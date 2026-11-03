Vondroušová surfuje v Maroku a fotí se v podprsence. Čtyřletý trest jí ale zasahuje i do vztahu s přítelem

Vlny Atlantiku, prkno pod paží a rodina kolem. Wimbledonská vítězka z roku 2023 sdílela na Instagramu záběry z oblíbených surfařských míst v Taghazoutu, malém přímořském městečku na jihu Maroka. Podle Super.cz, který příspěvky převzal, fanoušky potěšila hlavně fotka v plavkové podprsence a snímky přímo z vody. K nim připsala větu, která v jejím současném životě zní silněji než obvyklé dovolenkové klišé: „Rodina není jen něco důležitého, ale je to úplně všechno.“ Za sluncem a vlnami je ale realita, kterou Vondroušová žije od června. Je potrestaná za odmítnutí dopingové kontroly a zákaz jí bere víc než jen kurty. Nesmí ani mezi diváky.
Večer, kdy zazvonila komisařka
Kauza začala 3. prosince 2025 kolem osmé večer. U dveří jejího domu stála dopingová komisařka a chtěla provést mimosoutěžní kontrolu. Vondroušová vzorek neodevzdala.
Její verze vychází z okolností té chvíle. Komisařka podle ní přišla mimo hodinový interval, který měla tenistka nahlášený, řádně se neprokázala a Vondroušová byla doma sama. Mluvila o obavách o vlastní bezpečnost a o akutní stresové reakci. Nezávislý tribunál ale tyto argumenty neuznal. Podle souhrnu rozhodnutí, který zveřejnila organizace Sport Resolutions, dospěl k závěru, že komisařka byla k testu oprávněná a že Vondroušová věděla, o co jde. Roli sehrály i její zprávy příteli přes WhatsApp a večerní příspěvek na Instagramu. Odmítnutí tribunál označil za úmyslné a bez „přesvědčivého ospravedlnění“.
Jedna věc v kauze zaniká: nejde o pozitivní nález zakázané látky. Vondroušová byla potrestána podle článku 2.3 tenisového antidopingového programu, tedy za neodevzdání vzorku. Pravidla ho ale trestají stejně přísně jako doping samotný. Kdyby odmítnutí vycházelo levněji než pozitivní test, sportovci by k němu sahali vždy, když by měli co skrývat.
Mezinárodní agentura pro integritu tenisu (ITIA) trest oznámila 22. června 2026. Čtyři roky, do 21. června 2030. Výsledky z období mezi incidentem a verdiktem jí zůstaly.
Co všechno zákaz bere
Při slově „suspendace“ si většina lidí představí hráčku, která nesmí na turnaje. Pravidla jdou mnohem dál. Podle oznámení ITIA Vondroušová po dobu trestu:
- nesmí hrát žádné soutěže pořádané nebo schválené ITF, WTA, ATP, grandslamy či národní svazy,
- nesmí trénovat v klubech a areálech, které pod tyto struktury spadají,
- nesmí koučovat ani jinak pomáhat hráčům, kteří se chystají na soutěž,
- nesmí na takové akce vůbec vstoupit, a to „v jakékoli roli“.
Ten poslední bod je pro její soukromý život nejtvrdší. Praktický manuál ITIA pro suspendované osoby výslovně uvádí, že zákaz se týká i částí areálu, kam se chodí na vstupenku nebo akreditaci, a dokonce i kurtů, na kterých se zrovna nehraje. Koupit si lístek a sednout si na tribunu mezi ostatní fanoušky tedy nepřichází v úvahu.
Smí se naopak věnovat soukromému sportu mimo tenisové struktury. Pálit míčky na soukromém kurtu, který nepatří žádnému klubu, není zakázané, pokud tím nepomáhá aktivnímu hráči v přípravě. Veřejně vystupovat může, sociální sítě jí nikdo nebere. A i během trestu musí hlásit, kde se zdržuje, a zůstává k dispozici dopingovým kontrolorům. Komisař ji tak může navštívit znovu, klidně i v Maroku.
Návrat k tréninku v klubu by pravidla povolila až v posledních dvou měsících trestu, tedy na jaře 2030.
Zápasy z hotelového pokoje
Andrew Paulson je český profesionální tenista, o dva roky mladší než Vondroušová. Ve čtyřhře se drží kolem 78. místa žebříčku ATP, ve dvouhře se nejvýš dostal na 302. příčku. A právě jeho kariéra ukazuje, jak hluboko trest zasahuje do všedních dnů.
Vondroušová v říjnu na sociálních sítích, jak citoval Sport.cz, popsala, že s Paulsonem dál jezdí na turnaje, aby spolu trávili co nejvíc času. Když ale nastoupí ke svému zápasu, ona zůstává na hotelu a sleduje ho na obrazovce. Pár kilometrů od kurtu, na kterém by jinak seděla v boxu. Na prvním turnaji po trestu se rozplakala.
Bolí ji i reakce okolí. Přiznala, že ji zraňují komentáře, které ji nálepkují jako „dopařku“. O měsících po verdiktu mluvila jako o období nejistoty, strachu a pocitu, že ztratila kontrolu nad vlastním životem.
V tomto světle vypadají fotky z Taghazoutu jinak. Nepůsobí jako bezstarostný útěk před problémy, spíš jako náhrada. Tenis byl celý její svět a teď do něj nesmí ani z pozice obyčejné divačky. Oceán, prkno a rodina jsou místa, kam za ní žádný zákaz nedosáhne. Věta o rodině, která je „úplně všechno“, tak podle nás není prázdná instagramová fráze, ale popis toho, co jí zbylo.
Je trest výjimečně tvrdý?
Z pohledu pravidel ne. Za první porušení článku o odmítnutí kontroly počítá antidopingový program se čtyřmi lety jako výchozím trestem. Snížit ho lze jen ve chvíli, kdy hráč prokáže, že neodevzdání nebylo úmyslné, nebo když panovaly výjimečné okolnosti. Šéf českého Antidopingového výboru Martin Čížek pro iRozhlas řekl, že trest je v takových případech „dopředu známý“ a nejde o nestandardní postup.
Tenis má i přímý precedens. Ruský hráč Vladislav Ivanov odmítl v září 2022 poskytnout vzorek na turnaji kategorie M15 v Maroku, shodou okolností ve stejné zemi, kde teď Vondroušová surfuje. Později se sice vrátil a vzorek odevzdal, tribunál ho ale potrestal za původní odmítnutí. Dostal čtyři roky, jeho zákaz platí do 20. prosince 2027.
Rozdíl je hlavně v tom, kdo trest nese. Ivanov byl hráčem z okraje profesionálního okruhu, Vondroušová vyhrála Wimbledon a v žebříčku byla šestá. WTA ji dnes vede jako neaktivní s pořadím 661. Český tenisový svaz jí vyjádřil podporu, ozvaly se i české a zahraniční kolegyně. O dopadu na sponzorské smlouvy se zatím spolehlivé informace neobjevily. Výrobce vybavení Yonex ji na svém webu nadále uvádí mezi svými sportovci.
Poslední karta jménem CAS
Vondroušová se proti verdiktu odvolala ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu v Lausanne. ČT sport o tom informoval koncem srpna, termín slyšení tehdy stanovený nebyl a rozhodnutí se dá čekat v řádu měsíců. Do začátku listopadu žádný verdikt nepadl.
Klíčové bude, zda arbitři přijmou její argumenty o postupu komisařky, o tom, jak a kdy se prokázala, a o jejím psychickém stavu toho večera. Tribunál první instance je už jednou odmítl, takže cesta k úspěchu je úzká. Ne však uzavřená.
Pokud trest platí, na kurty se vrátí v létě 2030, pár dní před svými 31. narozeninami. Po čtyřech letech bez zápasů by to byl mimořádně těžký návrat. Vondroušová ale už ukázala, že se vracet umí. Po zranění zápěstí vyhrála Wimbledon jako nenasazená a loni po další zdravotní pauze ovládla turnaj v Berlíně.
Než padne verdikt z Lausanne, zůstávají jí vlny Atlantiku a hotelový pokoj s televizí, na které běží Paulsonův zápas. Na kurtu, kam ji nikdo nepustí, by přitom mohla sedět v boxu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář