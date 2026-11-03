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Jsou dny, kdy neujde ani pět kroků. Marta Kubišová promluvila o stáří a přiznala, že se bojí vyjít na ulici

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Marta Kubišová oslavila 1. listopadu 84. narozeniny. V rozhovoru pro eXtra.cz popsala stav, který ji prakticky uzavřel doma, bez dcery po boku se neodváží ani na chodník.
Marta Kubišová

Marta Kubišová

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 12:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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