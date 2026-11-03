Cormier schytává kritiku ze všech stran. Till ho nazval bramborou a popsal, co mu na jeho komentování vadí

Darren Till sedí v křesle u Ariela Helwaniho a během jedné pasáže udělá z Daniela Cormiera terč. Nejdřív přijde obvinění ze zaujatosti, pak nálepka brambora a nakonec věta, která celý výstup převrátí: tohle by Cormierovi do obličeje nikdy neřekl, protože ten chlap je pořád bojovnické zvíře. Jeden rozhovor, dvě protichůdné emoce. A není to první rána, kterou Cormier od konce října schytal. Redakce MMAmagu proto prošla archiv Tillových starších výroků o Cormierovi a našla v něm pravý opak.
Jedna pasáž, ve které Till Cormiera urazí i pochválí
Till je bývalý titulový vyzyvatel welterové váhy UFC. O pás se utkal na UFC 228 v roce 2018, prohrál tam s Tyronem Woodleym a od března 2023, kdy podle MMA Fighting sám požádal o uvolnění ze smlouvy, už na soupisce organizace není. Cormier naopak patří k největším jménům své éry: držel pás v polotěžké i těžké váze a UFC ho vede mezi členy své Síně slávy. Po kariéře působí u mikrofonu jako analytik.
Co Till u Helwaniho 2. listopadu 2026 řekl, zveřejnil v anglickém přepisu Sherdog, z něhož výroky do češtiny přeložila redakce MMAmagu: „Ne že bych ho neměl rád, jen mám jeho kecy prokouknuté.“ A dál: „Do očí bych mu to neřekl, protože je to zatracené bojovnické zvíře. Kdokoli s příjmením Magomedov, tam je vždycky zaujatý. Je to člověk organizace.“ Jinými slovy: Tillovi nevadí, co Cormier umí, ale u koho podle něj změkne.
V roce 2022 stejnou nálepkou Cormiera bránil
Spouštěčem byla Šanghaj. Na turnaji UFC 29. srpna 2026 porazil Song Jadong Umara Nurmagomedova technickým knockoutem ve druhém kole a do klece vběhl jeho bratr Usman. Cormier pak podle MMA Mania uznal, že skok do klece dovolený není, ale dodal, že je nakloněn mít pro Usmana pochopení kvůli emocím po bratrově porážce. Právě za to ho Till podle BJPENN nazval bramborou. Jenže přesně tenhle obraz už Till na Cormiera jednou použil, a tehdy přitom stál na jeho straně.
V září 2022 se Till na sociální síti pustil do bojovníků, kteří si do Cormiera kopali kvůli jeho analýzám. V překladu zněl jeho příspěvek takto: „Ta tlustá bramborová hlava by i ve svém nejhorším dni zmlátila 99 procent soupisky, tak ukažme trochu respektu.“ Stejné slovo, opačný směr.
O měsíc dřív přitom tentýž Till napsal, že zápas Charlese Oliveiry s Islamem Machačevem by Cormier komentovat neměl. Cormier mu podle MMA Mania odpověděl, že zápasy svých týmových kolegů volá a že mu vlastní tým naopak vyčítá přílišnou přísnost. Till tehdy couvl: „Jen jsem si dělal srandu, řekl jsem to jen kvůli lajkům a retweetům.“ V roce 2026 už žádné couvnutí nepřišlo. Co se mezitím změnilo, je mimo jiné to, že Till není bojovníkem UFC.
Tři výčitky od konce října a jedno mlčení
- 25. října 2026: Dominick Reyes po výhře na UFC 333 obvinil Cormiera ze zjevné zaujatosti vůči bojovníkům z Kavkazu a z toho, že si komentář nepřipravuje.
- 26. října 2026: Reyes rozjel vlastní hodnocení komentátorů, Jonu Anikovi dal B/B+, Paulu Felderovi A a Cormierovi F+.
- 2. listopadu 2026: Till u Helwaniho mluví o zaujatosti u jména Magomedov.
Rozdíl mezi oběma kritiky je podstatný. Till řeší jméno, Reyes konkrétní věty z vysílání, od popisu soupeřova postoje až po poznámku o rozhodčím. Cormier Reyesovi podle MMA Fighting odpověděl, odmítl, že by oslovení „kid“ myslel hanlivě, a vyzval ho, ať toho nechá. Třetí stopu přidal Sean O’Malley: podle Sherdogu připustil, že si po Cormierově otázce na titulovou šanci pro Songa Jadonga říkal, jestli ho komentátor nemá rád.
Na Tilla ale Cormier mlčí. Ke 3. listopadu 2026 zůstává Tillova kritika bez veřejné Cormierovy reakce a totéž uvádí i BJPENN. Není to přitom poprvé, co se Cormier proti nálepce zaujatosti brání. Už v listopadu 2021 řekl, že u zápasů svých týmových parťáků dělá všechno pro to, aby byl spravedlivý k jejich soupeřům.
14. listopadu v Madison Square Garden: co je potvrzené a co ne
Potvrzené je následující. UFC 334 se koná 14. listopadu 2026 v newyorské hale Madison Square Garden, v hlavním zápase jde o pás těžké váhy mezi Cirylem Ganem a Joshem Hokitem a druhý titulový duel obstarají Kayla Harrisonová s Amandou Nunesovou. Oficiální stránka turnaje ani kalendář Sherdogu ke 3. listopadu 2026 složení komentátorského týmu neuvádějí.
Potvrzené naopak není, že u mikrofonu bude Cormier. BJPENN jeho roli hlavního analytika očekává, UFC ji veřejně neuvádí. Pro českého diváka je pak dobré vědět, že kalendář Sherdogu vede na 21. listopadu 2026 turnaj UFC Fight Night v Dauhá s Jiřím Procházkou proti Brendsonu Ribeirovi Stirlingovi. Veřejně uvedený není ani komentátorský tým.
Komentátor jako hlavní hvězda beefu
GLOSA Je v tom něco obráceného naruby. Dřív se bojovníci hádali mezi sebou, dnes se nejhlasitější spor vede o to, jak zní hlas ve sluchátkách. Komentář se stal třetím rohem oktagonu a každý, kdo má mikrofon a čtyři hodiny času v podcastu, ho může ohodnotit známkou jako ve škole.
Till přitom vedle Reyese vypadá spíš jako divák než jako poškozený. Reyes mluví o zápase, který sám odzápasil, Till o pocitu, který má ze svého rohu světa. Jedno je ale společné: ani jeden z nich nemíří na Cormiera bojovníka. V kleci si na něj dovolil málokdo. U mikrofonu stačí podcast.
Metodika
Redakce pracovala s anglickým přepisem Tillova vystoupení v The Ariel Helwani Show z 2. 11. 2026, který zveřejnil Sherdog, a s textem BJPENN z 3. 11. 2026; české znění citací je překladem redakce. Porovnání výroků v čase vzniklo z archivních textů BJPENN z 3. 10. 2022 (k Tillovu postu z 29. 9. 2022) a MMA Mania z 15. 8. 2022, kontext kritiky Dominicka Reyese z článků MMA Fighting z 25. a 26. 10. 2026. Údaje o turnajích pocházejí z oficiálních stránek UFC a z kalendáře Sherdogu ve stavu k 3. 11. 2026; žádné měnové ani jednotkové přepočty se neprováděly. Primární audiozáznam Helwaniho pořadu se nepodařilo v rešerši přehrát, přesný čas pasáže o Cormierovi tedy není uveden, a také výrok Seana O’Malleyho stojí pouze na převyprávění Sherdogu. Článek nezahrnuje složení komentátorského týmu UFC 334 ani turnaje v Dauhá, protože ho UFC veřejně neuvádí, a otevřená zůstává i otázka, zda Cormier na Tilla vůbec zareaguje.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka