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Brynzový podplamenník se slaninou a pizza šneky ze zbytku těsta: Chytrý nápad, jak z jednoho pečení vytěžit maximum

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Když už zadělávám kynuté těsto, snažím se z něj vytěžit co nejvíc. Právě proto doma dělám brynzový podplamenník se slaninou a z odloženého kousku ještě pizza šneky, které se hodí ke svačině i na druhý den. Je to poctivé, syté pečení s výraznou brynzou, opečenou slaninou a chytrým využitím zbytků těsta.
Obrázek k receptu na Brynzový podplamenník se slaninou a pizza šneky ze zbytku těsta: chytrý nápad, jak z jednoho pečení vytěžit maximum

Obrázek k receptu na Brynzový podplamenník se slaninou a pizza šneky ze zbytku těsta: chytrý nápad, jak z jednoho pečení vytěžit maximum

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Brynzový podplamenník se slaninou a pizza šneky ze zbytku těsta: chytrý nápad, jak z jednoho pečení vytěžit maximum
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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