Filmy a seriály můžete streamovat úplně zdarma a legálně. Pět služeb, které fungují i v Česku a nahradí vám Netflix

Rakuten TV, Plex, Filmzie, Samsung TV Plus a prima+ FREE. Těchto pět služeb umožňuje sledovat v Česku filmy, seriály i televizní kanály zdarma a legálně. Žádná z nich sice nenabízí stejný komfort jako Netflix, jeho původní tvorbu, rozpočet ani srovnatelně široký katalog, dohromady ale pokrývají filmy, seriály, živé vysílání i český televizní obsah. Pro řadu diváků tak mohou být zajímavou alternativou k dalšímu placenému předplatnému. „Zdarma“ přitom neznamená bez jakýchkoli podmínek. Služby nevyžadují měsíční předplatné, ale financují se především reklamou. Některé vyžadují bezplatnou registraci a jedna je určena především majitelům zařízení konkrétní značky. Pojďme se podívat, co jednotlivé platformy nabízejí a jaké mají limity.
Rakuten TV: evropská jednička bezplatného streamingu
Zatímco americké služby podporované reklamou, jako je Tubi, nejsou v Česku
oficiálně dostupné, evropská platforma Rakuten TV působí v řadě zemí včetně České republiky. Její sekce Live TV nabízí tematické kanály zaměřené například na filmy, zpravodajství nebo životní styl. Na podporovaných chytrých televizorech a zařízeních Apple TV lze službu spustit i bez vytvoření účtu. Kromě živého vysílání nabízí také katalog filmů a seriálů na vyžádání, jehož provoz financují reklamy.
Pro české diváky je výhodou
česká zákaznická podpora a možnost přepínat zvukové stopy či titulky u vybraných titulů. Lokalizace sice nepokrývá celý katalog, nejde však o službu dostupnou výhradně v angličtině. Aplikace funguje na webu, telefonech s Androidem a iOS i na vybraných televizorech značek Samsung, LG, Philips, Hisense a Panasonic. Dostupná je také na zařízeních s Android TV a na Chromecastu, podle konkrétního modelu a podpory aplikace. Plex: stovky kanálů a filmy z celého světa
Plex původně sloužil především jako domácí mediální server, dnes ale nabízí také rozsáhlou knihovnu bezplatného streamovaného obsahu. K dispozici je přes
600 živých televizních kanálů a tisíce filmů a seriálů na vyžádání. Služba je financována reklamou a její nabídka se liší podle země.
Plex otevřeně přiznává, že není přímou alternativou k placeným streamovacím službám, jako je Netflix. Nenajdete tu stejnou nabídku prémiové tvorby ani všechny nejnovější filmové hity. Jeho předností je široký záběr žánrů a dostupnost na řadě zařízení, od telefonů přes herní konzole až po chytré televizory. Bezplatný účet se hodí například pro synchronizaci sledování mezi zařízeními, pro využívání bezplatného streamovaného obsahu ale nemusí být vždy nutný. Sledování přerušují reklamní bloky.
Filmzie, Samsung TV Plus a prima+ FREE: trojice pro specifické potřeby
Zbývající tři služby mají užší zaměření, každá ale nabízí něco jiného.
Filmzie je bezplatná filmová videotéka zaměřená především na nezávislou tvorbu, festivalové snímky, dokumenty a žánrové filmy. V katalogu se objevují i novější tituly a u části obsahu jsou k dispozici české titulky. Jejich dostupnost i kvalita se však mohou lišit. Aplikace funguje na zařízeních s iOS a Androidem, vybraných televizorech LG, Samsung a Hisense, na Fire TV, Android TV i Chromecastu. Přesný seznam zemí, v nichž je služba oficiálně dostupná, není snadné ověřit, proto je vhodné dostupnost konkrétní aplikace zkontrolovat přímo v českém obchodě s aplikacemi.
Samsung TV Plus je bezplatná televizní služba financovaná reklamou, která je dostupná přímo ve vybraných televizorech Samsung a některých telefonech Galaxy. Český Samsung ji aktivně propaguje jako službu bez předplatného a bez nutnosti zadávat platební kartu. Má to ale jeden háček: potřebujete kompatibilní zařízení Samsung. Pokud ho máte, získáte přístup k nabídce živých kanálů s filmy, seriály a dalším obsahem přímo z prostředí televizoru.
prima+ FREE je nejvýraznější českou službou z celé pětice. Po bezplatné registraci zpřístupňuje většinu odvysílaného obsahu televizních kanálů Prima, včetně českých seriálů, reality show, zpravodajství a filmů z televizního vysílání. Nabídka se může lišit podle pořadu a dostupných vysílacích práv. Službu lze sledovat na webu, mobilních zařízeních a prostřednictvím HbbTV i na podporovaných chytrých televizorech. Dostupnost aplikace se liší podle modelu a operačního systému. Služba je určena především pro sledování na území Česka, takže při pobytu v zahraničí může být nabídka omezená. Co do pětice nepatří a proč
V zahraničních přehledech bezplatných streamovacích služeb se pravidelně objevují dvě známá jména: Tubi a Pluto TV. Pro české diváky ale jejich dostupnost představuje problém. Tubi na svém firemním webu uvádí země a regiony, v nichž působí, přičemž Česko mezi nimi není. U Pluto TV se nám nepodařilo spolehlivě ověřit, že by byla v Česku oficiálně dostupná. Proto se na tyto služby nelze při sestavování nabídky pro české uživatele spolehnout.
Jako další možnost stojí za zmínku
iVysílání České televize. Nabízí filmy, seriály, dokumenty, živé vysílání i archiv pořadů na webu, v mobilní aplikaci a na podporovaných chytrých televizorech. Nejde o klasickou streamovací službu financovanou reklamou, ale o další legální zdroj obsahu, který je dostupný bez předplatného. Jak z pěti služeb vytěžit maximum
Důležité je počítat s tím, že Netflix pravděpodobně nenahradí jediná bezplatná aplikace. Větší smysl dává jednotlivé služby kombinovat. Rakuten TV a Plex nabídnou zahraniční filmy a živé kanály, prima+ FREE doplní český televizní obsah a Filmzie přidá nezávislé snímky, které se v běžných katalozích objevují méně často. Samsung TV Plus pak může být příjemným bonusem pro majitele kompatibilních zařízení.
Služba Registrace Reklamy Česká lokalizace Omezení Rakuten TV Na podporovaných chytrých televizorech nemusí být nutná Ano Částečná, včetně podpory a titulků u vybraných titulů Nabídka se liší podle regionu Plex Volitelná pro část nabídky Ano Omezená Nabídka se liší podle regionu Filmzie Záleží na platformě a způsobu přístupu Ano České titulky u části obsahu Dostupnost a lokalizace se liší Samsung TV Plus Ne Ano Záleží na nabídce kanálů Jen kompatibilní zařízení Samsung prima+ FREE Ano, bezplatná Ano Český obsah a české prostředí Nabídka je určena především pro ČR
Pět služeb může znamenat nula korun měsíčně za sledování jejich bezplatného obsahu. Komfort, nabídku novinek ani původní tvorbu Netflixu ale plně nenahradí. Pokud vám nevadí reklamy a nečekáte, že v každé aplikaci najdete nejnovější filmové hity, mohou vám filmy, seriály i televizní pořady zdarma vystačit na řadu večerů. A váš rozpočet to ocení.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík