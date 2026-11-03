Hokejové mistrovství světa v ohrožení. Proti návratu Ruska se spojují velmoci, bojkot připustili i Češi

Mezinárodní hokej se dostal do složité situace poté, co Sportovní arbitrážní soud (CAS) 30. října rozhodl ve prospěch Ruska a nařídil umožnit jeho návrat do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt zpochybnil dosavadní vyloučení ruských reprezentací, které platilo od začátku vojenské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Rozhodnutí vyvolalo okamžitou kritiku v několika hokejových zemích, které považují návrat Ruska za nepřijatelný, dokud válka pokračuje. Nejvýrazněji se nyní ozvalo Finsko, jehož hokejový svaz zahájil jednání s dalšími národními federacemi. Cílem je vytvořit společnou skupinu států, které odmítnou nastoupit proti ruské reprezentaci. Takový postup by mohl organizátory dostat do situace, kdy nebude možné odehrát turnaj podle původního rozpisu.
Prezident finského hokejového svazu Heikki Hietanen potvrdil, že jeho země nebude proti Rusku hrát, dokud bude pokračovat válka na Ukrajině. Finská federace během víkendu kontaktovala další členské země IIHF a snaží se získat podporu především mezi severskými a významnými středoevropskými hokejovými státy. Společné stanovisko by podle finského vedení mělo podstatně větší váhu než samostatný protest jedné reprezentace. Jednání zatím pokračují a přesný seznam zemí, které by se k odmítnutí zápasů připojily, nebyl zveřejněn. Proti návratu Ruska se už vyslovily také česká, švédská a německá hokejová federace. Je však důležité rozlišovat mezi nesouhlasem s rozhodnutím arbitráže a závazným rozhodnutím bojkotovat jednotlivá utkání či celý šampionát.
Český hokej připouští společný bojkot
Proti návratu ruských reprezentací se postavil také prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik, který upozornil na význam koordinovaného postupu několika zemí. Samostatný bojkot by podle něj mohl přinést sankce, zatímco společný odpor významných hokejových federací by měl větší šanci ovlivnit další rozhodování. K případnému bojkotu se vyjádřil také reprezentační trenér Zdeněk Moták, který uvedl, že by rozhodnutí českého svazu respektoval. Samotný verdikt arbitráže přijal s nelibostí a kriticky se k návratu Ruska vyjádřil rovněž reprezentační brankář Dominik Frodl. Česká reprezentace nicméně zatím neoznámila, že na mistrovství světa nenastoupí. Další postup bude záviset na rozhodnutí mezinárodní federace i výsledku jednání jednotlivých národních svazů.
Významný problém může nastat přímo v Německu, kde se má v květnu 2027 uskutečnit mistrovství světa mužů. Německý hokejový svaz upozornil, že účast ruské reprezentace by přinesla dodatečné bezpečnostní, politické a finanční komplikace. Jeho představitelé proto připustili také možnost vzdání se pořadatelství, pokud se nepodaří najít přijatelné řešení. Protesty zasáhly rovněž obchodní partnery světového hokeje, když švédská společnost AJ Products oznámila, že nechce pokračovat ve sponzorování nadcházejícího šampionátu za podmínek umožňujících ruskou účast. Pro IIHF jde o další komplikaci, protože organizace musí vedle sportovních pravidel řešit bezpečnost účastníků, financování i závazky vůči pořadatelům. Zatím není rozhodnuto, zda by některá země skutečně odřekla účast na celém turnaji.
Návrat Ruska může připravit Ukrajinu o místo
Další zásadní komplikací je samotné složení mistrovství světa, na které se kvalifikovalo šestnáct reprezentací včetně Ukrajiny. Ta si postup mezi elitu vybojovala po dvaceti letech a podle aktuálního žebříčku je nejslabším účastníkem připravovaného turnaje. Pokud by Rusko muselo být zařazeno do původního šestnáctičlenného formátu, hrozilo by podle dosavadních úvah právě ukrajinskému týmu vyřazení. Jinou možností by bylo rozšíření počtu účastníků, které by ovšem znamenalo úpravu skupin, zápasového programu i organizačních podmínek. Mezinárodní federace zatím konečné řešení nepředstavila a upozorňuje, že návrat Ruska vyžaduje podrobné posouzení praktických důsledků. Spor navíc není omezen pouze na mužský šampionát, protože první dotčenou akcí může být již juniorské mistrovství světa v Kanadě, které začíná 26. prosince 2026.
Vedení IIHF zahájilo v pondělí 2. listopadu dvoudenní jednání, jehož hlavním tématem je další postup po rozhodnutí arbitráže. Vedle otázky ruské účasti musí vyjasnit také možné následky odmítnutých zápasů, protože nenastoupení k utkání může podle soutěžních pravidel vést ke kontumaci či dalším postihům. Finsko zatím deklarovalo odmítnutí zápasů proti Rusku, nikoliv automatický bojkot celého mistrovství světa. Právě rozdíl mezi těmito kroky bude pro budoucnost turnaje zásadní. Rozhodující bude, kolik národních federací se ke společnému postoji skutečně připojí a jak na jejich požadavky zareaguje mezinárodní hokejová federace.
Zdroje: leijonat.fi, yle.fi, reuters.com, apnews.com