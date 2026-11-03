Jan Špaček po vyřazení ze Zrádců. Po odhalení pravdy přiznal velké zklamání a promluvil o nejsilnějším momentu ve hřePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jan Špaček po vyřazení ze Zrádců. Po odhalení pravdy přiznal velké zklamání a promluvil o nejsilnějším momentu ve hře
Článek byl publikován 03.11.2026 12:10
Sydney, ringy thajského boxu a poslední záběry v Thajsku. Chris Hemsworth se rozloučil s natáčením třetího...
Listopad bude na Netflixu pořádně temný. Diváky čeká pořádná nálož titulů inspirovaných skutečnými...
Oceňovaný režisér Jan Pachl natáčí pro Oneplay šestidílnou sérii Věřitel, která diváky vrátí do divokých...
Film Neutečeš (It Follows) z roku 2014 se po dvanácti letech zničehonic dostal do hledáčku mnoha diváků. Na...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
- Heidi Klum se letos utrhla ze řetězu. Na Halloween dorazila jako svoje useknutá ruka, vzala s sebou i kousek manžela
- Chris Hemsworth má po čtyřech měsících hotovo. Vyproštění 3 je dotočeno a Tyler Rake dostane posilu z Bondovky
- Listopad na Netflixu: Válečný velkofilm podle skutečnosti, historické drama točené v Česku i první nálož vánočních filmů
- Ukradli mu život, teď jim zničí ten jejich. Hofmann v novém thrilleru Oneplay vyrazí proti šíbrům z devadesátek