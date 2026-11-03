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Vzpoura na Kavčích horách: Zaměstnanci ČT vstoupili do stávky, diváky čeká drsný škrt v programu!

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Zaměstnanci České televize vstoupí v úterý 3. listopadu 2026 do čtyřiadvacetihodinové stávky, která se projeví změnami v televizním programu i omezením zpravodajství a digitálních služeb. Diváci neuvidí například Události, Studio 6, Dobré ráno, Sama doma, Černé ovce nebo Události v kultuře.
Předvánoční období tradičně zahájí Adventní koncerty České televize, které již 36. rokem propojí hudbu s pomocí potřebným.

Předvánoční období tradičně zahájí Adventní koncerty České televize, které již 36. rokem propojí hudbu s pomocí potřebným.

Zdroj: Česká televize
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 12:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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