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Jan Špaček po vyřazení ze Zrádců. Po odhalení pravdy přiznal velké zklamání a promluvil o nejsilnějším momentu ve hře

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Sedmou epizodou skončila nejďábelštější hra pro Jana Špačka a Kláru Felixovou alias Felix. Vyřazení bylo pro oba velmi emotivní a při odhalení Zrádců neskrývali překvapení. Zatímco Felix byla v hledáčku hráčů delší dobu, v případě Jana šlo o vraždu a jeho odchod byl plný emocí, dokonce došlo i na sl
Jan Špaček po vyřazení ze Zrádců. Po odhalení pravdy přiznal velké zklamání a promluvil o nejsilnějším momentu ve hře

Jan Špaček po vyřazení ze Zrádců. Po odhalení pravdy přiznal velké zklamání a promluvil o nejsilnějším momentu ve hře

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 12:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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