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Doksanského stále drží Pavlovo Maroko. Po fotečkách z Hradu znovu revidoval prezidentovu dovolenou

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Denisu Doksanskému Petr Pavel asi opravdu nedá spát.
Udílení státních vyznamenání ve Vladislavském sále, FOTO: KPR, Tomáš Fongus/ se souhlasem

Udílení státních vyznamenání ve Vladislavském sále, FOTO: KPR, Tomáš Fongus/ se souhlasem

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 03.11.2026 12:17

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