Čištění notebooku dělá většina lidí špatně a zkracuje mu tím život. Stačí pět levných věcí a pár minut času

Když se podíváte na oficiální návody společností Apple, HP, Dell a Samsung, najdete v nich překvapivě podobný seznam doporučení a zákazů. Mnohá z nich se přitom týkají postupů, které lidé běžně používají v dobré víře. Průzkum společnosti YouGov z roku 2024 ukázal, že 22 procent lidí čistí displej notebooku každý den a dalších 19 procent se pravidelně věnuje klávesnici. Čištění notebooků tedy rozhodně není okrajovou záležitostí. Problém spočívá především v tom, jak se provádí. Stříkání čisticího prostředku přímo na notebook, používání papírových utěrek místo mikrovláknových hadříků, agresivní domácí čističe nebo čištění zapnutého zařízení – to všechno jsou postupy, před kterými výrobci varují. Právě jimi můžete notebook poškodit mnohem víc než samotným prachem a nečistotami.
Co přesně děláte špatně a proč to vadí
Největší škody často nezpůsobuje samotný prach, ale nesprávný způsob čištění. Rizika lze rozdělit do tří hlavních kategorií.
Za prvé, kapalina nastříkaná přímo na notebook může zatéct do ventilačních otvorů, konektorů nebo pod rámeček displeje. Apple výslovně upozorňuje, že poškození způsobené kapalinou nemusí být kryté běžnou zárukou. Podobně varuje i Dell: vlhkost uvnitř počítače může poškodit jeho součástky a takové poškození zpravidla není kryté standardní zárukou.
Za druhé, prach nahromaděný ve ventilačních otvorech omezuje proudění vzduchu. Ventilátory se mohou roztočit na vyšší otáčky, teplota uvnitř zařízení stoupá a procesor může začít snižovat výkon, aby se nepřehříval. HP i Dell upozorňují, že zanesené větrací otvory mohou být jednou z příčin přehřívání notebooku.
Za třetí, problém představují agresivní chemické prostředky a nevhodné čisticí materiály. Papírové utěrky, kapesníky a hrubé hadříky mohou na některých površích zanechat drobné škrábance. Čističe obsahující amoniak, peroxid vodíku, aceton nebo alkohol v nevhodné koncentraci zase mohou poškodit ochrannou vrstvu displeje či povrch šasi. Konkrétní doporučení se liší podle výrobce a modelu, proto je důležité řídit se návodem k vlastnímu zařízení.
A ještě jeden detail, který možná nečekáte: Dell nedoporučuje při čištění notebooku používat ani běžný vysavač nebo dmychadlo. Důvodem je riziko vzniku elektrostatického výboje, který může poškodit citlivé elektronické součástky.
Pět věcí, které potřebujete, a kolik vás to bude stát
HP ve svých doporučeních pro údržbu notebooků popisuje několik pomůcek, které se hodí při běžném čištění. Pro domácí údržbu vám může posloužit následující výbava:
- Mikrovláknový hadřík, jemný a nepouštějící vlákna, ideálně ve dvou kusech – jeden na displej a druhý na tělo notebooku.
- Vhodný čisticí prostředek, například 70% izopropylalkohol, pokud jej výrobce vašeho zařízení pro daný povrch povoluje.
- Stlačený vzduch v plechovce, který může pomoci odstranit prach z ventilačních otvorů a prostoru mezi klávesami.
- Jemný štěteček s měkkými štětinami, vhodný na prach v hůře dostupných místech.
- Vatové tyčinky, které lze použít k opatrnému čištění okrajů a dalších drobných míst, nikoli však k zasouvání do konektorů.
V českých e-shopech lze stlačený plyn na čištění elektroniky pořídit přibližně od 99 Kč za 500ml plechovku, například na Alze. Hotový 70% izopropylalkohol lze podle prodejce a balení sehnat za desítky až nižší stovky korun. Mikrovláknové hadříky, jemný štěteček a vatové tyčinky už možná máte doma, případně je pořídíte za pár desítek korun. Celá základní sada tak může vyjít na několik stovek korun a při správném používání vám vydrží dlouho.
Důležitá poznámka: v Česku se běžně prodává také 99% izopropylalkohol, ale vyšší koncentrace automaticky neznamená, že je vhodnější pro čištění notebooku. Rozhodující je doporučení výrobce pro konkrétní povrch. Některé materiály a ochranné vrstvy mohou alkohol poškodit bez ohledu na jeho koncentraci. Pokud máte doma 99% IPA, neznamená to, že jej můžete bezpečně použít po naředění. Vždy nejprve ověřte, jaký prostředek výrobce vašeho notebooku povoluje. Nejjednodušší a nejbezpečnější volbou pro běžné čištění displeje bývá suchý nebo mírně navlhčený mikrovláknový hadřík.
Jak na to: displej, klávesnice, porty, ventilační otvory
Běžné povrchové čištění zabere přibližně deset minut. Než začnete, notebook vypněte, odpojte od nabíječky a případně od dalších připojených zařízení. Pokud to výrobce umožňuje a je to bezpečné, odpojte také vyjímatelnou baterii. Potom postupujte po jednotlivých částech, protože každá vyžaduje trochu jiný přístup.
Displej je jednou z nejcitlivějších částí notebooku. Apple u MacBooků doporučuje použít měkký hadřík, který lze podle potřeby mírně navlhčit vodou. U odolnějších nečistot záleží na konkrétním modelu a pokynech výrobce. Samsung u zařízení Galaxy Book rovněž doporučuje opatrné čištění vhodným hadříkem. Nikdy nestříkejte kapalinu přímo na obrazovku. Hadřík pouze lehce navlhčete, aby z něj nekapala voda, a displej otírejte jemně, bez nadměrného tlaku.
Klávesnice a trackpad nejprve zbavte volných nečistot. Notebook musí být vypnutý a odpojený od napájení. K odstranění prachu mezi klávesami lze použít jemný štěteček nebo vhodný stlačený vzduch podle pokynů výrobce. Pokud používáte stlačený vzduch, řiďte se instrukcemi na obalu a držte nádobku ve výrobcem předepsané poloze. Povrch kláves a trackpadu následně otřete měkkým hadříkem. Čisticí prostředek použijte pouze tehdy, pokud je pro daný povrch výslovně doporučený. Vatovou tyčinkou můžete opatrně očistit okraje kláves, ale nepoužívejte ji k zatlačování nečistot hlouběji do klávesnice.
Porty (USB, HDMI a nabíjecí konektor) udržujte především bez prachu. Použít můžete suchý jemný štěteček, případně stlačený vzduch, pokud to výrobce doporučuje. Do konektorů nezasouvejte kovové předměty ani jiné nevhodné nástroje. Nepoužívejte v nich kapaliny a před opětovným připojením kabelů se ujistěte, že jsou suché.
Ventilační otvory pravidelně kontrolujte, protože nahromaděný prach může omezovat chlazení. Pokud je výrobce dovoluje čistit stlačeným vzduchem, postupujte podle jeho pokynů a používejte krátké dávky. Při čištění dávejte pozor, abyste prach nezatlačili hlouběji do zařízení. Pokud je notebook silně zanesený, přehřívá se nebo se ventilátor chová nezvykle, může být vhodnější odborné vyčištění. Četnost údržby přizpůsobte prostředí a používání – v prašném prostředí bude potřeba častější než v čisté domácnosti.
Po čištění nechte případnou vlhkost zcela vyschnout a teprve potom notebook znovu zapněte. Pokud se kapalina dostala dovnitř zařízení, nepokoušejte se ho zapínat a obraťte se na servis.
Proč se to vyplatí i při prodeji
Dobře udržovaný notebook může být při prodeji atraktivnější, a nejde jen o estetiku. Podle údajů tržiště Swappa se prodejní cena může lišit podle kosmetického stavu zařízení, přičemž rozdíly se u některých kategorií pohybují v řádu desítek procent. Skutečná hodnota ale závisí také na modelu, stáří, výbavě a aktuální poptávce. Funkční závada, prasklý displej nebo poškození kapalinou mohou cenu výrazně snížit, případně zařízení z výkupu zcela vyřadit. Také programy na výkup použité elektroniky, jako je ten od Best Buy, zohledňují při stanovení hodnoty stav zařízení.
Z toho vyplývá jednoduchý závěr: notebook bez viditelných škrábanců, s čistou klávesnicí a funkčním chlazením může mít při prodeji výhodu oproti zanedbanému kusu. Samotné čištění samozřejmě nezaručí vyšší výkupní cenu, ale pomůže zachovat zařízení v dobrém stavu.
Deset minut pravidelné údržby, několik základních pomůcek a především znalost toho, co na notebook nepoužívat. Nejde o složitý servis, ale o několik jednoduchých návyků, které mohou pomoci prodloužit životnost zařízení a předejít zbytečnému poškození.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda