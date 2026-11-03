Začínal skvěle, teď inkasoval 19 gólů v devíti zápasech. Horníček dostal podprůměrnou známku za darovaný gól

Bylo pondělí 2. listopadu, čtyři minuty po přestávce. Newcastle ještě řešil, kdo si vezme kterého hráče, když Kiernan Dewsbury-Hall rychle rozehrál přímý kop. Tyrique George se dostal k zakončení z levé části vápna a vystřelil. Nebyla to rána, ze které se brankářům třesou ruce. Míč přesto propadl pod Lukášem Horníčkem a Thierno Barry ho z metru doklepl do prázdné brány. Jediný gól zápasu a pro sedmadvacetiletého Čecha první opravdu velká zkouška reputace v Anglii. Přišla v nejhorší možné chvíli. Newcastle se právě propadá výsledkově i psychicky a jeho brankář se stal nejviditelnějším obrazem celé krize.
Míč, který neměl projít
Podle reportáže Sky Sports reagoval Newcastle na rychlý standard ospale a Georgeova střela „nějak“ prošla pod brankářem. Bývalý obránce Jamie Hinchcliffe, který zápas komentoval, tak diplomatický nebyl. Bránění označil za „naprosto šokující“, brankářský zákrok za „hrozný“. Obě slova patří k sobě. Gól nevznikl jen v brankovišti, začal o několik vteřin dřív, když se domácí nechali zaskočit obyčejným přímým kopem.
Trenér Matthias Jaissle po zápase Horníčkovu chybu přímo nekomentoval. Tvrdil, že gól neměl platit, protože Barry v zárodku akce zasáhl loktem Fabiana Schära. „Jasně,“ zdůraznil. Většinu tiskové konference ale věnoval výkonu celého týmu. Pískot fanoušků prý chápe, odpovědnost vzal na sebe a přiznal, že jeho hráči nebyli na míči dost odvážní, hráli příliš mnoho dlouhých nákopů a chybělo jim sebevědomí.
Horníčkova vlastní veřejná reakce zatím k dispozici není.
Čtyřka od BBC i z Newcastlu
Hodnocení přišlo rychle a bylo jednotné. Neil Johnston z BBC Sport dal Horníčkovi známku 4 a mluvil o „hrozné chybě“, kdy rutinní střela propadla a nabídla Barrymu gól zadarmo. Stejně ho ohodnotil i místní NewcastleWorld, tedy 4 z 10. Jeho komentář bolí víc. Píše, že se brankáři chyby začaly do hry vkrádat po reprezentační pauze a že proti Evertonu přišel kiks, kterému Angličané říkají „howler“.
Český ohlas je podobně ostrý. Sport.cz psal o „příšerné chybě“, „šokujícím zákroku“ a „černém večeru“. Z velké části ale přebírá anglickou kritiku, vlastní českou optiku přidává málo. Reakce českých fanoušků v nějakém reprezentativním vzorku se nám dohledat nepodařilo a komentáře ze sociálních sítí za hlas veřejnosti považovat nechceme.
Ještě v září byl nejlepší v lize
Kdo zná jen pondělní večer, Horníčka nepoznal. Newcastle ho 3. srpna koupil z Bragy na pětiletou smlouvu a sportovní ředitel Ross Wilson ho tehdy nazval jedním z nejlepších mladých brankářů v Evropě. V Portugalsku měl za sebou sezonu s 12 čistými konty, 33 inkasovanými góly v lize a semifinále Evropské ligy.
Start v Anglii tomu odpovídal. Podle přehledu na oficiálním webu Premier League, který vychází z dat Opty, měl po pěti kolech 19 zákroků, druhý nejvyšší počet v soutěži. Inkasoval sice devět gólů, v metrice zabráněných gólů ale vedl celou ligu s hodnotou +3,2. Jednoduše řečeno, podle kvality střel, kterým čelil, měl dostat o tři góly víc.
Statistický web PLStats ukazuje, že ani po devátém kole se čísla nezhroutila:
|Ukazatel
|Po 5 kolech
|Po 9 kolech
|Zákroky
|19
|31
|Zabráněné góly
|+3,2
|+4,10
|Čistá konta
|bez údaje
|2
S 31 zákroky je Horníček třetím nejvytíženějším brankářem ligy, víc jich mají jen James Trafford a Konstantinos Tzolakis. Pro srovnání, v čistých kontech vede Bart Verbruggen se šesti a David Raya má pět. Antonín Kinský, Jordan Pickford a Alisson mají po čtyřech. Horníček tedy nechytá v týmu, který by soupeře držel daleko od brány. Chytá v týmu, kde ho střely zaměstnávají pořád.
Právě v tom je podle nás jádro celé věci. Nejde o brankáře, který se najednou zhroutil. Jde o brankáře, který dva měsíce podržel nejistou obranu a teď poprvé viditelně neudržel sám sebe.
Čísla, která nesedí
Do české debaty se dostala i čísla, která neobstojí. Sport.cz uvedl, že Horníček inkasoval 19 gólů v posledních devíti zápasech a že Newcastle je po devíti kolech jedenáctý s devíti body. Přepočítali jsme to podle výsledkové řady na NUFC.com a vychází jiný obrázek.
Posledních devět soutěžních zápasů včetně Evertonu:
- Bournemouth 2:2
- Millwall 1:0
- Leeds 1:4
- Hull 2:1
- Coventry 1:4
- Aston Villa 0:1
- Crystal Palace 2:0
- Everton (Ligový pohár) 1:3
- Everton (liga) 0:1
Celkem 16 inkasovaných gólů, ne 19. Bilance tři výhry, remíza a pět porážek. V lize má Newcastle po devíti kolech tři výhry, dvě remízy a čtyři prohry, skóre 12:15 a 11 bodů. Sky Sports ho po porážce s Evertonem řadí na 13. místo. Pořadí se v takhle vyrovnané části tabulky mění s každým zápasem; jisté je, že klub se drží ve spodní polovině.
Ani opravená čísla ovšem nic nezlehčují. Šestnáct gólů v devíti utkáních je pro klub s ambicemi Newcastlu hodně.
Obrana, která brankáře nechrání
Fanoušci pískali o poločase i po posledním hvizdu. Newcastle doma prohrál s Evertonem podruhé za čtyři dny a první střelu na bránu poslal až v 85. minutě. V nastavení navíc přišel o vyloučeného Jacoba Ramseyho. Jamie Carragher na Sky popsal výkon jako „plochý“ a „nudný“ a připomněl, že fanoušci od týmu čekají agresivní fotbal a mnohem víc.
Proč to nefunguje, rozebírá taktická analýza FourFourTwo. Jaissle hraje úzce, vertikálně a agresivně, krajní obránci i záložníci jsou vysoko. Když presink vyjde, vypadá Newcastle skvěle. Když nevyjde, stačí soupeři dvě jednoduché přihrávky a stoperům ani brankáři nikdo nepomůže. Horníček tak čelí kvalitním šancím častěji, než by měl, a při každé chybě je logicky první na ráně.
Problém není nový. V sezoně 2025/26 měl Newcastle podle FourFourTwo šestou nejlepší hodnotu očekávaných inkasovaných gólů (50,95), skutečně ale dostal 55 gólů, šesté nejhorší číslo ligy. Horníček tedy nepřišel do hotové defenzivy, ale do týmu, který dlouhodobě neumí proměnit dobrou strukturu v málo inkasovaných gólů. Před sezonou přitom Opta tipovala Newcastlu nejčastěji šesté místo a do první osmičky ho posílala ve 44,9 % simulací.
Co bude dál
Veřejný signál, že by Jaissle chystal změnu v bráně, zatím neexistuje. Za Horníčkovými zády je ale zkušený Nick Pope, dlouholetá jednička, a k tomu Ewen Jaouen, Mark Gillespie a Aidan Harris. Podle nás jedna chyba výměnu automaticky nespustí. Horníček je letní posila s pětiletou smlouvou a klub do něj vložil dlouhodobý plán. Druhý podobný večer by ale debatu otevřel naplno.
Podobné napětí ho čeká i v reprezentaci. Před podzimní Ligou národů byl v trojici s Matějem Kovářem a Antonínem Kinským a trenér Santi Denia tehdy podle iDNES říkal, že jednička není dopředu daná a rozhodne forma. Horníček měl jeden reprezentační start, Kovář 23, Kinský žádný. Nové vyjádření realizačního týmu po zápase s Evertonem zatím nezaznělo.
Další příležitost přijde rychle. V sobotu 7. listopadu v 16:00 hraje Newcastle na Craven Cottage proti Fulhamu. Premier League v Česku vysílá CANAL+, zápasy běží na kanálech CANAL+ Sport, dostupných mimo jiné přes Oneplay. Přesné zařazení utkání je dobré ověřit v den vysílání v programu.
Brankáři se v Anglii nesoudí podle září, ale podle toho, jak chytí první střelu po velké chybě. V Londýně ji Horníček dostane nejspíš brzy a bez jakékoli ochrany. Za těch devadesát minut se o něm řekne víc než za celý dosavadní podzim.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle