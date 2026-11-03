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Fotografie byste měli tisknout i dnes. Jinak hrozí, že vám jednou nezbude žádná vzpomínka, na které vám záleží

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Cloud není totéž co trvalý archiv. Google i Apple mají v podmínkách scénáře, při kterých o digitální fotky přijdete, a právě proto je radíme tisknout.
Tištěné fotografie

Tištěné fotografie

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.11.2026 10:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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