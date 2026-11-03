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Srovnání platu českého a německého prodavače v supermarketu: Němec má o 40 tisíc víc. Český kolega může jen závidět!

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Pracujete v supermarketu a přemýšlíte, kolik za kasou bere kolegyně v Německu? Rozdíl mezi českou a německou mzdou v supermarketu představuje téměř 40 tisíc korun! A to nejsou…
Srovnání platu českého a německého prodavače v supermarketu-Němec má o 40 tisíc víc. Český kolega může jen závidět

Srovnání platu českého a německého prodavače v supermarketu-Němec má o 40 tisíc víc. Český kolega může jen závidět

Zdroj: Planeta Ekonomiky
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 03.11.2026 12:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta ekonomiky

PlanetaEkonomiky.cz se zaměřuje především na osobní finance a ekonomická témata, která mají přímý dopad na peněženky českých domácností. Vysvětluje spoření, investování, hypotéky, důchody nebo rodinné rozpočty a ukazuje, jak se v nabídce finančních možností lépe orientovat. Vedle praktických...

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