Lodě po jaderném výbuchu u Bikini zůstaly na hladině. Na některé se smělo jen na pár minut

Při podvodním jaderném testu Baker zůstala část cílové flotily na hladině. Výbuch ale roznesl po lodích radioaktivní vodu a materiál ze dna laguny. U velké části plavidel pak kontaminace bránila úplné prohlídce.
Letadlová loď USS Saratoga byla po výbuchu ještě několik hodin vidět nad hladinou. Pomalu se nakláněla a nabírala vodu. Záchranné týmy na ni kvůli kontaminaci nemohly nastoupit. Podle
rekonstrukce americké Správy národních parků se potopila ještě téhož dne. Loď, jejíž válečná poškození přidělávala americkému námořnictvu starosti už v roce 1942, tentokrát zůstala bez lidí, kteří by mohli zasáhnout.
https://www.zbrojopis.cz/b-47-project-long-gone/
Výbuch vyhodil vodu i materiál ze dna
Američané chtěli v operaci Crossroads zjistit, co jaderná zbraň udělá s válečnými loděmi a jejich vybavením. Cílová sestava zahrnovala starší americké lodě i ukořistěná plavidla. Kvůli zkouškám museli
obyvatelé Bikini opustit svůj atol. Při samotných detonacích byly posádky cílových lodí na podpůrných plavidlech mimo lagunu.
Při zkoušce Able 1. července 1946 vybuchla puma nad hladinou. Podle
zprávy americké Defense Nuclear Agency se týmy do jednoho dne dostaly zpět na téměř všechny lodě, které se nepotopily. Baker následoval 25. července. Zařízení Mark 3, podobné pumě Fat Man, vybuchlo zhruba 27 metrů pod hladinou. Při testu Baker vybuchlo zařízení podobné pumě Fat Man pod hladinou laguny. Na snímku je muzejní replika pumy Fat Man. Christopher M. Reed / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Detonace vyhnala nad lagunu sloup vody. Když se zřítil, nad hladinou se rozlila přízemní mlha z kapek. Radioaktivní voda a částice ze dna dopadly na velkou část cílové sestavy. Bitevní loď Arkansas šla ke dnu téměř okamžitě. Na řadě lodí, které zůstaly na hladině, se teprve mělo ukázat, jak dlouho na nich lidé mohou pracovat.
Na rubu karet z lodního obchodu je vyobrazená USS Arkansas. Bitevní loď se při testu Baker potopila téměř okamžitě. Naval History & Heritage Command from Washington, DC, USA / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno Na prohlídku zbývaly někdy jen minuty
U velké části flotily umožňovala kontaminace po několik týdnů nanejvýš krátké vstupy.
Poválečná zpráva o operaci mezi výjimkami uvádí dvanáct lodí zakotvených v cílové sestavě a vyloďovací čluny vytažené na břeh ostrova. Na některých lodích se povolený pobyt zpočátku počítal na minuty. To zásadně měnilo práci techniků, kteří měli prohlédnout poškození a vyzvednout měřicí přístroje.
Při mytí bitevní lodi USS New York vypadal problém na první pohled řešitelně. Člen radiologického týmu David Bradley popsal, jak se naměřené hodnoty na palubě výrazně měnily už po několika krocích. Po vydrhnutí a opláchnutí vypadala paluba čistě, přístroj však dál zaznamenával záření. Jeho zápis cituje
zpráva Správy národních parků v části o dekontaminaci. Také dobové hlášení plukovníka A. W. Bettse ze 6. srpna popisuje, že po prvním oplachu přinášela další mytí u silně kontaminovaných lodí malý pokrok.
https://www.zbrojopis.cz/dazzle-maskovani-lodi-pruhy/
Prinz Eugen odtáhli. Potopil se až v prosinci
Německý těžký křižník Prinz Eugen, který za války
proplul Lamanšským průlivem se Scharnhorstem a Gneisenau, dopadl jinak než Saratoga. Podle historie křižníku v archeologické zprávě mu Baker nezpůsobil výrazné mechanické poškození, zanechal ho však kontaminovaný. Američané ho odtáhli na atol Kwajalein. Tam se 22. prosince 1946 převrátil a potopil. Jeho levoboční lodní šroub později vystavili u námořního památníku v německém Laboe.
U Arkansasu bylo jasno téměř hned. U Saratogy rozhodly hodiny. Prinz Eugen přečkal den zkoušky i odtah. A dvanáct jiných cílových lodí mělo podle
závěrečného přehledu operace natolik nízkou kontaminaci, že je jejich posádky odvezly vlastní silou zpět do Spojených států. Když tedy v hlášení stojí, že loď výbuch přežila, záleží i na tom, zda ji lidé mohli prohlédnout, převzít a odplout s ní.