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Kufr patří do vany, bota do trezoru. Bývalá letuška prozradila hotelové triky, které se vyplatí znát

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Dennívýzva
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Přijedete do hotelu, odložíte kufr na postel a vyrazíte k bazénu? Podle bývalé letušky Barbary Bacilieri (34) byste měli nejprve udělat něco úplně jiného. Zavazadlo doporučuje položit do vany a jednu botu schovat do hotelového trezoru. Ačkoliv obě rady znějí poněkud zvláštně, mají své praktické opodstatnění.
Kufr patří do vany, bota do trezoru. Bývalá letuška prozradila hotelové triky, které se vyplatí znát

Kufr patří do vany, bota do trezoru. Bývalá letuška prozradila hotelové triky, které se vyplatí znát

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žena-in.cz

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