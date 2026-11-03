Srovnání platu českého a německého prodavače v supermarketu: Němec má o 40 tisíc víc. Český kolega může jen závidět!

Pracujete v supermarketu a přemýšlíte, kolik za kasou bere kolegyně v Německu? Rozdíl mezi českou a německou mzdou v supermarketu představuje téměř 40 tisíc korun! A to nejsou započítané další benefity.
Vyplatí se pracovat v českém supermarketu?
Práce v supermarketu patří k běžným zaměstnáním v obchodě, přesto se výdělky v jednotlivých evropských zemích výrazně liší a statistiky mluví jasně. Zatímco český prodavač v českém supermarketu má hrubý měsíční medián přibližně 31 802 korun, v Německu odpovídá stejný statistický ukazatel částce přes 72 tisíc korun. Rozdíl tak přesahuje 40 tisíc korun měsíčně.
Pro srovnání české a německé mzdy prodavače v supermarketu jsme použili mzdové statistiky z roku 2025. U obou zemí jsme při výpočtech vycházeli z mediánu hrubé měsíční mzdy, nikoli z nástupních nabídek jednotlivých obchodních řetězců. Díky tomu je možné lépe porovnat skutečné výdělky zaměstnanců.
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Kolik bere pokladní v Česku a Německu?
Pro srovnání německého platu jsme použili údaje z oficiálního mzdového atlasu Spolkové agentury práce (Bundesagentur für Arbeit). Ten eviduje profesi Verkäufer/in, tedy prodavače v maloobchodě bez specializace na konkrétní sortiment.
Do této profesní skupiny v Německu patří například prodavači a pracovníci maloobchodních prodejen. Německý medián hrubé měsíční mzdy činí 2 976 eur. Při přepočtu kurzem 24,27 korun za euro je to asi 72 228 korun.
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Kolik bere německý prodavač v supermarketu?
|Ukazatel – Německo
|Hrubá měsíční mzda
|Medián
|2 976 €
|Přepočet na české koruny
|72 228 Kč
|Dolní kvartil
|2 465 €
|Přepočet na české koruny
|59 827 Kč
|Horní kvartil
|3 748 €
|Přepočet na české koruny
|90 873 Kč
Uvedené částky v této tabulce zahrnují hrubou mzdu při plném úvazku. Medián znamená, že první polovina zaměstnanců pobírá méně a druhá polovina více. Dolní a horní kvartil vymezují prostřední polovinu mzdového rozložení.
Kolik bere prodavač v supermarketu v Česku?
Pro srovnání hrubé mzdy u českého prodavače v supermarketu jsme použili údaje z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV), který zveřejňuje výsledky mzdových šetření. Odpovídající profesní skupinou jsou prodavači v prodejnách s kódem CZ-ISCO 5230.
Kolik bere český prodavač v supermarketu?
|Ukazatel – Česko
|Hrubá měsíční mzda
|Medián
|31 802 Kč
|Průměr
|32 668 Kč
|Dolní hranice obvyklého rozpětí
|26 229 Kč
|Horní hranice obvyklého rozpětí
|37 108 Kč
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Rozdíl mezi českým a německým prodavačem přesahuje 40 tisíc korun
Pokud se podíváme na oba dva mediány, zjistíme, že rozdíl mezi českým a německým platem prodavače je 40 426 korun měsíčně. Německý medián je tak asi 2,27krát vyšší než český. Jinými slovy, rozdíl mezi oběma zeměmi odpovídá více než celému českému měsíčnímu mediánu prodavače, a to je zásadní rozdíl, který stojí za pozornost zejména u lidí, kteří zvažují práci v německém maloobchodě.
|Srovnání
|Česko
|Německo
|Hrubý měsíční medián
|31 802 Kč
|72 228 Kč
|Rozdíl
|
|40 426 Kč
Kolik si vydělají prodavači v jednotlivých spolkových zemích Německa?
Výše mzdy v supermarketu se v Německu liší také podle místa výkonu práce. Rozdíly mezi jednotlivými spolkovými zeměmi mohou činit měsíčně i několik stovek eur.
Nejvyšší medián vykazuje Bádensko-Württembersko s částkou 3 162 eur, za ním následuje Hesensko s 3 133 eury a Hamburk s 3 125 eury. Naopak nejméně si vydělají v Meklenbursku-Předním Pomořansku, kde dosahuje medián 2 543 eur.
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Mzdy prodavačů podle spolkových zemí Německa
|Spolková země
|Medián v €
|Přepočet na Kč
|Bádensko-Württembersko
|3 162 €
|76 742 Kč
|Hesensko
|3 133 €
|76 038 Kč
|Hamburk
|3 125 €
|75 844 Kč
|Bavorsko
|3 073 €
|74 582 Kč
|Porýní-Falc
|3 014 €
|73 150 Kč
|Sársko
|2 987 €
|72 494 Kč
|Severní Porýní-Vestfálsko
|2 986 €
|72 470 Kč
|Berlín
|2 956 €
|71 742 Kč
|Brémy
|2 893 €
|70 213 Kč
|Šlesvicko-Holštýnsko
|2 882 €
|69 946 Kč
|Dolní Sasko
|2 871 €
|69 679 Kč
|Braniborsko
|2 716 €
|65 917 Kč
|Sasko
|2 655 €
|64 437 Kč
|Sasko-Anhaltsko
|2 648 €
|64 267 Kč
|Durynsko
|2 617 €
|63 515 Kč
|Meklenbursko-Přední Pomořansko
|2 543 €
|61 719 Kč
Rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším regionálním mediánem činí 619 eur, cca 15 023 korun měsíčně.
Kolik berou prodavači v jednotlivých krajích Česka?
Podobně jako je tomu v Německu, je i v České republice finanční ohodnocení prodavačů v různých regionech rozdílné. Zatímco v Praze si průměrný prodavač vydělá 36 303 korun měsíčně, v Karlovarském kraji dostane na výplatní pásce cifru 28 233 korun.
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Kolik si vydělá český prodavač podle krajů
Údaje v tabulce se vztahují k zaměstnancům na plný úvazek. Česká statistika ISPV zahrnuje zaměstnance s týdenní pracovní dobou alespoň 30 hodin. Obě statistiky uvádění hrubou měsíční mzdu a používají medián jako hlavní ukazatel.
|Kraj
|Hrubý měsíční medián
|Praha
|35 920 Kč
|Plzeňský kraj
|32 092 Kč
|Jihomoravský kraj
|31 990 Kč
|Pardubický kraj
|31 870 Kč
|Středočeský kraj
|31 823 Kč
|Královéhradecký kraj
|31 513 Kč
|Kraj Vysočina
|30 366 Kč
|Zlínský kraj
|30 276 Kč
|Ústecký kraj
|30 239 Kč
|Olomoucký kraj
|30 010 Kč
|Moravskoslezský kraj
|29 916 Kč
|Jihočeský kraj
|29 195 Kč
|Liberecký kraj
|28 249 Kč
|Karlovarský kraj
|28 233 Kč
Vyplatí se pracovat jako prodavač v Německu?
Pokud se podíváme na plat českého a německého prodavače v supermarketu, ze srovnání hrubých měsíčních mezd vyjde Německo výrazně lépe. Rozdíl mezi českým a německým platem ve výši 40 tisíc korun měsíčně je opravdu značný a může být důvodem, proč se někteří zaměstnanci rozhodují pro práci v zahraničních supermarketech.
Při rozhodování je však důležité také zohlednit náklady na dopravu, bydlení, stravování a další výdaje. Výslednou čistou mzdu rovněž ovlivňuje daňová třída, odvody a osobní situace konkrétního zaměstnance.
💡 Tip redakce PlanetaEkonomiky.cz
Pokud zvažujete práci prodavače v německém supermarketu, porovnejte nejen základní hrubou mzdu, ale také příplatky za práci o víkendech, svátcích a ve večerních hodinách. Zjistěte si také, zda váš vybraný zaměstnavatel nabízí nějaké benefity nebo příspěvky, například na dopravu. I tyto drobnosti vám mohou k hrubé měsíční mzdě výrazně přilepšit.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku: Mzda.Dashboard, NSP, Seb.Arbeitsagentur | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz
(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)