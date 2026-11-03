Dálková spoušť: AirPods se po aktualizaci iOS 26 proměnily v dálkové ovládání fotoaparátu. A jak vidno, ne každý o tom ví

Apple představil funkci Camera Remote na konferenci WWDC v červnu 2025 a v rámci veřejného vydání iOS 26 ji zpřístupnil v září téhož roku. Díky ní mohou kompatibilní AirPody fungovat jako dálková spoušť fotoaparátu: stisknutím nebo podržením ovládacího prvku na sluchátku pořídíte fotografii nebo spustíte nahrávání videa, které dalším stisknutím zastavíte. Funkce funguje v nativní aplikaci Fotoaparát i v kompatibilních aplikacích třetích stran. Mnoho uživatelů o této možnosti ale stále nemusí vědět. Nastavení totiž nenajdete přímo v aplikaci Fotoaparát, ale v detailu AirPodů v systémovém Nastavení. Navíc se zobrazí pouze u podporovaných modelů sluchátek s odpovídajícím firmwarem.
Kde se funkce schovává a jak ji zapnout
Celý postup zabere přibližně minutu. Po aktualizaci iOS se ale Camera Remote nemusí aktivovat automaticky, takže je potřeba funkci zapnout ručně:
- Nasaďte si AirPody a ujistěte se, že jsou připojené k iPhonu.
- Otevřete Nastavení a klepněte na název svých AirPodů, který se zobrazí v horní části obrazovky.
- Najděte položku Dálkové ovládání fotoaparátu.
- Vyberte požadované gesto: Stisknout jednou, nebo Stisknout a podržet.
- Otevřete aplikaci Fotoaparát, namiřte iPhone a použijte zvolené gesto na sluchátku.
V režimu Foto gesto pořídí snímek, zatímco v režimu Video spustí nahrávání. Dalším stisknutím ho zastavíte. U AirPods Max 2 se místo ovládacího prvku na sluchátku používá otočná korunka Digital Crown.
Je tu ale jeden důležitý háček: při používání Camera Remote se některá běžná gesta AirPodů dočasně změní. Při volbě „Stisknout jednou“ nemusí být dostupné obvyklé ovládání médií, zatímco při volbě „Stisknout a podržet“ se omezí ovládání režimů poslechu a Siri. Po zavření kamerové aplikace se původní funkce gest obnoví.
Které AirPody to umí, a které ne
Podle aktuální dokumentace Apple podporují funkci tyto modely:
- AirPods 4
- AirPods 5
- AirPods Pro 2
- AirPods Pro 3
- AirPods Max 2
Starší modely, například AirPods 1., 2. a 3. generace nebo původní AirPods Max, v seznamu podporovaných zařízení nejsou. Kompatibilita souvisí s hardwarovými možnostmi sluchátek, zejména s čipem H2.
Kromě správného modelu potřebujete také odpovídající firmware. Ten se aktualizuje automaticky, když jsou AirPody v nabíjecím pouzdře, připojené k napájení a v dosahu zařízení Apple připojeného k Wi-Fi. Apple doporučuje nechat sluchátka v těchto podmínkách alespoň 30 minut.
Aktuální verzi firmwaru najdete v Nastavení v detailu svých AirPodů. Přehled dostupných verzí Apple zveřejňuje na stránce Aktualizace firmwaru AirPodů; konkrétní číslo se liší podle modelu.
Pokud možnost Camera Remote v nastavení nevidíte, může jít o nekompatibilní model nebo zastaralý firmware. Z modelů podporujících tuto funkci jsou na trhu nejdéle AirPods Pro 2, které se začaly prodávat v září 2022. AirPods 4 následovaly v roce 2024 a AirPods Pro 3 dorazily v září 2025.
Co v Česku funguje a co ne
Apple vedle dálkové spouště představil také možnost využít kompatibilní AirPody jako mikrofon při natáčení videa. Sluchátka tak mohou zachytávat hlas ve vysoké kvalitě a fungovat podobně jako bezdrátový klopový mikrofon.
Dostupnost této funkce se ale může lišit podle regionu a konkrétního zařízení. Nelze proto automaticky předpokládat, že všechny možnosti představené Applem budou dostupné také v Česku. Před využitím AirPodů jako mikrofonu je vhodné ověřit aktuální podmínky a podporu pro daný model.
Pro běžné fotografování a natáčení je však samotná dálková spoušť užitečná i bez dalších funkcí. Může nahradit samostatnou Bluetooth spoušť, kterou si lidé pořizují k tripodům nebo selfie tyčím. Nemusíte párovat další příslušenství ani s sebou nosit zvláštní ovladač. Stačí vám sluchátka, která už máte u sebe.
AirPody ovšem nenahradí selfie tyč jako celek. Nezajistí větší vzdálenost od telefonu, nedrží iPhone a samy o sobě neposkytují stabilizaci.
Funguje to i mimo nativní Fotoaparát?
Apple uvádí, že Camera Remote funguje také s kompatibilními kamerovými aplikacemi třetích stran. Z vývojářské dokumentace WWDC 2025 vyplývá, že aplikace využívající rozhraní Apple Capture Controls API mohou tuto funkci podporovat bez nutnosti vytvářet vlastní systém ovládání od začátku.
Apple ale nezveřejnil úplný seznam kompatibilních aplikací. U služeb, jako jsou Instagram nebo TikTok, proto nelze podporu automaticky předpokládat. Záleží na tom, jak konkrétní aplikace fotoaparát implementuje a zda požadované rozhraní podporuje.
Nejde tedy pouze o funkci omezenou na nativní aplikaci Fotoaparát. Je součástí systému iOS 26 a její využití v aplikacích třetích stran závisí na jejich kompatibilitě.
Pokud máte kompatibilní AirPody a iPhone s iOS 26, můžete sluchátka používat také jako dálkovou spoušť. Stačí funkci najít v Nastavení, nikoli přímo v aplikaci Fotoaparát. Před použitím si jen ověřte, zda váš model sluchátek funkci podporuje a zda máte aktuální firmware.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík