Jsou dny, kdy neujde ani pět kroků. Marta Kubišová promluvila o stáří a přiznala, že se bojí vyjít na ulici

Žena, která v listopadu 1989 zpívala z balkonu Melantrichu pro statisíce lidí na Václavském náměstí ikonickou Modlitbu pro Martu, dnes popisuje svůj svět v rozměrech několika kroků. Motání hlavy, nejistý krok, strach z pádu. VIPŽivot zaznamenal, že Marta Kubišová se venku musí držet dcery Kateřiny, jinak by podle vlastních slov riskovala, že upadne. Narozeniny proto slavila tiše, večeří s dcerou, bez veřejného programu. A letos na Národní třídu u příležitosti výročí 17. listopadu 1989 nepůjde. Poprvé to řekla takto jednoznačně.
Od infarktu k zavřeným dveřím
Zdravotní problémy Kubišové nemají jeden začátek. Infarkt přišel 1. listopadu 2015, v srpnu 2022 následovala akutní operace po perforaci střeva. O rok později skončila v nemocnici kvůli dehydrataci. Léto 2024 přineslo těžké snášení veder, dušnost a otevřeně přiznaný strach z dalšího infarktu. Loni v únoru se dobrovolně izolovala doma kvůli obavám z nákazy. Každá z těchto epizod vypadala jako dočasný výkyv. Ještě loni v září zvládla poslední veřejné vystoupení v pražské Lucerně. O dva měsíce později symbolicky pokřtila album Poslední Lucerna přímo v Melantrichu. Rok 2026 ale přinesl posun.
Už v březnu 2023 Kubišová v rozhovoru pro eXtra popsala dny, kdy sotva dojde nakrmit kočky a vyvenčit fenku. Tehdy to ale kolísalo, jindy bylo líp, motolice přicházely s větrem, s počasím. Plánovala nemocniční „generálku“, celkové vyšetření. Teď už nemluví o kolísání. Mluví o stavu. Dcera Kateřina nakupuje, zařizuje běžné věci a fyzicky ji doprovází při každém kroku venku. Kubišová říká, že prakticky nikam nechodí. Sama neví, jestli za motáním hlavy stojí cévy, nebo prostě „únava materiálu“. Oproti loňsku, kdy ještě stála na pódiu Lucerny, je rozdíl dramatický. Každý další měsíc i rok je znát.
Symbol, který letos na Národní třídu nedorazí
Kubišová se stala symbolem sametové revoluce 21. listopadu 1989, kdy z balkonu Melantrichu zazpívala Modlitbu pro Martu. Ten moment ji natrvalo spojil s pádem režimu, a s každým dalším výročím, kdy se na Národní třídě nebo v jejím okolí objevila. Letos poprvé řekla jasné ne. Osobní účast vyloučila. Kontrast je tvrdý: žena, která ztělesňovala veřejnou odvahu, dnes potřebuje oporu, aby přešla ulici. Ještě v lednu přitom zvládla besedu s Lucií Bílou v Otvovicích, kterou publikum zakončilo potleskem vestoje. Vazba lidí k ní zůstává mimořádně silná. O to víc bude její listopadová absence vidět.
Kateřina, která pracuje jako manažerka v umělecké branži, je v médiích popisována jako hlavní a prakticky jediná viditelná opora své matky. Obraz, který z rozhovorů vyplývá, připomíná situaci tisíců českých rodin, kde péči o stárnoucího rodiče táhne jeden člověk. Český systém přitom nabízí nástroje, které nemusí být obecně známé:
- Příspěvek na péči – podle stupně závislosti 1 300, 4 900, 14 800 nebo 27 000 Kč měsíčně; lze z něj platit terénní službu nebo osobní asistenci.
- Odlehčovací služba – existuje právě proto, aby si pečující mohl odpočinout; pobytová forma může trvat až 180 dnů v roce.
- Dlouhodobé ošetřovné – podpůrčí doba 90 dnů, ale podmínkou je předchozí hospitalizace a akutní zhoršení, takže na chronicky kolísavý stav nesedí.
- Mapa podpory pečujícím na webu MPSV – přehled poraden a podpůrných míst podle krajů.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová