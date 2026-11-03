Brynzový podplamenník se slaninou a pizza šneky ze zbytku těsta: Chytrý nápad, jak z jednoho pečení vytěžit maximum

Když se doma pustím do kynutého těsta, nerada z něj udělám jen jeden plech a konec. Většinou to proto dopadne tak, že část skončí jako brynzový podplamenník se slaninou a z menšího odkrojeného kusu ještě stočím pizza šneky. Ty pak zmizí dětem ke svačině, případně je vytáhnu na stůl, když někdo přijde jen tak na chvíli. Výhoda je jednoduchá: jedno těsto, dvě různá jídla. Podplamenník je sytý a poctivý, šneky zase takové praktické pečení do ruky.
Mouka, droždí,
, slanina, cibule. Nic navíc, co by tam muselo být jen pro efekt. Brynza dá placce výraznou slanou chuť, brynza slanina se nahoře pěkně vypeče a kuchyní se během chvíle nese přesně ta vůně, kvůli které se lidé chodí ptát, kdy už to bude. Zbytek těsta se tu neřeší jako odřezek. Potře se rajčatovým základem, přidá se sýr, slanina, zaroluje se a je vystaráno. Můj tip: Když narazíte na hodně slanou brynzu, rozmíchejte ji s trochou zakysané smetany nebo tvarohu. Chuť se zjemní a směs se bude lépe roztírat. Recept na domácí brynzový podplamenník se slaninou a pizza šneky
Doba přípravy: 25 minut Kynutí: 60 minut Délka pečení v troubě: 18-22 minut Počet porcí: 4-6 osob + 8 až 10 šneků Ingredience pro přípravu
Těsto: 500 g hladké mouky 300 ml vlažné vody 25 g čerstvého droždí 1 lžička cukru 1 lžička soli 2 lžíce oleje
Brynzový podplamenník: 250 g brynzy 100 g zakysané smetany 150 g slaniny 1 kus větší cibule 1 špetka čerstvě mletého pepře
Pizza šneky ze zbytku těsta: 3 lžíce rajčatového protlaku nebo hustšího kečupu 80 g strouhaného sýra 50 g mozzarelly 60-80 g slaniny nebo šunky 1 lžička sušeného oregana Postup přípravy brynzového podplamenníku a pizza šneků
1. Do menší misky rozdrobte
droždí, přidejte cukr, trochu vlažné vody a lžíci mouky. Kvásek nechte stát asi 10 minut. Jakmile se nahoře objeví pěna, je připravený.
2. Do větší mísy dejte
hladkou mouku, přisypte sůl, přilijte olej, kvásek a zbytek vody. Vypracujte hladké a pružné těsto. Když se trochu lepí na prsty, nelekejte se. Po vykynutí se s ním bude pracovat lépe.
3. Mísu přikryjte utěrkou a těsto nechte kynout přibližně
60 minut. Mělo by zhruba zdvojnásobit objem. Troubu si mezitím zapněte na 220 °C.
4.
Slaninu nakrájejte na kostičky nebo úzké proužky a krátce ji opečte na pánvi. Přidejte cibuli nakrájenou na tenké plátky a nechte ji jen povolit. Nemusí chytat tmavou barvu, v troubě se ještě dopeče.
5. V misce rozmíchejte
brynzu se zakysanou smetanou a špetkou pepře. Měla by vzniknout směs, která se dá pohodlně natřít na těsto. Se solí opatrně, většinou už není potřeba. Brynza se slaninou ji dodají dost.
6. Z vykynutého těsta oddělte asi čtvrtinu a dejte ji stranou na
pizza šneky. Zbytek rozválejte, případně rukama roztlačte na tenčí placku nebo na menší plech vyložený pečicím papírem.
7. Těsto potřete
brynzovou směsí a navrch rozprostřete opečenou slaninu s cibulí. Vložte do předehřáté trouby a pečte asi 18 až 22 minut, dokud okraje nezezlátnou a spodek nebude dobře propečený. Příprava pizza šneků
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8. Pak vezměte odložený kus těsta. Rozválejte ho na obdélník, potřete
rajčatovým protlakem nebo kečupem, zasypte strouhaným sýrem, přidejte kousky mozzarelly a nasekanou slaninu. Směs strouhaného sýra a mozzarelly se u domácích šneků používá často, protože náplň pak není suchá.
9. Přidejte
oregáno, těsto pevně zarolujte a nakrájejte na kolečka široká zhruba 4 až 5 cm. Taková velikost se objevuje i v běžných receptech na šneky. Kolečka drží tvar a zároveň se uvnitř stihnou propéct.
10. Šneky vyskládejte na plech řezem nahoru a pečte při
200 °C asi 15 až 18 minut. Hotové jsou, když mají zlaté okraje a sýr nahoře začne bublat.
11. Brynzový podplamenník podávejte teplý, nakrájený na obdélníky nebo větší kusy.
Pizza šneky nechte pár minut odpočinout, ať se dají vzít do ruky. Hodí se ke svačině, k polévce i na druhý den do krabičky. V uzavřené dóze vydrží do dalšího dne, krátké prohřátí v troubě jim zase vrátí křupavější okraje. Foto: Cooky.cz, Hotové pizza šneky nechte pár minut odpočinout. Tipy redakce a pár rad z domácí kuchyně Jestli chcete tenčí a křupavější podplamenník, neroztahujte těsto do vysokých okrajů a dejte ho péct na opravdu rozpálený plech. Na pizza šneky nedávejte příliš mnoho omáčky. Při krájení by se roláda trhala a uvnitř by šneky mohly zůstat zbytečně mokré. Brynzu můžete zjemnit částí měkkého tvarohu, hlavně pokud pečete pro děti nebo pro někoho, komu vadí její výrazná chuť. Když chci, aby šneky po upečení nevypadaly suše a měly hezčí povrch, hned po vytažení je jen zlehka potřu vodou s kapkou oleje. Opravdu jen tenký film, žádné máčení. U slaného pečiva to udělá překvapivý rozdíl.
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