:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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