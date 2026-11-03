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Hokejové mistrovství světa v ohrožení. Proti návratu Ruska se spojují velmoci, bojkot připustili i Češi

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Dennívýzva
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Návrat ruských hokejistů na mistrovství světa vyvolal odpor několika evropských reprezentací. Finsko oznámilo, že proti Rusku odmítá nastoupit, a začalo jednat s dalšími zeměmi o společném postupu. Podporu tvrdému postoji vyjádřili také čeští představitelé. Ve hře je dokonce bojkot zápasů, který by mohl zásadně zkomplikovat pořádání světového šampionátu v roce 2027.
Hokejové mistrovství světa v ohrožení. Proti návratu Ruska se spojují velmoci, bojkot připustili i Češi

Hokejové mistrovství světa v ohrožení. Proti návratu Ruska se spojují velmoci, bojkot připustili i Češi

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 11:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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