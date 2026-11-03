Levnější metr dřeva může topení prodražit. Před nákupem rozhodují dva údaje, které lidé podceňují

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Levnější metr dřeva může topení prodražit. Před nákupem rozhodují dva údaje, které lidé podceňujíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Levnější metr dřeva nemusí znamenat levnější topení. Při nákupu záleží na tom, kolik skutečné dřevní hmoty dodavatel přiveze a kolik vody v polenech zůstalo. Ani oblíbený buk proto není automaticky výhodnější než jiná nabídka. Porovnání podle názvu dřeviny a jediné ceny může skrýt rozdíl, který se projeví až u kamen.
Levnější metr dřeva může topení prodražit. Před nákupem rozhodují dva údaje, které lidé podceňujíZdroj: Ilustrační obrázek
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 03.11.2026 12:29
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