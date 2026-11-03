Kufr patří do vany, bota do trezoru. Bývalá letuška prozradila hotelové triky, které se vyplatí znát

Barbara Bacilieri pracovala jako letuška 14 let a dnes se o své cestovatelské zkušenosti dělí s miliony sledujících na sociálních sítích. Kromě tipů na balení zavazadel radí také, na co si dát pozor po příjezdu do hotelu a jak předejít nepříjemnostem, které vám mohou pokazit dovolenou.
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Proč byste měli po příjezdu do hotelu dát kufr do vany?
Jednou z jejích nejdůležitějších rad je neodkládat zavazadlo hned na postel nebo na koberec. Místo toho doporučuje nechat kufr v koupelně, ideálně přímo ve vaně, dokud si důkladně neprohlédnete pokoj.
Důvodem jsou štěnice, které se mohou ukrývat v matracích, rámech postelí nebo čalouněném nábytku. Pokud se dostanou do zavazadla, můžete si je nevědomky přivézt až domů.
„Štěnice jsou vážný problém. Mohou se vám dostat do zavazadla a odcestovat s vámi až domů,“ upozorňuje Barbara.
Po příchodu do pokoje proto doporučuje zkontrolovat především švy matrace, čelo postele a stojan na kufry. Pokud objevíte podezřelé stopy, raději nic nevybalujte a požádejte hotelový personál o jiný pokoj.
Jedna bota v trezoru vás může zachránit před nepříjemným překvapením
Další trik působí na první pohled ještě podivněji. Pokud si do hotelového trezoru ukládáte cestovní pas, peníze nebo jiné cennosti, přidejte k nim také jednu botu. Druhou nechte u dveří nebo na místě, kde si běžně připravujete věci k odchodu. „Tahle bota vám připomene, abyste trezor zkontrolovali,“ vysvětluje bývalá letuška.
Princip je jednoduchý. Při balení a odjezdu z hotelu budete hledat druhou botu, a díky tomu si snáze vzpomenete také na věci uložené v trezoru. Právě zapomenuté doklady nebo cennosti totiž mohou odjezd pořádně zkomplikovat.
Vyfoťte si kufr ještě před odbavením
Barbara doporučuje myslet také na situace, kdy se zavazadlo během letu poškodí. Před jeho odbavením si proto pořiďte několik fotografií, na kterých bude dobře vidět celý kufr včetně koleček, madel a rohů.
Snímky vám mohou posloužit jako doklad o jeho původním stavu v případě, že vám ho letecká společnost vrátí poškozený.
Vyplatí se také vyfotit a uschovat zavazadlový štítek, který dostanete při odbavení. Pokud po příletu zjistíte jakékoliv poškození, nahlaste ho ještě na letišti.
Chytřejší balení a poslední kontrola před odjezdem
Bývalá letuška má několik jednoduchých doporučení i pro samotné balení. Šampony a další tekutou kosmetiku radí ukládat do uzavíratelných sáčků, které pomohou ochránit oblečení v případě, že některý z přípravků vyteče.
Místo v zavazadle můžete ušetřit také tím, že ponožky vložíte přímo do bot. Praktická je podle ní i prázdná taška na špinavé prádlo, díky které nebudete muset použité oblečení míchat s čistým.
A ještě jedna drobnost, která se může vyplatit. Před odjezdem z hotelu si nastavte upozornění na telefonu, které vám připomene závěrečnou kontrolu pokoje. Zaměřte se především na nabíječky zapojené v zásuvkách, cestovní doklady a samozřejmě hotelový trezor.
Právě takové maličkosti vám mohou ušetřit spoustu nepříjemností a zbytečného stresu během cestování.
Foto: Profimedia - texty, Instagram letušky
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