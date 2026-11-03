Namíchejte sodu ve vodě a vstříkněte do koberce. Po zaschnutí vysajete špínu, na kterou běžná chemie nestačí

Koberec v obýváku za léto pojme víc, než by se zdálo. Písek z bot, chlupy psa, drobky od večeří u televize a k tomu pach, kterého si v otevřeném bytě nikdo nevšimne. Ucítíte ho až v říjnu, kdy se zavřou okna a naplno se roztopí. Ze skříně pod dřezem pak obvykle vylétne pěna s vůní „horská louka“, jenže ta zápach pouze přikryje. Levnější a chemicky poctivější cesta stojí v kuchyňské poličce. Sto gramů jedlé sody rozpuštěné v pěti litrech vody dokáže část pachových látek skutečně zneškodnit. Spočítali jsme, kolik vás jedna várka vyjde a které koberce takové zacházení snesou. Zjistili jsme také, kde domácí trik naráží na své hranice.
Recept za pár korun: 100 g sody, 5 litrů vody a trocha trpělivosti
Návod, který koluje po českých poradnách o bydlení, se vejde do pár řádků. Klíčem je pořadí kroků:
Nejdřív vysávat. Suchý prach a drobky musí z vlasu pryč dřív, než přijde na řadu voda. Jinak se z nich stane bláto, které vlákna jen slepí. Rozmíchat roztok. 100 g jedlé sody na 5 litrů teplé až vlažné vody. Horkou vodu si nechte jen pro odolnou syntetiku a vždy ji nejdřív vyzkoušejte na skrytém místě. Nanést rozprašovačem. Jemná mlha rozloží roztok rovnoměrně. Koberec má být lehce navlhlý, rozhodně ne promáčený. Lehce vetřít. Hadrem nebo měkkým kartáčem po směru vlasu, bez hrubého drhnutí. Nechat proschnout a vysát. Jeden z návodů počítá s vysáváním už po půl hodině. Bezpečnější je dopřát koberci několik hodin. Pokud jste ho navlhčili víc, nechte ho schnout do druhého dne a po celou dobu větrejte.
Drogerie dm ve svém srpnovém průvodci čištěním koberců uvádí ještě mírnější variantu: lžíci jedlé sody nebo prášku do pečiva na litr teplé vody. Po mokrém čištění radí na koberec aspoň 24 hodin nestoupat. Jestli zvolíte slabší, nebo silnější roztok, záleží na tom, jak moc je koberec zašlý a jak citlivý je jeho materiál.
Zbývá cena. Dvoukilové balení jedlé sody AlzaEco stojí 119 Kč, takže jedna stogramová dávka vychází zhruba na 5,95 Kč. U kilového balení Allnature za 44 Kč klesne na 4,40 Kč. Čisticí pěna na koberce běžně stojí desítky až stovky korun za láhev. Rozdíl je propastný.
Proč soda pach spolkne, zatímco vůně ho jen přikryje
Zatuchlinu z koberce mají často na svědomí těkavé mastné kyseliny. Vznikají rozkladem potu, kožního mazu nebo zbytků jídla a právě ony páchnou nejvíc. Jedlá soda, chemicky hydrogenuhličitan sodný, je mírná zásada. Když se s kyselinou potká, proběhne neutralizace. Vědci z McGillovy univerzity to
vysvětlují na kyselině máselné, která páchne po žluklém másle. Po reakci se sodou se mění na sůl, jež se tolik neodpařuje, a nos ji proto přestane vnímat.
Parfemovaný sprej pracuje opačně. Zápach v koberci zůstane a navrch se přidá vůně, která po pár dnech vyprchá. Pak se původní puch vrátí.
Komerční pěny a šampony skrývají ještě jedno úskalí, na které upozorňují dm i americká Asociace specialistů na péči o koberce. Když se prostředek pořádně nevysaje nebo nevypláchne, zbude ve vláknech lepkavý film a na ten se nová špína chytá rychleji než dřív. Na čerstvě „vyčištěném“ koberci se tak skvrna může objevit znovu. Po zaschlé sodě zůstane jemný prášek, který vysavač zvládne bez potíží.
Soda navíc váže i povrchovou špínu. Zaschlý zbytek ve vlasu na sebe nabalí jemné nečistoty, které pak odejdou spolu s ním. Koberec se po zákroku obvykle trochu prosvětlí a působí svěžeji. Hloubkové tepování to sice nenahradí, jako sezonní osvěžení však funguje spolehlivě.
Jedlá, nebo kalcinovaná? Na regálu rozhoduje pH
V drogerii narazíte na dva prášky podobných jmen, chemicky se ale podstatně liší. Česká hygienická příručka k úklidu je rozlišuje takto:
Jedlá soda Prací (kalcinovaná, krystalická) soda Chemicky hydrogenuhličitan sodný, bikarbona uhličitan sodný Zásaditost mírná výrazně silnější Silné stránky pachy, lehká špína, je nedráždivá odmašťování, změkčování vody Rizika minimální dráždí oči, může zanechat bílé mapy Příklad ceny AlzaEco 2 kg za 119 Kč Luxon 300 g za 39,90 Kč, Nanolab 1 kg za 89,90 Kč Cena dávky 100 g 4,40 až 5,95 Kč zhruba 8,50 až 13,30 Kč
Kalcinovanou sodu Luxon prodává Teta drogerie, kilogram vychází na 133 Kč. Rossmann nabízí pod značkou Nanolab „sodu na praní“, dvoukilové balení stojí 169 Kč. Teta má v sortimentu i krystalickou sodu Luxon za 49,90 Kč za kilo, ta však bývá online často nedostupná.
U koberce mluví všechno pro jedlou sodu. Je levnější, šetrnější a právě s ní počítá původní recept. Prací soda lépe rozpustí mastnotu, jenže svou zásaditostí může vlákna i barvy rozhodit. Hodí se spíš do pračky nebo na zapečenou troubu.
Vlna, hedvábí a stará skvrna: kde domácí trik končí
Americký Carpet and Rug Institute, který certifikuje čisticí prostředky pro koberce, ve své
příručce péče o koberce píše jasně: vlnu čistěte neutrálními prostředky s pH mezi 5 a 8. Varuje před zásadami, bělidly, horkem a energickým drhnutím. Vlna je bílkovinné vlákno a v zásaditém prostředí ztrácí pružnost i lesk. Jedlá soda sice patří k mírným zásadám, u plnovlněného koberce bychom přesto volili slabší roztok podle dm nebo rovnou specializovaný přípravek na vlnu.
Ještě opatrnější buďte u hedvábí, sisalu, juty, kokosových vláken a ručně vázaných kusů. Rostlinná vlákna snadno nasají vodu, deformují se a mohou na nich zůstat skvrny po vlhkosti. U perského koberce po babičce se vyplatí zaplatit čistírnu.
Bezpečnostní test zabere minutu. Kápněte trochu roztoku na skryté místo, třeba pod pohovkou nebo na rub koberce. Na mokré místo přitiskněte na deset sekund bílý hadřík. Pokud na něm uvidíte barvu nebo se změní odstín či struktura vláken, sodu na tento koberec nepoužívejte.
S dalším omezením je třeba počítat u typu znečištění. Soda si nejlépe poradí se zatuchlým pachem, prachem a šedavým povlakem po běžném provozu. Zaschlé víno, stará moč domácích mazlíčků, rez nebo zažraný tuk vyžadují cílený postup podle původu skvrny, někdy i profesionální zásah. Kobercoví specialisté navíc připomínají, že přemáčený koberec skvrnu spíš rozvede do šířky a ve spodní vrstvě může začít plesnivět.
Pozor také na improvizaci se saponátem. Carpet and Rug Institute výslovně nedoporučuje na koberce mýdlo, prací prášek, prostředek do myčky ani silné čističe na podlahy a obklady. Jejich zbytky ve vlasu přitahují špínu ještě víc.
Roztoči a alergeny v koberci: proč sezonní osvěžení dává smysl
Koberec funguje jako filtr, který nikdo neměnil. Americká plicní asociace uvádí, že v něm uvízne prach, roztoči, zvířecí lupy, spory plísní i pesticidy přinesené na botách. Chůzí nebo vysáváním se tyto částice znovu zvedají do vzduchu, který dýcháme. Americká agentura pro ochranu životního prostředí EPA připomíná, že tělíčka a trus roztočů patří k běžným spouštěčům astmatu u lidí s alergií. Proto doporučuje pravidelné vysávání vysavačem s HEPA filtrem.
Mayo Clinic radí alergikům volit koberce s nízkým vlasem, vysávat každý týden a šamponovat častěji než ostatní. Drogerie dm pro běžnou domácnost doporučuje vysávat aspoň jednou týdně. V obýváku, v bytě s dětmi nebo se psem raději častěji. Důkladnější čištění pak jednou až dvakrát ročně.
Sodový roztok do tohoto rytmu dobře zapadne jako sezonní zákrok. Ideální chvíle přichází právě teď, před topnou sezonou. Zatuchlina a prach v uzavřeném bytě přes zimu nikam neodejdou, jen zesílí. Podruhé se hodí na jaře, kdy se otevřou okna a koberec stihne proschnout za jediné odpoledne. Soda vás ovšem nezbaví povinnosti vysávat a koberec nevydezinfikuje. Pomůže s pachem a povrchovou špínou, roztoči však zůstanou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková